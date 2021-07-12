РУС
Санду намерена в ближайшее время приступить к формированию нового правительства: Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила всех, кто вчера пришел на избирательные участки и отдал свой голос за укрепление демократии в стране.

"Наша демократия еще молода, со многими проблемами, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы пойти голосовать - повод довериться, что мы успеем построить свободную страну и государство, которое заботится о своих гражданах", - написала Санду на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще раз подтвердили на этих выборах, что некоторые госучреждения далеки от ожиданий граждан. Некоторые институты, которые занимались выборами, оборачиваются политическим ключом, игнорируют законы и подвергают опасности организацию свободных и справедливых выборов. Если мы хотим стать сильной демократией, такие вещи никогда не должны повториться. Нам нужны сильные институты, уважающие и обеспечивающие свободный выбор людей", - добавила она.

"Как президент, я обещаю вам, в ближайшие несколько лет я сделаю все, что в моих силах, чтобы люди могли проголосовать проще, никакого давления и никакой избирательной коррупции. Это приоритет для будущего парламента, и я надеюсь, что смогу работать вместе с большинством честных людей, чтобы день голосования стал празднованием демократии для каждого гражданина", - подчеркивает Санду.

На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней.

"Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы, надеюсь это будет конец воров правления Молдовы. Проблемы велики, и людям нужны результаты. Люди скоро должны почувствовать выгоду чистого парламента и правительства, которое на самом деле касается проблем населения. Энергию от голосования нужно использовать, чтобы изменить Молдову и превратить ее в страну, из которой она не только уходит, но и возвращается. Как президент, я хочу работать рядом с интегральным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы граждан в сердце усилий правительства. Потому что оно того стоит! Как только голоса будут подсчитаны и выборы будут действительными, мы сможем обсудить конституционные шаги по формированию Правительства", - резюмировала она.

выборы (24775) Молдова (1912) Мая Санду (225)
Топ комментарии
+9
от і жартуй тепер над молдаванами... а в них середній ІQ на порядок вищий...
12.07.2021 09:20 Ответить
+5
Додошка уже слинял в лаптестан, жаловаться ху.лу на фальсификации и никчемный народ. На Рашкиных каналах СМИ уже появилась такая информация. Появится еще один сосед у Януковича.
12.07.2021 09:10 Ответить
+3
Кацап?
12.07.2021 10:04 Ответить
Зєдю заберіть
12.07.2021 09:01 Ответить
Такое говно, как Зеля нужно только КАЛомойскому, и то, пока этот дрыщ не отработает с наваром бабло, потраченное Беней на избрание этого шута.
12.07.2021 09:16 Ответить
12.07.2021 09:10 Ответить
На місе старих ворюг прийдуть нові із прапорами євроінтеграції. Так що сусіди,торби в руки і на заробітки закордон.
12.07.2021 09:51 Ответить
Кацап?
12.07.2021 10:04 Ответить
ні, ******* воно, Не сильно відрізняється...
12.07.2021 11:10 Ответить
К сожелению он получает мандат депутата и депутатскую неприкосновенность.
12.07.2021 11:46 Ответить
63 мандата могут обеспечить снятие
14.07.2021 23:52 Ответить
Майя, первым делом убей всей комми и ватанов !
12.07.2021 14:51 Ответить
А если бы они выбрали какого нибудь дурачка,как в Украине?!!!
12.07.2021 09:17 Ответить
от і жартуй тепер над молдаванами... а в них середній ІQ на порядок вищий...
12.07.2021 09:20 Ответить
Так. В Україні нижчий,хоч і суттево виріс після окупаціі Криму та ордло!
Як і на расєє,теж виріс,за рахунок Абхазіі,Криму,ордло...
12.07.2021 12:47 Ответить
удачи!
12.07.2021 09:26 Ответить
Вот и молдоване смогли выбрать адекватного,современного и похоже честного политика. А народ Украины не может похвастаться перспективным нормальным политиком даже на горизонте. Если раньше всегда были политики претендующие на власть при первой возможности к ней рвущиеся, сейчас банда Коломойского с медведчуками и бигусами выжгла все вокруг. Но есть правда Кличко, не особо альтернатива, но не старую ж проституку выбирать,так что держим кулаки за мера Киева, не от особой любви, а от безальтернативности.
12.07.2021 09:57 Ответить
Ще є Лана Зеркаль. Мені так здається, вона себе ще покаже.
12.07.2021 10:34 Ответить
Майя Санду приятный человек, такие люди не склонны к обману. У Молдавии появился шанс, который нельзя упустить.
12.07.2021 10:33 Ответить
Удачи тебе Санду!!!! Очень надеюсь что в конце концов у нас выберут Тимошенко и страна оберет покой и шатания!!!!!!! Ну а всю шпану, как и хочет ОНА пересажать!!!! Ведь они ее боятся больше всего!!!!!!!!!!!!!!!
12.07.2021 11:00 Ответить
вам всім, типовим 73/43%зебілам, досі ще не втямило, що до завдань Президента в демократичній країні не входить "саджати"???
Ьля, дійсно, не ту країну назвали Гондурасом... "шатанія". їм, скотам, подавай...
12.07.2021 11:09 Ответить
Когда выбирали Ющенко - тоже было много энтузиазиа...
12.07.2021 11:14 Ответить
Ну уж больше чем на выборах Зеленского ажиотажа никогда не было. Люди у нас очень доверчивы и не злопамятны.
12.07.2021 11:26 Ответить
Deşteaptă-te, române!
12.07.2021 12:47 Ответить
 
 