ВОЗ: Худшие из последствий пандемии для некоторых стран подходят к концу

Наиболее тяжелые последствия пандемии COVID-19 в мире, такие как число госпитализаций зараженных и летальные исходы, идут на спад в ряде стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Худшие из последствий пандемии, скорее всего, подходят к концу в таких странах, как Ирландия", - сказал Райан в интервью ирландской службе новостей RTE news в пятницу.

Тем не менее, он отметил, что "многих стран это все еще не касается".

Также Райан похвалил многие страны за хорошо проделанную работу в вопросе вакцинации уязвимых категорий населения.

Кроме того, он призвал всех не расслабляться, так как вирус продолжает эволюционировать и не исключено, что вакцины не будут спасать от его следующей мутации. По словам Райана, существующие уже сейчас новые штаммы, особенно штамм "дельта", гораздо более заразны, чем первоначальная версия вируса, и пока что ни одна вакцина не может гарантировать 100% защиты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о случаях миокардита и перикардита после прививки от COVID-19: Польза вакцины превышает возможный риск осложнений

"На данный момент опасность штамма "дельта" заключается в том, что его распространение расширяется", - сказал Райан.

За весь период пандемии в мире зарегистрировано более 185 млн случаев заражения COVID-19 и около 4 млн смертей от заболевания.