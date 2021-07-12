Враг за сутки 8 раз срывал режим "тишины" на Донбассе: бил из 82-мм минометов и гранатометов, боевых потерь нет
За прошедшие сутки, 11 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, в районе населенного пункта Пески враг дважды обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
"Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 12 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.
Представляю - какой-нибудь не особо просвещённый ньюйоркер сначала читает в какой-нибудь местной газете про беспорядки на Кубе, а потом, как-то случайно что-то не то нажав и попав на Цензор вдруг, не особо вникая в весь текст, читает строчку - "Not far from the settlement of New York, the enemy opened fire from heavy anti-tank grenade launchers." - what the fuck? Коммунисты шо, уже под Нью Йрком ???
82mm mortars - in the area of Novoselivka (16km west of Luhansk); tripod-mounted man-portable antitank guns - outside New York (35km north of Donetsk)Source: https://censor.net/en/n3276422
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд миссии ОБСЕ (СММ) по состоянию на 19:30 9 июля 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)
Краткое изложениеВ Донецкой области Миссия зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 86 нарушений.
В Луганской области СММ зафиксировала 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе 53 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 43 нарушения.
Миссия зафиксировала повреждения жилого многоквартирного дома в неподконтрольном правительству Золотом‑5 (Михайловке) Луганской области, которые возникли вследствие стрельбы из стрелкового оружия.
СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования и техобслуживания жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.
БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.