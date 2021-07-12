На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 96,84% бюллетеней. Лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS), которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду.

Так, согласно данным сайта Центризбиркома, PAS по Молдове набирает 49,32% голосов избирателей, информирует Цензор.НЕТ.

На втором месте - предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (президентов Додона и Воронина) набравший 29,7% голосов. Третье место досталось партии "Шор" (бизнесмена Илана Шора), за которую проголосовали 6,25% избирателей.

Остальные формирования, согласно предварительным данным, не проходят в парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досрочные выборы в Молдове признаны состоявшимися









Также читайте: На выборах в Молдове зафиксированы нарушения, связанные с участием жителей Приднестровья, - полиция

Украинская журналистка Ирина Ромалийская, которая находится в Молдове, отмечает в Facebook: "И ещё идёт голосование в отдельных участках за границей Молдовы - они, похоже, будут решающими. Но уже сейчас кажется, что проевропейские силы не просто побеждают пророссийские, а и берут монобольшинство в парламенте".

Издание NewsMaker сообщает, что в Молдове на выборах 11 июля проголосовали более 1,4 млн избирателей - около 48% от общего числа граждан, обладающих правом голоса. За границей уже проголосовали более 208,7 тыс. граждан.

Эти данные не учитывают голоса диаспоры. Пока подсчитано только 11 625 голосов из 209 тысяч. Голосование в диаспоре еще идет.

Читайте также: Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы