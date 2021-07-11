С начала суток 11 июля террористы 5 раз нарушили перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 11 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм".

