Одноразовая вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро появится в Украине, - Минздрав
Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще не скоро появится в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире телеканала "Украина 24"
"Очень трудно сказать (когда украинцам ждать новую вакцину - ред.), Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозну вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украине.
Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировался вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек получили такую вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - сказал он/
Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения 2 июля.
В Украине пока используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.
https://censor.net/ru/news/3276344/vaktsina_johnsonjohnson_esche_ne_skoro_poyavitsya_v_ukraine_glavnyyi_sanvrach_kuzin
Но кому очень надо - пусть вколет себе в мозг, чтобы полегчало.
В стране уже сделано 17 млн прививок. Полностью вакцинировано 7 млн человек. И не смотря на это, такой сумасшедший взлет.
А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн. - И в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. И на вторую неделю люди будут умирать под стенами больниц. Вы, патологические идиоты, если не понимаете масштабов катастрофы, которая приближаются. Сейчас, пока осталось немного времени, надо принимать ВСЕ комплексные меры, в противном случае, через 1-2 недели больницы просто будут перегружены и придется вводить такой жесткий карантин, который только можно придумать в фантазии...(с).
Жопа будет в разы больше...
Но пример Нидерландов показателен....вакцины это фуфел..
https://www.awesomescreenshot.com/image/10510972?key=4bbe8811ae41e42da4d38c927ff68932
P.S. И кста-дышите спиртянский,без шуток!