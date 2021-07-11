РУС
Досрочные выборы в Болгарии: согласно экзитполам, в парламент проходят шесть партий

В досрочных парламентских выборах в Болгарии участвовали 23 партии и коалиции. Впервые в истории на больших участках было только машинное голосование - без бумажных бюллетеней, при помощи электронных устройств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Болгария.

По данным экзитпола социологического агентства Gallup International, лидирует на выборах партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.

Голоса распределились следующим образом:

"ГЕРБ-СДС": 22,1% или 59 мест в парламенте;

"Есть такой народ": 21,5% или 58 мест в парламенте;

"БСП за Болгарию": 15,1% или 41 место;

"Демократическая Болгария": 13,7% или 37 мест;

"Движение за права и свободы": 11,8% или 32 мест;

"Поднимайся! Мафию долой!" - 4,9% или 13 мест;

Патриоты, на этот раз объединившись в коалицию под названием "Болгарские патриоты", снова не преодолели 4-процентный барьер.

Досрочные парламентские выборы проходят в Болгарии

Партия "Есть такой народ" - новичок болгарской политики, ее возглавляет шоумен и музыкант Слава Трифонов.

Примерно такие же результаты показывают другие экзитполы, приведенные изданием.

Явка на досрочных парламентских выборах в Народное собрание 46 созыва составила 34,5%.

"Не поддерживаю никого" - так проголосовали 1,6% избирателей.

В ЦИК Болгарии отметили, что оснований для оспаривания результатов голосования нет. Нарушений в день выборов зарегистрировано сравнительно мало.

Аудиогид на украинском языке появился в болгарском Археологическом музее Несебра

Эксперты отмечают, что некогда правящая партия ГЕРБ гарантированно останется в изоляции, так как все политические объединения уже отказались от возможного с ней сотрудничества, сообщает euronews.

Предыдущие выборы в парламент Болгарии прошли в апреле 2021 года, однако коалиционное правительство сформировать не удалось и президент Румен Радев распустил парламент.

Автор: 

+6
Я думал только у нас ЗЕбилы а окакзывается есть и в Болгарии. Правда их там намного меньше!
11.07.2021 23:19
+6
А ось у Молдові на дострокових парламентських виборах пройшли - проєвропейська партія «Дія і солідарність» президента Майї Санду, котра набрала 55%. Прокремлівський блок комуняк та соціалістів, на чолі з путіністом Додоном - 24%.
11.07.2021 23:49
+5
Не будет никакого блока. 47% это 56 депутатов. То есть большинство в парламенте. И 47% это без диаспоры. Там 210,000 голосов. Партия Санду может набрать больше 55%.
11.07.2021 23:57
Я думал только у нас ЗЕбилы а окакзывается есть и в Болгарии. Правда их там намного меньше!
11.07.2021 23:19
І в Болгаріі Голобородькі в пошані !!!)))
11.07.2021 23:28
В каждом обществе есть зебилы но в Болгарии их только 20% как я завидую болгарам!
11.07.2021 23:32
Болгария - самая нищая в ЕС СТРАНА под внешним управлением раши .
12.07.2021 01:22
Шоумен і музикант Слава - до чого ти тут зебілів приплів? Це аналог нашого Голосу.
12.07.2021 01:34
Так ани рашен не сасут.
12.07.2021 01:43
как бы партия не называлась а костяк ее в любом случае богомизбранный народ.
11.07.2021 23:45
А болезь таки заразна
12.07.2021 00:58
Респект молдованам !! Лишається питання- Хто з нас молдовани ???))))
11.07.2021 23:29
Жарт на грані.
Молдовани гарні, працьовиті та гостинні люди. А ми маємо бубочку президентом. А вони Санду.
12.07.2021 00:11
та то такий собі екзітпол... по телефону... в нас - подивись, що аналогічні витворяють...
11.07.2021 23:42
Пока что по подсчёту 80% бюллетеней не так радужно. Партия Майи Санду набирает 47%, если так и останется - придется ей создавать блок с местными "зелёными" - партией Ренато Усатого
11.07.2021 23:44
Не будет никакого блока. 47% это 56 депутатов. То есть большинство в парламенте. И 47% это без диаспоры. Там 210,000 голосов. Партия Санду может набрать больше 55%.
11.07.2021 23:57
Удачи Молдове.
12.07.2021 00:07
Если так, то это отлично. Победы партии PAS
12.07.2021 00:30
А ось у Молдові на дострокових парламентських виборах пройшли - проєвропейська партія «Дія і солідарність» президента Майї Санду, котра набрала 55%. Прокремлівський блок комуняк та соціалістів, на чолі з путіністом Додоном - 24%.
11.07.2021 23:49
В нас минулий парламент майже ввесь був проєвропейський. І? До чого докерувались? Провалили всі 144 потужні рехворми, так, що українському народу на слідуючих виборах довелось гнати їх втришия разом з головними керманичами...
12.07.2021 01:40
Схоже болгари теж "мудрий нарід" ,власного Віслючка мають ,лишиось лише навчити на фортеп"яні грати !!!!)))
11.07.2021 23:27
Ну теперь в Болгарии местные "зелёные" - партия "Има такъв народ" шоумена Слави Трифонова с другими популистами "Изправи се! Мутри вън!" и пророссийской партией БСП оттеснят проевропейский ГЕРБ и создадут коалицию
11.07.2021 23:31
малувато буде для коаліції... вісьми мандатів не вистачає... але це, щоправда, якщо результати заміру екзітполу не розійдеться з дійсними результатами
11.07.2021 23:39
ГЕРБ практически не является проевропейской партией. Это псевдоправая партия, созданная бывшими милиционерами и агентами секретных коммунистических служб. Их лидер Борисов - бывший милиционер, связанный с криминальными структурами 90-х годов. За 12 лет фактического правления он создал полуавторитарный режим, который контролировал средства массовой информации, судебную систему, деньги, поступающие из ЕС, и коррупция достигла высочайшего уровня. Он пользовался сильной поддержкой Ангелы Меркель и в то же время полностью поддерживал российские энергетические проекты, такие как «Турецкий поток», участок которого был построен на болгарские деньги, тем самым нанося удар по интересам Украины. Он лично посетил Путина в Кремле и попросил «прощения» за то, что Болгария ранее прекратила его строительство под американским давлением. С приходом администрации Байдена позиции Борисова и его партии резко пошатнулись, особенно после того, как США ввели санкции в соответствии с законом Магнитского в отношении крупнейшего олигарха Болгарии, Делян Пеевски, который стоял за Борисовым, и попытки Меркель спасти его потерпели неудачу. . Радио «Свободная Европа» и другие неконтролируемые СМИ начали сообщать шокирующие факты о его кражах и злоупотреблениях. Также появилась фотография его спальни с пачками евро и золотых слитков, сделанная проституткой, которая навещала его в его доме.
12.07.2021 03:17
Вие гледайте там, какво ще се пазарите с Курнелия и БСП-ту, че иначе власт нанай!
12.07.2021 12:02
Поднимайся мафию долой это кто ? Я так понял кто громче всех кричит держи вора?
12.07.2021 01:01
ГЕРБ это чисто мафия, богатая, но под вывеской "проевропейскости". Политика которой это полнейшее выжигание, как класса, малого бизнеса, геноцид малого бизнеса. Жесточайшие проверки налоговой, у многих людей долги после этих проверок/репрессий налоговой по 50000 евро. Законы против малого бизнеса принимали, как наперсточники, задним числом. Вот тут можно похвалить Украину, если бы такое вытворяла власть в Украине против малого бизнеса, уже бы три Майдана было бы.
12.07.2021 03:12
Струва ми се, че тези "протестиращи" партии са рубладжийски "чавдарчета"
12.07.2021 19:54
А теперь Болгария заживёт за свой счёт, а не за счёт Ганса и Франца. Евроденьги кончились, пилить нечего.
12.07.2021 07:11
 
 