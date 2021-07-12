За неделю на водоемах Украины погибли 94 человека, во время пожаров - 10, - ГСЧС
В течение прошедшей недели с 05.07 по 11.07 на водных объектах погибли 94 человека, во время пожаров 10.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 754 чрезвычайных событий. В результате принятых спасателями мер спасены 65 человек.
Ликвидировано 1 тыс. 198 пожаров, спасены во время пожаров 20 человек и не допущено уничтожение огнем 386 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 837 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 266 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 222 взрывоопасных предметов.
104 человека погибших за неделю - ДИКИЕ ЦИФРЫ
Вообще в ЕС таких министров бы давно уволили , а в Украине все считают нормальным такие цифры ?
В ЕС ТАК НАРОД НЕ ГИБНЕТ
К тому же можно с уверенностью предположить, что большинство из утонувших - это выходцы из бывшего СССР. Как-то прочитал статистику утоплений за 3 летних месяца 2019 года в Латвии: из всех 215 утонувших за три месяца - 206 человек оказались местными русскими., утонувшими по пьяни.
Тонет в основном разная пьянь и дети по вине родителей , которые за ними не присматривали . И опять же, родители как всегда на природе - «шашлычки под водочку», потом нажираются в сопли и им уже не до детей …
Так ніяких українців не напасешся.
Влада нікчемна, а народ швидкими темпами дичавіє на фоні суцільного кварталу і сватів
выпил - сиди на берегу.