Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская
Международные санкции против Беларуси являются адекватным ответом на политику диктатора Александра Лукашенко, захватившего власть в стране. Такой метод воздействия на режим поможет освобождению политзаключенных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украина 24" заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
"Во-первых, у нас уже был опыт санкций в прошлом. И в те годы санкции помогли остановить репрессии и помогли политзаключенным выйти на свободу. Именно такова роль санкций. Это не для того, чтобы там, как сейчас пропаганда говорит, убить экономику и все такое. Мы за то, чтобы Беларусь процветала. За то, чтобы белорусы чувствовали себя безопасно и свободно в своей стране. Но для того, чтобы политзаключенных выпустили, мы смогли перейти к этапу диалога – именно так санкции должны сработать", - отметила она.
По словам Тихановской, оппозиция изначально пыталась использовать "все дипломатические методы воздействия на режим – через ОБСЕ, через разные структуры, через частных медиаторов".
"Но режим засел, скажем так, в своем бункере, все еще делая вид, что у них сильный лидер, все еще пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться. Но, понимаете, сейчас очевидно, что международное сообщество дипломатически не может повлиять на режим. Остаются только санкции. И особенно после захвата самолета – слушайте, это адекватный ответ", - добавила лидер белорусской оппозиции.
И ничо ему нихто за ето не сделает, кроме потужных санкций на мусорских и гебнявых генералов
Штирлиц сидел в машине и курил. А в это время глубоко под землей, в секретном бункере, Гитлер отчаянно оттягивал свой конец.
И шо я вам скажу? У него это таки получается.
Активных посадили/убили/запугали, народ своих героев не защитил. Теперь народ боится. Европе ожидаемо и мало дела до этого, и на ситуацию они повлиять при всем желании почти не могут. ***** же поддерживает брата-людоеда деньгами и живой военной силой в случае необходимости. Тихановская повизгивает из-за границы, но сделать ничего серьезного тоже не в состоянии. О каких санкциях речь? Пока есть рф, которая желает сохранить такое положение вещей и у которой есть на это деньги, то хоть заблокируй Беларусь со всех сторон, а усатая гнида сможет вполне себе нормально жить аж до смерти ака Ким, а там и сынок подтянется.
А деньги у РФ будут всегда, пока есть желающие покупать дешевый газ, нефть и другие ископаемые.
Не с той проблемой надо бороться, не с Беларусью и поехавшим дедом, которого звать никак, а с РФ и ******.