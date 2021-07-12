РУС
За неделю на водоемах Украины погибли 94 человека, во время пожаров - 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 05.07 по 11.07 на водных объектах погибли 94 человека, во время пожаров 10.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 754 чрезвычайных событий. В результате принятых спасателями мер спасены 65 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 198 пожаров, спасены во время пожаров 20 человек и не допущено уничтожение огнем 386 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 837 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 266 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 222 взрывоопасных предметов.

+5
Софійко - тут не в "міністрах" справа! В наших людях-ідіотах! До кожного придурка на пляжі по "міністру (і навіть по МНСнику) не приставиш!
12.07.2021 09:54
+4
Некоторых конечно можно было и спасти , но инстинкт самосохранения - это вещь индивидуальная…
Тонет в основном разная пьянь и дети по вине родителей , которые за ними не присматривали . И опять же, родители как всегда на природе - «шашлычки под водочку», потом нажираются в сопли и им уже не до детей …
12.07.2021 09:59
+3
ГСЧС просто не работает !!!

104 человека погибших за неделю - ДИКИЕ ЦИФРЫ
Вообще в ЕС таких министров бы давно уволили , а в Украине все считают нормальным такие цифры ?
12.07.2021 09:20
ГСЧС просто не работает !!!

104 человека погибших за неделю - ДИКИЕ ЦИФРЫ
Вообще в ЕС таких министров бы давно уволили , а в Украине все считают нормальным такие цифры ?
12.07.2021 09:20
ГСЧС должны сидеть на каждом ставке ???
12.07.2021 10:32
Пусть едут в ЕС и изучают их работу
В ЕС ТАК НАРОД НЕ ГИБНЕТ
12.07.2021 11:01
Варварское отношение к собственной жизни и к жизни своих детей ! 104 погибших за одну неделю... За эту же неделю в водоемах Германии, в которой население 85 миллионов человек, утонули только 8 человек.

К тому же можно с уверенностью предположить, что большинство из утонувших - это выходцы из бывшего СССР. Как-то прочитал статистику утоплений за 3 летних месяца 2019 года в Латвии: из всех 215 утонувших за три месяца - 206 человек оказались местными русскими., утонувшими по пьяни.
30.08.2021 09:33
100 баллов
31.08.2021 07:51
Я Ваш отличный коммент , пане Денис, утяну на ветку Автотемы . И буду с Вашего разрешения, его периодически повторять для наших придурков- министров и журналистов , которых ВООБЩЕ эти цифры явно не шокируют . Заходите и Вы на Автотему - мы всегда рады адекватным форумчанам (https://censor.net/ru/forum/3076099/avtotema/sortby/tree/order/asc/page/278#comments)
31.08.2021 07:57
Спасибо, пани София-Мария за вашу оценку моего текста. Буду рад пообщаться с Вами и с вашими интересными собеседниками на ветке Автотемы: хорошая компания - это всегда настоящий праздник.
31.08.2021 11:14
Софійко - тут не в "міністрах" справа! В наших людях-ідіотах! До кожного придурка на пляжі по "міністру (і навіть по МНСнику) не приставиш!
12.07.2021 09:54
Некоторых конечно можно было и спасти , но инстинкт самосохранения - это вещь индивидуальная…
Тонет в основном разная пьянь и дети по вине родителей , которые за ними не присматривали . И опять же, родители как всегда на природе - «шашлычки под водочку», потом нажираются в сопли и им уже не до детей …
12.07.2021 09:59
Це справжня катастрофа національного масштабу.
Так ніяких українців не напасешся.
Влада нікчемна, а народ швидкими темпами дичавіє на фоні суцільного кварталу і сватів
12.07.2021 10:21
больше, чем от вируса.
выпил - сиди на берегу.
12.07.2021 18:25
 
 