Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов: "Это гибридная атака Лукашенко при посредничестве Кремля"
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник в Брюсселе обсудит с коллегами из Евросоюза предложение ввести новые санкции против Беларуси.
С этим предложением министр выступает из-за влияния Минска на кризис с мигрантами в Литве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Накануне заседания министр заявил BNS, что ЕС должен сдерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве политического шантажа в отношении всего Евросоюза.
Свое предложение 11 июля он обсудил на неформальной встрече с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.
Литва предлагает ЕС ввести новые санкции после недавно введенных секторальных санкций против Минска. Тот пакет санкций был утвержден в июне в связи с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair и арестовал летевших в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. ЕС также ввел персональные санкции, реагируя на меры белорусских властей против оппозиции после прошлогодних президентских выборов.
С ухудшением отношений с Беларусью через эту страну в Литву начался наплыв нелегальных мигрантов. В целом на границе с Беларусью с начала этого года литовские должностные лица задержали 1,634 тыс. мигрантов - в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.
В понедельник также запланировано внеочередное заседание комитетов по иностранным делам и по свободам граждан, юстиции и внутренним делам Европарламента на тему наплыва мигрантов.
В заседании примет участие еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, исполнительный директор Европейского агентства охраны границ и береговой охраны Frontex Фабрис Лежери, глава МВД Литвы Агне Билотайте, представитель Европейской службы по внешним делам Лукас Девинье.
"Это гибридная атака Лукашенко при посредничестве Кремля, не только против Литвы, но и против ЕС. В ходе атак на суверенитет соседней страны через границу, словно какими-то бомбами. Требуются срочные и адекватные шаги ЕС, поскольку это не натуральное проявление миграции", - заявляет европарламентарий Раса Юкнявичене, инициировавшая рассмотрение этого вопроса в Европарламенте.
