Украинская делегация попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе, - Витренко.

Сегодня, 12 июля, украинская делегация находится в Берлине, где запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром экономики Петером Альтмайером.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона будет поднимать вопрос "Северного потока-2" и в очередной раз будет пытаться убедить немецких партнеров, что данный геополитический проект Кремля несет угрозы не только Украине, но и Европе. Как руководитель НАКа, я буду поддерживать украинскую делегацию в переговорах отраслевой экспертизой", - написал Витренко.

Читайте также: "Еще есть все шансы остановить "Северный поток - 2". Спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены", - Жовква