Резолюции, принятые на Крымской платформе не позволят миру забыть об оккупированном полуострове, - Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что резолюции, которые будут приниматься на "Крымской платформе" не позволят "миру забыть о Крыме".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Крым.Реалии

По словам Джапаровой, Россия вкладывает ресурсы в то, чтобы международное сообщество как можно меньше говорило о проблеме Крыма, потому одной из задач "Крымской платформы" является напоминание миру о существующей проблеме.

"Давайте представим себе, что ничего не происходит и нет "Крымской платформы". Все продолжают жить своей жизнью, и Россия достигает своей задачи – о Крыме никто не вспоминает. Будем ли мы тогда ставить такие вопросы? Очевидно, нет. Россия не просто наблюдает за тем, что происходит, но и вкладывает ресурсы в то, чтобы о Крыме никто не говорил. С помощью "Крымской платформы" мы не даем миру забыть о Крыме. Это наша наступательная тактика. К чему она приведет, мы не знаем. Но мы не должны быть одиноким воином на этом поле", – сказала Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос крымских политзаключенных станет важной составляющей Крымской платформы, - Джапарова