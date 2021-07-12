ВОЗ: Худшие из последствий пандемии для некоторых стран подходят к концу
Наиболее тяжелые последствия пандемии COVID-19 в мире, такие как число госпитализаций зараженных и летальные исходы, идут на спад в ряде стран.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
"Худшие из последствий пандемии, скорее всего, подходят к концу в таких странах, как Ирландия", - сказал Райан в интервью ирландской службе новостей RTE news в пятницу.
Тем не менее, он отметил, что "многих стран это все еще не касается".
Также Райан похвалил многие страны за хорошо проделанную работу в вопросе вакцинации уязвимых категорий населения.
Кроме того, он призвал всех не расслабляться, так как вирус продолжает эволюционировать и не исключено, что вакцины не будут спасать от его следующей мутации. По словам Райана, существующие уже сейчас новые штаммы, особенно штамм "дельта", гораздо более заразны, чем первоначальная версия вируса, и пока что ни одна вакцина не может гарантировать 100% защиты.
"На данный момент опасность штамма "дельта" заключается в том, что его распространение расширяется", - сказал Райан.
За весь период пандемии в мире зарегистрировано более 185 млн случаев заражения COVID-19 и около 4 млн смертей от заболевания.
