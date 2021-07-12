5 боевиков НВФ будут заочно судить за разбой, похищение правоохранителей и нападение на админучреждения в Лимане в 2014 году, - прокуратура

В Донецкой области будут заочно судить 5 участников преступной вооруженной организации, совершавших разбойные нападения на предприятия, похищавших правоохранителей и захватывавших административные здания в городе Лиман весной 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2014 года, во время оккупации города Лиман представителями незаконных вооруженных формирований РФ, 5 местных жителей в возрасте от 30 до 57 лет в составе вооруженного преступного объединения совершали разбойные нападения на граждан, захватывали административные здания, местные предприятия, государственные учреждения и организации", - следует из сообщения.

Кроме этого, сообщается, что злоумышленники с огнестрельным оружием также похитили из помещения Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области начальника криминальной милиции и начальника сектора уголовного розыска.

"Незаконно лишив их свободы, бандиты вывезли их на временно оккупированную территорию области, где наносили заложникам многочисленные телесные повреждения, угрожали им и членам их семей убийством, после чего похитили 124 пистолета ПМ, 2 автомата АКСУ и 2 винтовки, а также 6400 патронов различного калибра, которые находились на балансе горотдела", - отмечают в прокуратуре.

Общая сумма материального ущерба, причиненного бандитами за один месяц преступной деятельности, составила 350 тыс. грн.

В настоящее время нападавшие объявлены в розыск.

В Краснолиманский городской суд направлен обвинительный акт для рассмотрения по существу за совершение преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 3 ст. 289, ст. 341, ч. 1, 2 ст. 345, ст. 349 УК Украины.

"Максимальное наказание по указанным статьям до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.