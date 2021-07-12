РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10987 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 040 8

Враг за сутки 8 раз срывал режим "тишины" на Донбассе: бил из 82-мм минометов и гранатометов, боевых потерь нет

Враг за сутки 8 раз срывал режим

За прошедшие сутки, 11 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, в районе населенного пункта Пески враг дважды обстреливал позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С 24-летним сержантом 58-й ОМПБр Евгением Курасовым, убитым российским снайпером 8 июля у Песков, попрощаются завтра на Сумщине. ФОТО

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 12 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в ведомстве.

беспилотник (4114) обстрел (29084) Донбасс (26960) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог за добу 8 разів зривав режим "тиші" на Донбасі: бив із 82-мм мінометів і гранатометів, бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 7701
показать весь комментарий
12.07.2021 07:48 Ответить
А небойові втрати?
показать весь комментарий
12.07.2021 08:30 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:15 Ответить
Хорошо что в англоязычной версии нет этой новости.
Представляю - какой-нибудь не особо просвещённый ньюйоркер сначала читает в какой-нибудь местной газете про беспорядки на Кубе, а потом, как-то случайно что-то не то нажав и попав на Цензор вдруг, не особо вникая в весь текст, читает строчку - "Not far from the settlement of New York, the enemy opened fire from heavy anti-tank grenade launchers." - what the fuck? Коммунисты шо, уже под Нью Йрком ???
показать весь комментарий
12.07.2021 10:25 Ответить
https://censor.net/en/news/3276422/eight_ceasefire_violations_recorded_in_eastern_ukraine

82mm mortars - in the area of Novoselivka (16km west of Luhansk); tripod-mounted man-portable antitank guns - outside New York (35km north of Donetsk)Source: https://censor.net/en/n3276422
показать весь комментарий
12.07.2021 11:12 Ответить
Ну я раньше посмотрел, до 10:48, тогда еще не было этой статьи англоязычной. Может мой пост даже подстегнул редакторов сделать такое уточнение
показать весь комментарий
12.07.2021 12:19 Ответить
Захисникам України низький уклін!
показать весь комментарий
12.07.2021 13:59 Ответить
///
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд миссии ОБСЕ (СММ) по состоянию на 19:30 9 июля 2021 года (по восточноевропейскому летнему времени)

Краткое изложениеВ Донецкой области Миссия зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 86 нарушений.
В Луганской области СММ зафиксировала 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе 53 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 43 нарушения.
Миссия зафиксировала повреждения жилого многоквартирного дома в неподконтрольном правительству Золотом‑5 (Михайловке) Луганской области, которые возникли вследствие стрельбы из стрелкового оружия.
СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
Миссия содействовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности функционирования и техобслуживания жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 4 КПВВ, а также на соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали, в частности на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.
БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS*.
показать весь комментарий
12.07.2021 18:11 Ответить
 
 