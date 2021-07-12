РУС
Необходимости в уколе-усилителе вакцины от COVID-19 пока нет, - главный инфекционист США Фаучи

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что пока нет необходимости вводить американцам третью дозу вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN

"Американцы не нуждаются в уколе-усилителе вакцины от COVID-19", - заявил  Фаучи.

Фаучи сказал: "Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям "третий" укол вакцины, усилитель, который добавляют к вакцине из двух доз или одной дозы ".

Ранее издание "Рейтер" заявляло, что Израиль рассматривает вакцинацию наиболее уязвимых людей третьей дозой-усилителем вакцины Pfizer.

По словам Фаучи, американские ученые продолжают изучать, нужен ли усилитель вакцины. Он не исключил, что в будущем правительство США может изменить рекомендации.

"Это не то, что мы говорим: Нет, нам не надо усилитель, и эта история навсегда закончилась", - сказал Фаучи.

Он также добавил: "Когда правительственные организации делают официальные рекомендации, они должны базироваться на информации, которая является основанием, которое доказывает, что нам надо двигаться в этом направлении". Фаучи сказал, что рекомендации некоторых компаний отличаются от того, что официально рекомендует правительство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 124 млн грн из "ковидного" фонда исчезли, мы считаем их украденными, - глава Госаудит службы Плис

В начале июля компания Pfizer сообщила, что разрабатывает новый препарат, так называемый бустер для усиления действия вакцины от COVID-19 и которая будет защищать от штамма "Дельта".

Компания рекомендует третью дозу через полгода после вакцинации, мол, когда у человека начинает ослабевать иммунитет.

Впрочем правительство США пока не подтвердил необходимость третьей вакцины от COVID-19.

+2
Прикольно,они зделали укол усилитель.затем будет укол стабилизатор,укол сохранитель,укол совместитель и.т.д....люди проснетесь,пора думать.
12.07.2021 07:28
+1
Ти по адресу. Тут офіс справжніх фахівців.
12.07.2021 08:26
+1
Битва вакцины все больше напоминает маркетинговые войны трансациональных корпораций. Вот зачем основной лоббист ковидной паники господин Фаучи сделал это заявление? Слухи про третий укол вроде бы выгодны Pfizer, это же еще + 1/3 от охваченного пирога? Выгодны, но кто работал в маркетинге больших компаниий знает, что важно синхронизировать рекламную активность и доступ товара к полке супермаркетов. Если реклама прошла а новый товар недоставлен, то продажи не вырастут.
На третью прививку сейчас не выгодно направлять усилия, двух хватает чтобы товар сметали с полок, компания работает на пределе производственных мощностей. Кроме того, заявления израильтян расшатывают имидж Pfizer как якобы вакцины номер1. Фаучи их загасил, и отсрочил актуальность 3й прививки. Только попахивает нездоровыми темати, Фаучи чиновник а не топ менеджер. А в свете Ковида то и пованивает сговором
12.07.2021 09:16
Комментировать
Прикольно,они зделали укол усилитель.затем будет укол стабилизатор,укол сохранитель,укол совместитель и.т.д....люди проснетесь,пора думать.
12.07.2021 07:28
Брехуняка Фаучі весь кредіт довіри він вже витратив. Будемо слухати справжніх фахівців
12.07.2021 08:17
Ти по адресу. Тут офіс справжніх фахівців.
12.07.2021 08:26
Между первой и второй перерывчик небольшой.
12.07.2021 08:28
Битва вакцины все больше напоминает маркетинговые войны трансациональных корпораций. Вот зачем основной лоббист ковидной паники господин Фаучи сделал это заявление? Слухи про третий укол вроде бы выгодны Pfizer, это же еще + 1/3 от охваченного пирога? Выгодны, но кто работал в маркетинге больших компаниий знает, что важно синхронизировать рекламную активность и доступ товара к полке супермаркетов. Если реклама прошла а новый товар недоставлен, то продажи не вырастут.
На третью прививку сейчас не выгодно направлять усилия, двух хватает чтобы товар сметали с полок, компания работает на пределе производственных мощностей. Кроме того, заявления израильтян расшатывают имидж Pfizer как якобы вакцины номер1. Фаучи их загасил, и отсрочил актуальность 3й прививки. Только попахивает нездоровыми темати, Фаучи чиновник а не топ менеджер. А в свете Ковида то и пованивает сговором
12.07.2021 09:16
Та ладно, не для того запускали вирус и вкладывали бабло в разработку вакцин, чтобы вот так просто все закончилось.
12.07.2021 09:33
 
 