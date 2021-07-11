РУС
С начала суток 11 июля террористы 5 раз нарушили перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

С начала суток 11 июля террористы 5 раз нарушили перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 11 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм".

На кожен обстріл терористів потрібно відповідати нищівними ударами артилерії, щоб випалювати позиції терористів дотла! Потрібні ударні БПЛА Касьянова які можуть дешево і масово знищувати терористів ще до того як вони почнуть стріляти!
11.07.2021 17:47 Ответить
насамперед президента потрібно , що буде воювати а не здавати свої території.а зараз тенденція така: ось вам премії за невідкриття вогню, а відкриєте вогонь- посадимо.
11.07.2021 17:53 Ответить
Позиція Президента змінюється в залежності від обставин, раніше Президент був за мир, бо потрібно було зібрати голоси сходу, а зараз буде за війну, бо потрібні голоси заходу.
11.07.2021 18:10 Ответить
Скільки населених пунктів було звільнено при зєлєнському? ти свою лапшу вішай зєбілам, а не нам.
11.07.2021 18:16 Ответить
Але у верхній харчоприймальній голові Косоворотька війні вже авус.
Так, зебіли?
11.07.2021 18:01 Ответить
