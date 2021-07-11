РУС
Одноразовая вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро появится в Украине, - Минздрав

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще не скоро появится в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире телеканала "Украина 24"

"Очень трудно сказать (когда украинцам ждать новую вакцину - ред.), Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозну вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украине.

Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировался вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - сказал он/

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer вскоре объявит о необходимости третьей дозы вакцины для более устойчивого иммунитета, - Washington Post

Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения 2 июля.

В Украине пока используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

вакцина (3815) карантин (16729) Кузин Игорь (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Janssen (1)
Топ комментарии
+5
На одноразовой вакцине много денег не отмоешь
показать весь комментарий
11.07.2021 16:20 Ответить
+4
Это для тех до кого не дошло с первого раза??😀 утром была эта новость..
https://censor.net/ru/news/3276344/vaktsina_johnsonjohnson_esche_ne_skoro_poyavitsya_v_ukraine_glavnyyi_sanvrach_kuzin
показать весь комментарий
11.07.2021 16:08 Ответить
+4
Да не сильно она нам и нужна.
Но кому очень надо - пусть вколет себе в мозг, чтобы полегчало.
показать весь комментарий
11.07.2021 16:18 Ответить
Это для тех до кого не дошло с первого раза??😀 утром была эта новость..
https://censor.net/ru/news/3276344/vaktsina_johnsonjohnson_esche_ne_skoro_poyavitsya_v_ukraine_glavnyyi_sanvrach_kuzin
показать весь комментарий
11.07.2021 16:08 Ответить
Про =васстанавлєніє міравой іканомікі= - теж.
показать весь комментарий
11.07.2021 21:09 Ответить
А не пох ли нам?
показать весь комментарий
11.07.2021 16:14 Ответить
Когда уже есть Файзер, то таки да.
показать весь комментарий
11.07.2021 16:38 Ответить
Да не сильно она нам и нужна.
Но кому очень надо - пусть вколет себе в мозг, чтобы полегчало.
показать весь комментарий
11.07.2021 16:18 Ответить
На одноразовой вакцине много денег не отмоешь
показать весь комментарий
11.07.2021 16:20 Ответить
Чемпионы же))
показать весь комментарий
11.07.2021 16:27 Ответить
Кто бы сомневался.
показать весь комментарий
11.07.2021 16:27 Ответить
Не нужно нам это!пусть себе колят сразу по пять доз,в район головы.
показать весь комментарий
11.07.2021 16:28 Ответить
полагаю, слово "скоро" в заголовке лишнее...
показать весь комментарий
11.07.2021 16:41 Ответить
Еще раз про Нидерланды. Вы вообще представляете, какой это будет пи@дец??? Я в апреле-мае не мог себе в страшном сне представить такой график. Я не думал, что вирус окажется такой заразный и все вакцины - пустышки !!! Простите, но это реально пистец. Я такой скорости роста не видел. За 11 дней рост в 19 раз. Вы вообще представляете что будет в Украине???? 11 дней назад число случаев - 538, сегодня - 10283. Население страны 17 млн человек.
В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это, такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн. - И в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. И на вторую неделю люди будут умирать под стенами больниц. Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы, которая приближаются. Сейчас, пока осталось немного времени, надо принимать ВСЕ комплексные меры, в противном случае, через 1-2 недели больницы просто будут перегружены и придется вводить такой жесткий карантин, который только можно придумать в фантазии...(с).
показать весь комментарий
11.07.2021 16:47 Ответить
и у меня закралось смутное сомнение - а не последствие ли этой вспышки как раз ни вирус а итог всеобщей вакцинации в Голландии !?!?
показать весь комментарий
11.07.2021 17:02 Ответить
Полностью согласен.привет всем кто укололся.
показать весь комментарий
11.07.2021 17:24 Ответить
Если в Нидерландах треть населения привита полностью...и еще треть имеет одну прививки и там такая жопа....то в Украине ни какие меры ничего не изменят...
Жопа будет в разы больше...
Но пример Нидерландов показателен....вакцины это фуфел..
показать весь комментарий
11.07.2021 17:04 Ответить
Еще и в Германии темпы заболевания за 5 последних дней пугают цифрами врачей... а ведь вакцинирование прошло у них "успешно" но оказывается что вакцины не работают !? за Нас вообще просто промолчу.. чего ждать куй его знает.. но хорошего не будет это точно...
показать весь комментарий
11.07.2021 17:14 Ответить
в Британии тоже самое
показать весь комментарий
11.07.2021 19:28 Ответить
точно не работает?

https://www.awesomescreenshot.com/image/10510972?key=4bbe8811ae41e42da4d38c927ff68932
показать весь комментарий
11.07.2021 18:06 Ответить
да.. НЕ РАБОТАЕТ !!!
показать весь комментарий
11.07.2021 18:11 Ответить
Вакцины, ВСЕ!до одного места!
показать весь комментарий
11.07.2021 16:55 Ответить
Допесты,имунка борись!
P.S. И кста-дышите спиртянский,без шуток!
показать весь комментарий
11.07.2021 17:15 Ответить
Ага, стекломоя еще можно накатить, по-скрепному!
показать весь комментарий
11.07.2021 18:36 Ответить
Мы уже имеем опыт,(какой хрен ,бездари имеют опыт? опыт имеют те .которые вакцинировали своих рабочих )когда за счет США частная компания вакцинировался вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся и почему же те,которые имеют опыт не седят в креслах тех,неопытных ?
показать весь комментарий
11.07.2021 17:49 Ответить
Одноразова вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро з'явиться в Україні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7209
показать весь комментарий
11.07.2021 18:47 Ответить
Ну, кто останется в живых, тот и увидит. Посмотрит, поставит на алтарь, и пойдет охотиться на саблезубую жабу(например).
показать весь комментарий
11.07.2021 19:10 Ответить
В Закарпатті мадяри колють вакцину джонсон аж свистить. Безплатно і із видачею сертифіката. Гуманітарна допомога. Тільки до Києва за 2 тижні новина ще не долетіла.
показать весь комментарий
11.07.2021 20:21 Ответить
 
 