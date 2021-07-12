Санду намерена в ближайшее время приступить к формированию нового правительства: Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила всех, кто вчера пришел на избирательные участки и отдал свой голос за укрепление демократии в стране.

"Наша демократия еще молода, со многими проблемами, но пример тех, кто в стране или в диаспоре преодолел все препятствия, чтобы пойти голосовать - повод довериться, что мы успеем построить свободную страну и государство, которое заботится о своих гражданах", - написала Санду на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще раз подтвердили на этих выборах, что некоторые госучреждения далеки от ожиданий граждан. Некоторые институты, которые занимались выборами, оборачиваются политическим ключом, игнорируют законы и подвергают опасности организацию свободных и справедливых выборов. Если мы хотим стать сильной демократией, такие вещи никогда не должны повториться. Нам нужны сильные институты, уважающие и обеспечивающие свободный выбор людей", - добавила она.

"Как президент, я обещаю вам, в ближайшие несколько лет я сделаю все, что в моих силах, чтобы люди могли проголосовать проще, никакого давления и никакой избирательной коррупции. Это приоритет для будущего парламента, и я надеюсь, что смогу работать вместе с большинством честных людей, чтобы день голосования стал празднованием демократии для каждого гражданина", - подчеркивает Санду.

Читайте также: На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней. ИНФОГРАФИКА

"Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы, надеюсь это будет конец воров правления Молдовы. Проблемы велики, и людям нужны результаты. Люди скоро должны почувствовать выгоду чистого парламента и правительства, которое на самом деле касается проблем населения. Энергию от голосования нужно использовать, чтобы изменить Молдову и превратить ее в страну, из которой она не только уходит, но и возвращается. Как президент, я хочу работать рядом с интегральным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы граждан в сердце усилий правительства. Потому что оно того стоит! Как только голоса будут подсчитаны и выборы будут действительными, мы сможем обсудить конституционные шаги по формированию Правительства", - резюмировала она.