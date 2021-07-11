С начала суток 11 июля террористы 5 раз нарушили перемирие, потерь нет, - пресс-центр штаба ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение текущих суток, 11 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, зебіли?