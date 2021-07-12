РУС
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 26 356 человек, всего - 2 311 692, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 177 642 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"26 356 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 11 июля 2021. Первую дозу получили 13 390 человек, полностью иммунизированы - 12 966 человек.

В течение суток работали: 108 мобильных бригад, 182 пункта вакцинации, 140 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 7 человек, зафиксированы 174 новых случая заражения, 236 человек выздоровели

По состоянию на 11 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 792 306 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу - 2 311 690 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 489 332 прививки", - рассказали в Минздраве.

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4912) статистика (2312) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Чому не 2 та 1 мільйони, так простіше рахувати?
12.07.2021 09:25 Ответить
Майже 800 тисяч дятлів бажають уколотися. Невже горілка закінчилася ?
12.07.2021 11:34 Ответить
Я вчера тоже сдался. Приперся в больничку там очередина копец думал уже развернуться уйти потом подумал ладно постою....но очередь шла очень быстро через 40 минут я ушел. Ширанули Пфазер но честно было все равно чем главное не спутник Ада..)) Весь вечер ждал побочки но нефига не накрыла чуть чуть утром почувствовал плечо. Ширяйтесь дабы не ширяемыми были )
27.07.2021 09:01 Ответить
 
 