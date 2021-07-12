Российские дипломаты перешли на язык угроз со странами-участницами "Крымской платформы", - Джапарова

Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации "Крымской платформы".

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации "Крымской платформы". Мы получаем информацию об этом, в том числе, и от наших партнеров. Они нам рассказывают о встречах с российскими послами и о том, что они на этих встречах говорят о "Крымской платформе" и о том, как будут относиться к странам, которые к ней присоединятся. Это язык угроз. И действительно не каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы. Есть ряд стран, сотрудничество России с которыми носит критический характер - то ли в экономической плоскости, то ли в военном сотрудничестве. Мы к этому тоже должны относиться трезво", - сообщила Джапарова.

Напомним, Крымская платформа - это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция. Польша и т.д.