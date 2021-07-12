Украинская делегация попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе, - Витренко
Сегодня, 12 июля, украинская делегация находится в Берлине, где запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром экономики Петером Альтмайером.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона будет поднимать вопрос "Северного потока-2" и в очередной раз будет пытаться убедить немецких партнеров, что данный геополитический проект Кремля несет угрозы не только Украине, но и Европе. Как руководитель НАКа, я буду поддерживать украинскую делегацию в переговорах отраслевой экспертизой", - написал Витренко.
Топ комментарии
+16 Диды Выпивали
12.07.2021 10:12
+14 Герхард
12.07.2021 10:17
+11 5 копійок
12.07.2021 10:18
А у ЗЕ в активе нет нихрена, кроме понтов.
А на немцев можно было давить и додавить! Просто давить нужно было, не на то, что "Ой мы лишимся денег", "Ой компенсируйте нам или лично мне, что будет дешевле."....Давить нужно было на безопасность и вероятность возникновения войны! И давить вплоть до шантажа, что в случае окончания СП2 и начала войны, весь поток беженцев из Украины пойдет в Германию (крутить при этом на национальных СМИ призывы переезжать именно в Германию если начнется война) - как говорится любишь кататься, люби и саночки возить! Внутренняя оппозиция Германии, за такие риски, в момент бы закатала в асфальт тот СП2 вместе с Меркель и ее партией
Подождите....Так и Порошенко и Зеля оба постоянно говорили, что война с РФ вовсю идёт.
А если она идёт, то чем тогда вы ещё собрались пугать немцев?
Беженцы из Украины?
Учитывая демографию Польши, она будет только рада. Да и бюргерам лучше видеть образованных белых христиан, нежели черных мусульман в своих городах.
Во вторых: С какого хрена вы взяли,, что "бюргерам лучше видеть образованных белых христиан". У вас зе-придурков мозги засраны какой то хренью! Бургеры ни рады НИКОМУ, ни украинцам ни полякам, ни даже швейцарцам....Это касается всех успешных стран - любой более менее значительный наплыв мигрантов (причем АБСОЛЮТНО ПОХ откуда они) ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ МАССУ ПРОТЕСТОВ!!! А почему?! Да потому что это минус рабочие места для граждан этих стран
Я Вам напомню, что Дуда как раз ссылался на массовый поток украинцев, когда обсуждал с ЕС отказ от принятия африканцев.
Так что наплыв украинцев как раз именно поможет полякам сдержать поток переселенцев с чёрных стран
А убогая немощь современной украинской власти и её желание одновременно и воевать и торговать с тем, с кем воюешь это и есть полное предательство интересов Украины.
Так как такая политика как раз и показывает, что у Украины нет интересов.
Есть интересы торгашей, политиканов, барыг, но не интересы государства Украины.
По поводу повреждения газопровода - я думаю путенские войска, которые Вы защищаете как раз прекрасно знают где труба и куда не надо стрелять. Например в Сирии русскиес чего начали, напомнить? Они сразу же расхерачили потоки грузовиков которые тащили нефть.
А потом, когда нефть перешла русским - НИ ОДНА ракета на нефтяные поля не упала. Наверное это совпадение, да?
По поводу переезда из Украины - да, это минус места жителям этих стран. Но эти жители имеют выбор: переселенцы из Африки или БВ, либо переселенцы из Украины которая им много ближе и понятнее. Выбор очевиден.
а не получится (а оно и не получится!!!) то разведут ручками и захлопают ресничками - ну мы жеж хотели! пробовали и пытались ....
еще через пол года после запуска попробуйте убедить остановить...
Второй более реалистичный.)
Сейчас он хочет, чтобы все всё делали а него: пусть НАТО воюет - а он будет дальше разрушать армию, пусть Запад запретит северный поток и даст деньги - а он будет дальше снимать свои видео и врать - и он будет уверять об огромной скорости реформ - предъявляя бумаги с законами, а не факты. Зелелюбители продолжают твердить: " он свой парень; он не ворует; он работает, как никто до него". На самом деле он заботится только о рейтинге, имитирует, обещает и врёт.
Но вы непрерывно грызлись друг с другом а потом избрали главой государства неуча, без малейшего опыта, труса и лжеца.
А теперь у вас претензии к Германии, куда прибыл Зеленский со своими глупыми утверждениями. Его дипломатично выслушают и пожмут плечами.
А вы напрасно грубите и пишете глупости.
Расшифруем. Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, который ворует сотни миллионов в "Нафтогазе", попытается убедить Меркель и Альтмайера в том, что "Нафтогаз " нужен не только Украине, но и Европе
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Переговоры высокого уровня ... Зеленский встретится с Меркель вечером 12.07.2021 за совместным ужином. Это тонкий намек. Правила хорошего тона не позволяют есть и говорить. Меркель просто открыто говорит Зеленскому - "Ешь и молчи !"
Через Украину или германию длч безапасности
А вот в финансовом отношении разница с плюсом
Вот надо меньше слушать /пророков Украина в европе /
А жить по принципу Украина прежде всего
Развалился ссср /всем захотелось побыть царьками /
Это было единое хозяйстао
надо было продолжать экономические связи
И строить новую экономику
Крикуны вышли с снд в европу не вошли
И оказались на уровне /мумбу юмбу /
Хотя они уже нас обогнали
/живут два пенсионера имеют двушку 48м
И не могут оплатить/
Переселяйтесь в хостел /вот совет власти /
Может власть переселить в хостел и окно в клеточку