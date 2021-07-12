Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская
Новый законопроект №5431 о деятельности АМКУ признан всеми профильными учреждениями коррупционным. Его "основная идея" - оплата налогоплательщиками "соседке" президента Украины Владимира Зеленского, а по совместительству председателю АМКУ Ольге Пищанской зарплаты в полмиллиона гривен.
Об этом на своей странице в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) и соучредитель проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский хочет, чтобы мы платили его соседке, по совместительству председателю АМКУ (Пищанская Ольга. - Ред.), из своих налогов зарплату размером в полмиллиона гривен в месяц. Именно это основная идея законопроекта 5431, авторства депутатов его партии", - написала она.
Также она отметила, что одновременно с этим:
- уменьшают размер ущерба, на возмещение которого могут претендовать пострадавшие с двойного на одинарный (в США тройной)
- позволяют АМКУ выбрасывать в помойку любые заявления о нарушениях от потерпевших, если должностные лица АМКУ просто не хотят их рассматривать (без объяснения причин)
- дают право министру Кабинета Министров более чем вдвое уменьшать зарплату чиновникам АМКУ ежемесячно;
- позволят АМКУ ночью приходить к вам в квартиру с обыском и проводить его как захотят (да, даже КПК на них распространяться не будет);
- оставляют АМКУ филиалом Банковой и первое заявление в Конституционный суд приведет к аналогичному НАБУ результата, потому что по Конституции Зеленский нет полномочий назначать и увольнять руководство АМКУ, но очень хочет продолжать это делать;
- а еще позволяют Коломойским и Ахметовым покупать телеканалы или объекты большой приватизации в обход разрешительных процедур.
"И это не весь перечень. Законопроект признало коррупционным и НАПК. ГНЭУ также видит коррупцию, и все написанное трэш, из-за чего на нескольких страницах замечаний хватается за голову", - написала Загребельская.
Также она добавила, что проект противоречит обязательствам, которые Украина взяла на себя по соглашению с МВФ, и плану вступления в НАТО. Не выполняет рекомендации последних обзоров ОЭСР и ЮНКТАД. Получил категорически отрицательные отзывы Ассоциации юристов, Американской торговой палаты и ряда других общественных и экспертных организаций.
"Но соседке Владимира Зеленского очень нужны деньги. Потому кого-то на Банковой "давит жаба" рассчитываться с ней за нужные решения из партийной кассы. И для этого придумали слово "реформа АМКУ".
Но пока писали законопроект, пришлось вставить туда пожелания олигархов и об уменьшении вреда, и о приоритетности, иначе голоса под такую высокую зарплату главе АМКУ собрать было бы трудно", - отметила Загребельская.
Она напомнила, что завтра должен состояться согласительный совет, а также должен быть антикоррупционный комитет.
"Анастасия Радина, законопроект планируют голосовать во вторник, поэтому верю что вы включите завтра в повестку дня возглавляемого вами комитета этот вопрос. Потому что будет как минимум странно, если признанный коррупционным всеми профильными учреждениями законопроект будет проигнорирован именно вашим комитетом", - заключила Загребельская, обратившись к главе комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, члену фракции "Слуга народа".
До назначения главой АМКУ Пищанская была первым заместителем председателя АМКУ и исполняла обязанности руководителя ведомства.
Родилась 16 ноября 1975 года. Образование высшее. В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.
Ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Как установили журналисты, президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пищанскую. Она является родной сестрой Ольги.
ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский офшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ президент лишился проблемных активов. Кипрский офшор переписал на некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот директором итальянской компании в июле 19-го становится Светлана Пищанская.
