Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 187,6 млн, число жертв - более 4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 июля в мире зарегистрировали 373 711 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 508 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 187 642 740 случай инфицирования, из них 373 711 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 049 289 человек, из них 6 508 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 171,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 74-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 69-ю и 8-ю позицию соответственно.

