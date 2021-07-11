Досрочные выборы в Болгарии: согласно экзитполам, в парламент проходят шесть партий
В досрочных парламентских выборах в Болгарии участвовали 23 партии и коалиции. Впервые в истории на больших участках было только машинное голосование - без бумажных бюллетеней, при помощи электронных устройств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Болгария.
По данным экзитпола социологического агентства Gallup International, лидирует на выборах партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова.
Голоса распределились следующим образом:
"ГЕРБ-СДС": 22,1% или 59 мест в парламенте;
"Есть такой народ": 21,5% или 58 мест в парламенте;
"БСП за Болгарию": 15,1% или 41 место;
"Демократическая Болгария": 13,7% или 37 мест;
"Движение за права и свободы": 11,8% или 32 мест;
"Поднимайся! Мафию долой!" - 4,9% или 13 мест;
Патриоты, на этот раз объединившись в коалицию под названием "Болгарские патриоты", снова не преодолели 4-процентный барьер.
Партия "Есть такой народ" - новичок болгарской политики, ее возглавляет шоумен и музыкант Слава Трифонов.
Примерно такие же результаты показывают другие экзитполы, приведенные изданием.
Явка на досрочных парламентских выборах в Народное собрание 46 созыва составила 34,5%.
"Не поддерживаю никого" - так проголосовали 1,6% избирателей.
В ЦИК Болгарии отметили, что оснований для оспаривания результатов голосования нет. Нарушений в день выборов зарегистрировано сравнительно мало.
Эксперты отмечают, что некогда правящая партия ГЕРБ гарантированно останется в изоляции, так как все политические объединения уже отказались от возможного с ней сотрудничества, сообщает euronews.
Предыдущие выборы в парламент Болгарии прошли в апреле 2021 года, однако коалиционное правительство сформировать не удалось и президент Румен Радев распустил парламент.
