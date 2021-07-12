На саммите "Крымской платформы" заработает офис мониторинга ситуации на оккупированном полуострове, - Жовква
На саммите "Крымской платформы" присутствующим лидерам иностранных государств планируют представить офис "Крымской платформы", который ежедневно будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму.
Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью информресурсу "Телеграф", передает Цензор.НЕТ.
"По результатам саммита начнет работать полноценный офис "Крымской платформы", и в этот же день те лидеры иностранных государств, которые приедут на саммит, смогут оценить его работу. Офис "Крымской платформы" в ежедневном режиме 24/7 будет мониторить ситуацию в оккупированном Крыму с правами человека, с экономикой, с экологией, с военными вопросами. Каждого партнера, который приедет на этот саммит, будем просить относительно того или иного формата привлечения – или это экспертное привлечение, или обмен информацией, финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе руководителя государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности "Крымской платформы". Некоторые страны нам уже пообещали таких представителей выделить", – сказал Жовква.
Доводилось мені бувати в Криму неодноразово. І в двохтисячних роках, і в 2014, 2015, 2016...
Ментальність там в людей особлива. Відчувається вплив Росії, флоту, курортної зони, горбачовського повернення татар.
Просто з Кримом потрібно було дипломатично вирішувати питання, а не перти "на арапа". Хоча з іншої сторони мені здається, що це навмисне було зроблено в 2014 році. Адже якби Крим і Донбас приймали тоді участь у виборах, то не був би "однотуровий" "однотуровим" і у ВР більшість була б за "Опозиційною платформою.
Можно алгоритм вашего предложения..... Как , когда, каким способом?
Хочу чисто поржать!
Где офис аудита в офисе "Крымской платформы" в офисе президента?