Враг за сутки 8 раз срывал режим "тишины" на Донбассе: бил из 82-мм минометов и гранатометов, боевых потерь нет

За прошедшие сутки, 11 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, в районе населенного пункта Пески враг дважды обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 12 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.