РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10883 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
2 218 12

Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская

Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская

Международные санкции против Беларуси являются адекватным ответом на политику диктатора Александра Лукашенко, захватившего власть в стране. Такой метод воздействия на режим поможет освобождению политзаключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украина 24" заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Во-первых, у нас уже был опыт санкций в прошлом. И в те годы санкции помогли остановить репрессии и помогли политзаключенным выйти на свободу. Именно такова роль санкций. Это не для того, чтобы там, как сейчас пропаганда говорит, убить экономику и все такое. Мы за то, чтобы Беларусь процветала. За то, чтобы белорусы чувствовали себя безопасно и свободно в своей стране. Но для того, чтобы политзаключенных выпустили, мы смогли перейти к этапу диалога – именно так санкции должны сработать", - отметила она.

По словам Тихановской, оппозиция изначально пыталась использовать "все дипломатические методы воздействия на режим – через ОБСЕ, через разные структуры, через частных медиаторов".

"Но режим засел, скажем так, в своем бункере, все еще делая вид, что у них сильный лидер, все еще пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться. Но, понимаете, сейчас очевидно, что международное сообщество дипломатически не может повлиять на режим. Остаются только санкции. И особенно после захвата самолета – слушайте, это адекватный ответ", - добавила лидер белорусской оппозиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва официально отказалась выдать Тихановскую Беларуси, - генпрокурор РБ Швед

Автор: 

Беларусь (7972) Лукашенко Александр (3640) санкции (11766) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В бункере он засел когда начались протесты, а потом когда увидел белорусов с цветочками, понял, что все это фигня и теперь делает все о чем раньше только мечтал!
показать весь комментарий
12.07.2021 09:38 Ответить
+3
ага, лукашеску в бункері засів а тихонявська засіла за бугром, ситуація дуже напражонна... .
показать весь комментарий
12.07.2021 10:21 Ответить
+3
Вчера в бункере он даже катался на мотоцикле...
Режим Лукашенка засів у бункері, намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3760
показать весь комментарий
12.07.2021 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В бункере он засел когда начались протесты, а потом когда увидел белорусов с цветочками, понял, что все это фигня и теперь делает все о чем раньше только мечтал!
показать весь комментарий
12.07.2021 09:38 Ответить
И никак иначе, сами виноваты
показать весь комментарий
12.07.2021 09:44 Ответить
Вчера в бункере он даже катался на мотоцикле...
Режим Лукашенка засів у бункері, намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3760
показать весь комментарий
12.07.2021 10:54 Ответить
Нет. Она в шалаше.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:11 Ответить
Он засел в бункере, а ты свалила в шалаш.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:10 Ответить
Шо значит пытаясь, заставляет, и они подчиняются, шоб не было майдана не дай боже.
И ничо ему нихто за ето не сделает, кроме потужных санкций на мусорских и гебнявых генералов
показать весь комментарий
12.07.2021 10:21 Ответить
ага, лукашеску в бункері засів а тихонявська засіла за бугром, ситуація дуже напражонна... .
показать весь комментарий
12.07.2021 10:21 Ответить
Чета вспомнилось:

Штирлиц сидел в машине и курил. А в это время глубоко под землей, в секретном бункере, Гитлер отчаянно оттягивал свой конец.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:12 Ответить
"Но режим засел, скажем так, в своем бункере, все еще делая вид, что у них сильный лидер, все еще пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться"



И шо я вам скажу? У него это таки получается.
Активных посадили/убили/запугали, народ своих героев не защитил. Теперь народ боится. Европе ожидаемо и мало дела до этого, и на ситуацию они повлиять при всем желании почти не могут. ***** же поддерживает брата-людоеда деньгами и живой военной силой в случае необходимости. Тихановская повизгивает из-за границы, но сделать ничего серьезного тоже не в состоянии. О каких санкциях речь? Пока есть рф, которая желает сохранить такое положение вещей и у которой есть на это деньги, то хоть заблокируй Беларусь со всех сторон, а усатая гнида сможет вполне себе нормально жить аж до смерти ака Ким, а там и сынок подтянется.
А деньги у РФ будут всегда, пока есть желающие покупать дешевый газ, нефть и другие ископаемые.
Не с той проблемой надо бороться, не с Беларусью и поехавшим дедом, которого звать никак, а с РФ и ******.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:40 Ответить
Білорусь під санкціями стане процвітаючою?
показать весь комментарий
13.07.2021 01:24 Ответить
 
 