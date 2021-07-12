За неделю на водоемах Украины погибли 94 человека, во время пожаров - 10, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 05.07 по 11.07 на водных объектах погибли 94 человека, во время пожаров 10.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 754 чрезвычайных событий. В результате принятых спасателями мер спасены 65 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 198 пожаров, спасены во время пожаров 20 человек и не допущено уничтожение огнем 386 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 10 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 837 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 266 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 3 тыс. 222 взрывоопасных предметов.

