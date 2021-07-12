РУС
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 7 человек, зафиксированы 174 новых случая заражения, 236 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 174 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 12 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 11 июля 2021 в Украине зафиксированы 174 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16, медработников - 1).

Также за минувшие сутки:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 187,6 млн, число жертв - более 4 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

За все время пандемии в Украине:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях", - рассказали в Минздраве.

карантин (16729) Минздрав (4912) статистика (2312) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
