РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11171 посетитель онлайн
Новости
2 329 18

Препарат против грызунов, из-за которого гибли птицы в "Аскании Новой", запрещен к использованию возле заповедника, - ОГА

Препарат против грызунов, из-за которого гибли птицы в

Из-за гибели более 2350 птиц на Херсонщине в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запрещено использовать для борьбы с грызунами препарат на основе бродифакума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом"

"Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель 218 краснокнижных журавлей вблизи заповедника "Аскания-Нова": под суд пойдет агроном

Козырь отметил, что сейчас от Минэкологии и Минагрополитики есть запрет на использование этого препарата в 40-километровой зоне вокруг "Аскания Нова".

"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование", - добавил глава Херсонской ОГА.

На будущее аграриям для борьбы с грызунами рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение несколько месяцев на Херсонщине погибли более двух тысяч птиц. Чтобы восстановить их численность, нужно минимум 15 лет

"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени - когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - отметил Козырь.

Начиная с января на территории биосферного заповедника "Аскания Нова" и полях сельхозназначения в Каховском районе массово гибли птицы, часть из которых занесены в Красную книгу Украины. По этим фактам полиция начала ряд уголовных производств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60 мертвых серых журавлей: в "Аскании-Новой" снова массово гибнут краснокнижные птицы

заповедник (156) птицы (55) Аскания-Нова (19) Козырь Сергей (12) Херсонская область (5120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Потрібно заборонити цей препарат взагалі по Україні, щоб птахи та дикі звіри не помирали! І взагалі всю хімію потрібно дозволяти тільки після отримання сертифікатів та дозволів ЄС. Досить труїти Україну китайським лайном!
показать весь комментарий
11.07.2021 17:00 Ответить
+6
Ну зачем запрещать этот препарат везде, в Верховной раде пусть бы пользовались себе на здоровье.
показать весь комментарий
11.07.2021 17:54 Ответить
+2
а наказать виновных ???
показать весь комментарий
11.07.2021 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а наказать виновных ???
показать весь комментарий
11.07.2021 16:53 Ответить
Потрібно заборонити цей препарат взагалі по Україні, щоб птахи та дикі звіри не помирали! І взагалі всю хімію потрібно дозволяти тільки після отримання сертифікатів та дозволів ЄС. Досить труїти Україну китайським лайном!
показать весь комментарий
11.07.2021 17:00 Ответить
Ну зачем запрещать этот препарат везде, в Верховной раде пусть бы пользовались себе на здоровье.
показать весь комментарий
11.07.2021 17:54 Ответить
А в других местах, что птиц нет?! Птицы по вашему = вредители?
"Да какая разница что применять..." да?
показать весь комментарий
11.07.2021 23:27 Ответить
Верните ДДТ рыбаки хаджибея в курсе его эффективности
показать весь комментарий
11.07.2021 22:58 Ответить
аа давай тебе накажем?
показать весь комментарий
11.07.2021 19:47 Ответить
или это в других странах ??
показать весь комментарий
11.07.2021 16:53 Ответить
А давайте заборонимо використовування ножів і виделок через те, що хтось там використовував їх не так, як інші нормальні люди? А давайте під шумок заборонимо ще й використання олівців, ручок, пензлів, викруток, шил, ножиць тощо?
Справа не в тому, щоби заборонити, справа в тому, щоби була відповідальність за неналежне використання, яке призвело до тяжких наслідків, інакше дійдемо до абсурду!
показать весь комментарий
11.07.2021 18:23 Ответить
Не путайте грешное с праведным!
Если вы уж залезли в аналогии оружия, то есть условно: высокоточное оружие, обычное и оружие массового поражения. При это говорить про какое то "надлежашие использование" можно только в отношении высокоточного оружия, а применительно к оружию массового поражения (сюда входит и химическое если что) - просто смешно!!!
Так и тут: одно дело мышеловка - ее действие локально и прогнозируемо и совсем другое использование токсинов, которые могут и ветром разнестись и в воды попасть и смешаться с другими токсинами.....Какое тут в сраку ответственное использование?! У вас мозгов нет?
показать весь комментарий
11.07.2021 23:38 Ответить
Одразу видно малороса.
По-перше - в якому слові з мого посту Ви віднайшли аналог зброї?
По-друге - звісно ж, що всі росіяни вважають намагання образити найсильнішим аргументом в суперечці.
Ну і по-трете - якщо в інструкції написано, що отруту треба закидувати в нори, а натомість її просто розсипають по землі, то це і є неналежне застосування. І мізків нема у тих, хто цього не розуміє.
Хоча росіян це не стосується, бо в них зайва хромосома.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:02 Ответить
інспекці із захисту довкілля (чи як там її) кожен рік вислає аграріям телефонограми на електронну пошту. І там повний перелік дозволених препаратів. Якщо аграрії використовували недозволений препарат, то повинні відповідати хоча б матеріально. Якщо ж інспекція дозволила, то інспекторів притягнути. Засипати у нірки на тисячі гектарів - дурня.
Тоді краще охороняти лисиць. Вони з мишвою справляться краще від всякої хімії.
Але є один ньанс: ті аграрії вибили лисиць. Бо лисиці бач перегризають підземні шланги капельного зрошення. З метою напитись води. У спеціальних поїлках воду не пьють - вважають її небезпечною (адже людина - недруг). От виходить, що таки аграріїв треба наказати. Аби природу розуміли і берегли. А то грошей набарижили, а екологічного мислення за гроші не купиш
показать весь комментарий
12.07.2021 04:32 Ответить
Ну да, хитрожопой мордве, оно конечно виднее украинец я или малорос. Думаешь раз слово "оружие" не сказал, так теперь к тебе не подкопаешься?! ("Какие ваши доказательства? Ваши доказательства не доказательства....")
А я не буду ничего доказывать, пусть каждый, кто прочтет ваш пост сам сделает выводы, проводилась ли там аналогия с оружием (даже если слово оружие не прозвучало)
показать весь комментарий
12.07.2021 09:21 Ответить
Біля Асканії заборонили, а в інших місцях можна?
показать весь комментарий
11.07.2021 22:29 Ответить
нужна не химия, а вирусология избирательного действия...вирус вызывающий чуму исключительно определееных видов грызунов
показать весь комментарий
11.07.2021 23:01 Ответить
"чума" в кавычках
показать весь комментарий
11.07.2021 23:01 Ответить
Є такий препарат,Бактеродонцид,визиває епідемію тільки в гризунів.Нікому більше не шкодить
показать весь комментарий
11.07.2021 23:10 Ответить
ЭТО РОССИЯНИ ПДРЫ 100% !!! ПУСТЬ ОНИ ВСЕ ЗДОХНУТ !!!
показать весь комментарий
12.07.2021 08:21 Ответить
 
 