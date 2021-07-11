Резолюции, принятые на Крымской платформе не позволят миру забыть об оккупированном полуострове, - Джапарова
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что резолюции, которые будут приниматься на "Крымской платформе" не позволят "миру забыть о Крыме".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Крым.Реалии
По словам Джапаровой, Россия вкладывает ресурсы в то, чтобы международное сообщество как можно меньше говорило о проблеме Крыма, потому одной из задач "Крымской платформы" является напоминание миру о существующей проблеме.
"Давайте представим себе, что ничего не происходит и нет "Крымской платформы". Все продолжают жить своей жизнью, и Россия достигает своей задачи – о Крыме никто не вспоминает. Будем ли мы тогда ставить такие вопросы? Очевидно, нет. Россия не просто наблюдает за тем, что происходит, но и вкладывает ресурсы в то, чтобы о Крыме никто не говорил. С помощью "Крымской платформы" мы не даем миру забыть о Крыме. Это наша наступательная тактика. К чему она приведет, мы не знаем. Но мы не должны быть одиноким воином на этом поле", – сказала Джапарова.
Щоб в росіян горіло і вони розуміли що їх чекає доля нацистів, а Крим доля Судетів.
Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне. "У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной. Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?