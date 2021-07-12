РУС
На саммите "Крымской платформы" заработает офис мониторинга ситуации на оккупированном полуострове, - Жовква

На саммите "Крымской платформы" присутствующим лидерам иностранных государств планируют представить офис "Крымской платформы", который ежедневно будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью информресурсу "Телеграф", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам саммита начнет работать полноценный офис "Крымской платформы", и в этот же день те лидеры иностранных государств, которые приедут на саммит, смогут оценить его работу. Офис "Крымской платформы" в ежедневном режиме 24/7 будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму с правами человека, с экономикой, с экологией, с военными вопросами. Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения – или это экспертное привлечение, или обмен информацией, финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности "Крымской платформы". Некоторые страны нам уже пообещали таких представителей выделить", – сказал Жовква.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дипломаты перешли на язык угроз со странами-участницами "Крымской платформы", - Джапарова

Топ комментарии
+1
Там вже повно понаїхавших які вважають що то расєя.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Якби кожна згадка про САММІТ ліквідувало одну мокшанську ракету чи танк, можна було б хоч і завтра брати Крим.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:54 Ответить
Всі ці "платформи" без представництва громадськості Криму - порожній звук. Адже без волі переважної більшості жителів Криму не може бути і мови ні про яке там "повернення до складу України". більше того татари, це лише незначний процент жителів Криму. Тому розігрувати тут "татарську карту" немає сенсу.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:55 Ответить
Там вже повно понаїхавших які вважають що то расєя.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:00 Ответить
Можна подумати що ті які жили там раніше (переважна їх більшість) - вважали по іншому.
Доводилось мені бувати в Криму неодноразово. І в двохтисячних роках, і в 2014, 2015, 2016...
Ментальність там в людей особлива. Відчувається вплив Росії, флоту, курортної зони, горбачовського повернення татар.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:07 Ответить
Коли Ющ балотувався в прези і поїхав на Крим агітувати, то йому там сказали чумадан-вокзал-Україна.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:12 Ответить
Отож і я про те саме.....
Просто з Кримом потрібно було дипломатично вирішувати питання, а не перти "на арапа". Хоча з іншої сторони мені здається, що це навмисне було зроблено в 2014 році. Адже якби Крим і Донбас приймали тоді участь у виборах, то не був би "однотуровий" "однотуровим" і у ВР більшість була б за "Опозиційною платформою.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:47 Ответить
Може це і на краще, бо до цих пір би мутили там воду шо вони рускіє.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:04 Ответить
А представителей в Крыму вы выбирать будете?
Можно алгоритм вашего предложения..... Как , когда, каким способом?
Хочу чисто поржать!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:46 Ответить
Шо попало)))) Вот уроды! Лишь бы нихрена не делать. Виртуальная жизнь под кайфом
На саміті "Кримської платформи" запрацює офіс моніторингу ситуації на окупованому півострові, - Жовква - Цензор.НЕТ 1324
показать весь комментарий
12.07.2021 10:14 Ответить
т.н. "крымская платформа" - это то о чем я всегда говорил- бидоны с водой, на конях, *****...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:26 Ответить
Дебіли! У дупу тепер "платформу"! Польская сторона (и не только) очень раздражена отзывом украинской подписи из-под заявлением ООН о нарушении прав человека в китайском Синцзяне. "У нас с Китаем два проекта на 6,5 млрд евро, но принципы есть принципы" министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Крымскую платформу" Зеленского можно считать покойной. Кто захочет конфликтовать с Россией ради страны, которая предает других?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:46 Ответить
Ще один тупий бєнін проєкт-посміховисько , так само, як голобородько-одоробало бєні в надії на дуже-дуже великі інвестиції (а хєрь тобі а не інвестиції) МОСХАД тобі і піп з кадилом.....прокляте,жадібне і тупе дурило ,ницість Землі.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:13 Ответить
А как же аудит?
Где офис аудита в офисе "Крымской платформы" в офисе президента?
показать весь комментарий
12.07.2021 14:23 Ответить
 
 