Препарат против грызунов, из-за которого гибли птицы в "Аскании Новой", запрещен к использованию возле заповедника, - ОГА
Из-за гибели более 2350 птиц на Херсонщине в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запрещено использовать для борьбы с грызунами препарат на основе бродифакума.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом"
"Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума", - заявил он.
Козырь отметил, что сейчас от Минэкологии и Минагрополитики есть запрет на использование этого препарата в 40-километровой зоне вокруг "Аскания Нова".
"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование", - добавил глава Херсонской ОГА.
На будущее аграриям для борьбы с грызунами рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.
"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени - когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - отметил Козырь.
Начиная с января на территории биосферного заповедника "Аскания Нова" и полях сельхозназначения в Каховском районе массово гибли птицы, часть из которых занесены в Красную книгу Украины. По этим фактам полиция начала ряд уголовных производств.
"Да какая разница что применять..." да?
Справа не в тому, щоби заборонити, справа в тому, щоби була відповідальність за неналежне використання, яке призвело до тяжких наслідків, інакше дійдемо до абсурду!
Если вы уж залезли в аналогии оружия, то есть условно: высокоточное оружие, обычное и оружие массового поражения. При это говорить про какое то "надлежашие использование" можно только в отношении высокоточного оружия, а применительно к оружию массового поражения (сюда входит и химическое если что) - просто смешно!!!
Так и тут: одно дело мышеловка - ее действие локально и прогнозируемо и совсем другое использование токсинов, которые могут и ветром разнестись и в воды попасть и смешаться с другими токсинами.....Какое тут в сраку ответственное использование?! У вас мозгов нет?
По-перше - в якому слові з мого посту Ви віднайшли аналог зброї?
По-друге - звісно ж, що всі росіяни вважають намагання образити найсильнішим аргументом в суперечці.
Ну і по-трете - якщо в інструкції написано, що отруту треба закидувати в нори, а натомість її просто розсипають по землі, то це і є неналежне застосування. І мізків нема у тих, хто цього не розуміє.
Хоча росіян це не стосується, бо в них зайва хромосома.
Тоді краще охороняти лисиць. Вони з мишвою справляться краще від всякої хімії.
Але є один ньанс: ті аграрії вибили лисиць. Бо лисиці бач перегризають підземні шланги капельного зрошення. З метою напитись води. У спеціальних поїлках воду не пьють - вважають її небезпечною (адже людина - недруг). От виходить, що таки аграріїв треба наказати. Аби природу розуміли і берегли. А то грошей набарижили, а екологічного мислення за гроші не купиш
А я не буду ничего доказывать, пусть каждый, кто прочтет ваш пост сам сделает выводы, проводилась ли там аналогия с оружием (даже если слово оружие не прозвучало)