Украинка Калинина второй раз в году выиграла два теннисных турнира подряд и вошла в топ-100 мирового рейтинга

Украинская теннисистка Ангелина Калинина - победительница грунтового турнира W100, который проводился во французском Контрексвиле. В статусе четвертой сеяной Калинина обыграла в финале представительницу Венгрии Далму Галфи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Матч против Галфи стал вторым для Калининой в этот день. Перед финалом украинская теннисистка за 1:39 часа обыграла китаянку Синвень Жен.

Для победы в финале Калининой хватило 77 минут. В целом она отдала венгерской теннисистке всего четыре гейма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская теннисистка Калинина выиграла турнир ITF в Загребе, победив в финале россиянку

Для Калининой это второй подряд выигранный турнир. Перед этим украинская теннисистка одержала победу на турнире в Монпелье.

При этом Калинина в 2021 году второй раз выигрывает два подряд турнира. В апреле-мае украинская теннисистка победила на турнире в португальском Оэйраше, после чего выиграла на соревнованиях в Загребе.

Украинка выиграла уже десять матчей подряд: сначала она победила на турнире в Монпелье (5 побед), а теперь - в Контрексвиле.

Последняя победа повлияет на место Калининой в мировом рейтинге - она ​​поднимется на 95 место (+30 мест). Это ее лучший результат в карьере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире. ФОТОрепортаж

победа (592) теннис (156)
Молодца,чорнобрива красуня!!! Слава Україні! !!!
11.07.2021 22:16 Ответить
Англия-Италия 1:0 на 2 минуте...
11.07.2021 22:18 Ответить
Умничка!!!
12.07.2021 01:54 Ответить
Вітання, дівчинко! Щастя тобі та ще багато перемог! 💛💙🌹🌹🌹🏆🏆🏆😘😘😘
12.07.2021 04:10 Ответить
 
 