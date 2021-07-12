Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская

Международные санкции против Беларуси являются адекватным ответом на политику диктатора Александра Лукашенко, захватившего власть в стране. Такой метод воздействия на режим поможет освобождению политзаключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украина 24" заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Во-первых, у нас уже был опыт санкций в прошлом. И в те годы санкции помогли остановить репрессии и помогли политзаключенным выйти на свободу. Именно такова роль санкций. Это не для того, чтобы там, как сейчас пропаганда говорит, убить экономику и все такое. Мы за то, чтобы Беларусь процветала. За то, чтобы белорусы чувствовали себя безопасно и свободно в своей стране. Но для того, чтобы политзаключенных выпустили, мы смогли перейти к этапу диалога – именно так санкции должны сработать", - отметила она.

По словам Тихановской, оппозиция изначально пыталась использовать "все дипломатические методы воздействия на режим – через ОБСЕ, через разные структуры, через частных медиаторов".

"Но режим засел, скажем так, в своем бункере, все еще делая вид, что у них сильный лидер, все еще пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться. Но, понимаете, сейчас очевидно, что международное сообщество дипломатически не может повлиять на режим. Остаются только санкции. И особенно после захвата самолета – слушайте, это адекватный ответ", - добавила лидер белорусской оппозиции.

