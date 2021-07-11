Украинка Калинина второй раз в году выиграла два теннисных турнира подряд и вошла в топ-100 мирового рейтинга
Украинская теннисистка Ангелина Калинина - победительница грунтового турнира W100, который проводился во французском Контрексвиле. В статусе четвертой сеяной Калинина обыграла в финале представительницу Венгрии Далму Галфи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Матч против Галфи стал вторым для Калининой в этот день. Перед финалом украинская теннисистка за 1:39 часа обыграла китаянку Синвень Жен.
Для победы в финале Калининой хватило 77 минут. В целом она отдала венгерской теннисистке всего четыре гейма.
Для Калининой это второй подряд выигранный турнир. Перед этим украинская теннисистка одержала победу на турнире в Монпелье.
При этом Калинина в 2021 году второй раз выигрывает два подряд турнира. В апреле-мае украинская теннисистка победила на турнире в португальском Оэйраше, после чего выиграла на соревнованиях в Загребе.
Украинка выиграла уже десять матчей подряд: сначала она победила на турнире в Монпелье (5 побед), а теперь - в Контрексвиле.
Последняя победа повлияет на место Калининой в мировом рейтинге - она поднимется на 95 место (+30 мест). Это ее лучший результат в карьере.
