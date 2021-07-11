Одноразовая вакцина Janssen (Johnson & Johnson) не скоро появится в Украине, - Минздрав

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения, еще не скоро появится в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире телеканала "Украина 24"

"Очень трудно сказать (когда украинцам ждать новую вакцину - ред.), Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозну вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украине.

Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировался вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - сказал он/

Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения 2 июля.

В Украине пока используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.