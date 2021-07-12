В Украине за сутки от COVID-19 умерли 7 человек, зафиксированы 174 новых случая заражения, 236 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 174 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 11 июля 2021 в Украине зафиксированы 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16, медработников - 1).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 266 человек;
летальных случаев - 7;
выздоровели - 236 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 9 606 человек,
методом ИФА - 1 714 человек,
экспресс-тестами - 5 365 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 241 217 человек;
выздоровели - 2 177 529 человек;
летальных случаев - 52 604;
проведено ПЦР-тестов - 11 042 753.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль