На саммите "Крымской платформы" заработает офис мониторинга ситуации на оккупированном полуострове, - Жовква

На саммите "Крымской платформы" присутствующим лидерам иностранных государств планируют представить офис "Крымской платформы", который ежедневно будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью информресурсу "Телеграф", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам саммита начнет работать полноценный офис "Крымской платформы", и в этот же день те лидеры иностранных государств, которые приедут на саммит, смогут оценить его работу. Офис "Крымской платформы" в ежедневном режиме 24/7 будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму с правами человека, с экономикой, с экологией, с военными вопросами. Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения – или это экспертное привлечение, или обмен информацией, финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности "Крымской платформы". Некоторые страны нам уже пообещали таких представителей выделить", – сказал Жовква.

