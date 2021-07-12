РУС
ВОЗ: Худшие из последствий пандемии для некоторых стран подходят к концу

Наиболее тяжелые последствия пандемии COVID-19 в мире, такие как число госпитализаций зараженных и летальные исходы, идут на спад в ряде стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Худшие из последствий пандемии, скорее всего, подходят к концу в таких странах, как Ирландия", - сказал Райан в интервью ирландской службе новостей RTE news в пятницу.

Тем не менее, он отметил, что "многих стран это все еще не касается".

Также Райан похвалил многие страны за хорошо проделанную работу в вопросе вакцинации уязвимых категорий населения.

Кроме того, он призвал всех не расслабляться, так как вирус продолжает эволюционировать и не исключено, что вакцины не будут спасать от его следующей мутации. По словам Райана, существующие уже сейчас новые штаммы, особенно штамм "дельта", гораздо более заразны, чем первоначальная версия вируса, и пока что ни одна вакцина не может гарантировать 100% защиты.

"На данный момент опасность штамма "дельта" заключается в том, что его распространение расширяется", - сказал Райан.

За весь период пандемии в мире зарегистрировано более 185 млн случаев заражения COVID-19 и около 4 млн смертей от заболевания.

Худшие результаты борьбы с короновирусом поимеют бедные страны, который заплатят за четыре триллиона свеженапечатанных долларов и своего кармана.
12.07.2021 09:37 Ответить
Самый прекрасный результат получит па-рашка, бьющая рекорды смертности от КОВИДа сейчас, летом, когда вирусы малоактивны. С интересом ждём осень - традиционное время обострения всех вирусных эпидемий...
12.07.2021 11:03 Ответить
В Чернигове прямо в центре города в торговом центре Голивуд прививают ФАЙЗЕРОМ всех желающих:

https://www.facebook.com/hollywoodmall/posts/4650992018264110
