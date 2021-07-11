Препарат против грызунов, из-за которого гибли птицы в "Аскании Новой", запрещен к использованию возле заповедника, - ОГА

Из-за гибели более 2350 птиц на Херсонщине в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запрещено использовать для борьбы с грызунами препарат на основе бродифакума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом"

"Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума", - заявил он.

Козырь отметил, что сейчас от Минэкологии и Минагрополитики есть запрет на использование этого препарата в 40-километровой зоне вокруг "Аскания Нова".

"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование", - добавил глава Херсонской ОГА.

На будущее аграриям для борьбы с грызунами рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.

"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени - когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - отметил Козырь.

Начиная с января на территории биосферного заповедника "Аскания Нова" и полях сельхозназначения в Каховском районе массово гибли птицы, часть из которых занесены в Красную книгу Украины. По этим фактам полиция начала ряд уголовных производств.

