На Закарпатье 11 июля возможны подтопления и сходы селевых потоков, - ГСЧС
В Закарпатской области возможны подтопления и сходы селевых потоков во второй половине 11 июля. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС),
"Во второй половине суток 11 июля, преимущественно в горных районах Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтопления ожидаются в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышение уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0.5 - 1.0 м.
Также в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней.
