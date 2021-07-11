ФСБ в оккупированном Крыму запугивала журналиста Есипенко пытками, чтобы он не отказывался от "выбитых" ранее показаний

ФСБ угрожала политзаключенному Владиславу Есипенко, который находится в СИЗО в оккупированном Крыму, пытками, чтобы он не отказывался от своих "выбитых" показаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала его жена Екатерина в эфире Громадського радіо.

По словам Екатерины, после отказа от признания, которое Владислав сделал под пытками, ему запретили звонить домой, а письма родным он передает через своего адвоката.

После заявления о пытках Владислава попытались отправить в подвал, психологически пытались его убедить не отказываться от своих показаний, необходимых ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов продлил на полгода арест журналиста Есипенко, - Денисова

"Физически они его как бы не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощь, но ему отказали, потому врача в СИЗО нет", - рассказала Екатерина.

Также она описала условия, в которых содержатся Есипенко.

"Камера, в которой он сейчас, размером 3 на 4 метра, кислорода мало, прогулка - час в сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу - банный день и прогулок нету. Он себя поддерживает тем, что занимается спортом даже в тех условиях. Читает украинские издания. Мы посылаем ему публикации о том, что о нем здесь говорят, как поддерживают. Влад пишет, что во всех политзаключенных Симферополя одна надежда - на обмен. Никто не надеется на справедливый суд в Крыму", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продление ареста журналисту Есипенко - серьезная судебная ошибка, оккупанты должны его немедленно освободить, - посольство США в Украине

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает международное сообщество требовать от Москвы освобождения Есипенко, - Кулеба