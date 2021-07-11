Крымчане могут обращаться к украинским адвокатам, которые будут вести их дела в Европейском суде по правам человека, - Кориневич

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым и Севастополе Антон Кориневич рассказал, как жители оккупированного Крыма могут получить юридическую помощь на материковой Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию он озвучил в эфире украинского телеканала "Дом"

"Существуют механизмы личных жалоб. В частности, в Европейский суд по правам человека. Крымчане могут обращаться к украинским адвокатам, которые могут вести их дела, в частности, в Европейском суде по правам человека", ­– отметил он.

Также жители Крыма могут обратиться в правоохранительные органы, если были совершены военные преступления, преступления против человечности или были нарушены права человека.

"В этом направлении активно работает прокуратура АР Крым и Севастополя, департамент по военным преступлениям в структуре Офиса генерального прокурора. Это все документируется, фиксируется, собирается в портфолио и применяется как в рамках украинских национальных процессов, так и в работе с Офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге", – пояснил постпред президента.

