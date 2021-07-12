РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4928 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
19 793 104

Российские дипломаты перешли на язык угроз со странами-участницами "Крымской платформы", - Джапарова

Российские дипломаты перешли на язык угроз со странами-участницами

Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации "Крымской платформы".

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Через российские дипломатические представительства происходит работа по дискредитации "Крымской платформы". Мы получаем информацию об этом, в том числе, и от наших партнеров. Они нам рассказывают о встречах с российскими послами и о том, что они на этих встречах говорят о "Крымской платформе" и о том, как будут относиться к странам, которые к ней присоединятся. Это язык угроз. И действительно не каждая страна имеет ресурс, чтобы игнорировать эти угрозы. Есть ряд стран, сотрудничество России с которыми носит критический характер - то ли в экономической плоскости, то ли в военном сотрудничестве. Мы к этому тоже должны относиться трезво", - сообщила Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резолюции, принятые на Крымской платформе не позволят миру забыть об оккупированном полуострове, - Джапарова

Напомним, Крымская платформа - это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция. Польша и т.д.

Автор: 

россия (96917) угрозы (857) Джапарова Эмине (174) Крымская платформа (308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Почему они подлые ?

Британия поддерживает Украину против агрессии раши , а итальянцы пока дружат с рашей
показать весь комментарий
12.07.2021 01:11 Ответить
+20
У меня психология как раз нормальная - я друзей поддерживаю , а врагов игнорирую . Британия - надёжный друг Украины , а на всяких дур , типа ведущей, смешно обращать внимание . Бо ведущие как правило типичные курицы 😀
показать весь комментарий
12.07.2021 01:31 Ответить
+18
Да не оправдывайтесь
В Вас говорит меньшевартисть
Пока Британия Украине помогает во много раз больше Италии , и это надо ценить
показать весь комментарий
12.07.2021 01:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пипец два ника Женя Женя и очень частый гость якобы из Словакия София Дуглас уничтожили тему, которую в новости подняла Джарпрова про россиские наезды по Крыму. Это просто понты и дурость вышеозначеных ников или их работа?
показать весь комментарий
12.07.2021 08:48 Ответить
Ну а что они,убогие,могут еще делать,кроме как бряцать оружием и грозится всему Миру, если паРашеская Резервация больше ни на что не способна.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 