РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9599 посетителей онлайн
Новости
6 984 32

Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская

Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить

Новый законопроект №5431 о деятельности АМКУ признан всеми профильными учреждениями коррупционным. Его "основная идея" - оплата налогоплательщиками "соседке" президента Украины Владимира Зеленского, а по совместительству председателю АМКУ Ольге Пищанской зарплаты в полмиллиона гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) и соучредитель проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский хочет, чтобы мы платили его соседке, по совместительству председателю АМКУ (Пищанская Ольга. - Ред.), из своих налогов зарплату размером в полмиллиона гривен в месяц. Именно это основная идея законопроекта 5431, авторства депутатов его партии", - написала она.

Также она отметила, что одновременно с этим:

- уменьшают размер ущерба, на возмещение которого могут претендовать пострадавшие с двойного на одинарный (в США тройной)
- позволяют АМКУ выбрасывать в помойку любые заявления о нарушениях от потерпевших, если должностные лица АМКУ просто не хотят их рассматривать (без объяснения причин)
- дают право министру Кабинета Министров более чем вдвое уменьшать зарплату чиновникам АМКУ ежемесячно;
- позволят АМКУ ночью приходить к вам в квартиру с обыском и проводить его как захотят (да, даже КПК на них распространяться не будет);
- оставляют АМКУ филиалом Банковой и первое заявление в Конституционный суд приведет к аналогичному НАБУ результата, потому что по Конституции Зеленский нет полномочий назначать и увольнять руководство АМКУ, но очень хочет продолжать это делать;
- а еще позволяют Коломойским и Ахметовым покупать телеканалы или объекты большой приватизации в обход разрешительных процедур.

"И это не весь перечень. Законопроект признало коррупционным и НАПК. ГНЭУ также видит коррупцию, и все написанное трэш, из-за чего на нескольких страницах замечаний хватается за голову", - написала Загребельская.

Также она добавила, что проект противоречит обязательствам, которые Украина взяла на себя по соглашению с МВФ, и плану вступления в НАТО. Не выполняет рекомендации последних обзоров ОЭСР и ЮНКТАД. Получил категорически отрицательные отзывы Ассоциации юристов, Американской торговой палаты и ряда других общественных и экспертных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оцените всю "глубину дна" антиолигархического законопроекта Зеленского, - Загребельская озвучила выводы ГНЭУ

"Но соседке Владимира Зеленского очень нужны деньги. Потому кого-то на Банковой "давит жаба" рассчитываться с ней за нужные решения из партийной кассы. И для этого придумали слово "реформа АМКУ".

Но пока писали законопроект, пришлось вставить туда пожелания олигархов и об уменьшении вреда, и о приоритетности, иначе голоса под такую ​​высокую зарплату главе АМКУ собрать было бы трудно", - отметила Загребельская.

Она напомнила, что завтра должен состояться согласительный совет, а также должен быть антикоррупционный комитет.

"Анастасия Радина, законопроект планируют голосовать во вторник, поэтому верю что вы включите завтра в повестку дня возглавляемого вами комитета этот вопрос. Потому что будет как минимум странно, если признанный коррупционным всеми профильными учреждениями законопроект будет проигнорирован именно вашим комитетом", - заключила Загребельская, обратившись к главе комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, члену фракции "Слуга народа".

До назначения главой АМКУ Пищанская была первым заместителем председателя АМКУ и исполняла обязанности руководителя ведомства.

Родилась 16 ноября 1975 года. Образование высшее. В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Как установили журналисты, президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пищанскую. Она является родной сестрой Ольги.

ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский офшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ президент лишился проблемных активов. Кипрский офшор переписал на некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот директором итальянской компании в июле 19-го становится Светлана Пищанская.

Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить соседке Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская 01

Зеленский Владимир (21661) Антимонопольный комитет (487) НАПК (1228) Загребельская Агия (103) Пищанская Ольга (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
зарплата пол миллиона в мес., 18 тыс. в день, зэбилы внюхайтесь в размах
показать весь комментарий
12.07.2021 10:32 Ответить
+12
зато сусідка пристроїна...це ж не кума))) і не однополчанка))) мабуть тут принципова різниця від законослухняного словодержатєля преЗЕ...))) не ??? )))
показать весь комментарий
12.07.2021 10:41 Ответить
+11
Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 9316
показать весь комментарий
12.07.2021 10:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 7804
показать весь комментарий
12.07.2021 10:30 Ответить
зарплата пол миллиона в мес., 18 тыс. в день, зэбилы внюхайтесь в размах
показать весь комментарий
12.07.2021 10:32 Ответить
+++++ відкати
показать весь комментарий
12.07.2021 10:33 Ответить
22,7тыс в день.
Выходные не считаем
Жесть...
показать весь комментарий
12.07.2021 11:05 Ответить
Що робити?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:32 Ответить
Это сирота Тяжелое наследие режима Порошенко.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:33 Ответить
Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3232

...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:33 Ответить
Ну, Агію з АМКУ попер саме Зе...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:36 Ответить
зато сусідка пристроїна...це ж не кума))) і не однополчанка))) мабуть тут принципова різниця від законослухняного словодержатєля преЗЕ...))) не ??? )))
показать весь комментарий
12.07.2021 10:41 Ответить
Трэш, жесть? Колоссально! Железно!
показать весь комментарий
12.07.2021 10:33 Ответить
У МЕНЯ ВОПРОС НА КАКОЕ ЧИСЛО НАЗНАЧЕНО ПРОЩАНИЕ С ВЯЛИКИМ ЕВРЕЙСКИМ КЛОУНОМ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРИДОВ ПО ПРИКОЛУ ЧИСЛЯЩЕГОСЯ ПРЕЗИДЕНИТОМ № 6 УКРАИНЫ НИКАК НЕ НАЖРАВШЕГОСЯ БУБОЧКИ И ЕГО СЕМЕЙКИ ВМЕСТЕ С ЛЕНКОЙ......
показать весь комментарий
12.07.2021 10:34 Ответить
А кому это нужно.....денежные потоки поделены,договорняки исполнются.При таком ишаке у власти можно щипать и щипать.Он ВСЕМ ОЧЕНЬ выгоден.Изображай президента но не мешай красть остальным.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:57 Ответить
Ни на какое. Скорее всего "мудрый" нарид опять выберет это у.бище президентом на второй срок. Не может государство двигаться вперед при наличии 73% долбо.бов в стране.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:11 Ответить
Вона неправа. Основна ідея законпроекту зеленої банди наркоманів (якщо його можна так назвати) вкупі з іншими "антиолігархічними" - забрати в головного політичного конкурента Порошенка фінансовані ним ЗМІ, зокрема 5-тий накнал та "прямий".
показать весь комментарий
12.07.2021 10:35 Ответить
Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 9316
показать весь комментарий
12.07.2021 10:35 Ответить
Сос едка Зеленского.
Боже, не дай Бог, приснится...

Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4175
показать весь комментарий
12.07.2021 10:36 Ответить
Как сама говорила имеет еврейское происхождение. Совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:14 Ответить
дают право министру Кабинета Министров более чем вдвое уменьшать зарплату чиновникам АМКУ ежемесячно;Источник: https://censor.net/ru/n3276453

Конечно все в АМКУ хотели бы чтобы им только увеличивали зарплату ежемесячно. А тут такой нежданчик.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:36 Ответить
нежданчик для зебилов это "Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Как установили журналисты, препизЕдент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пищанскую. Она является родной сестрой Ольги.".. а потом назначить ее главой АМКУ... ни разу "не коррупция"?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:53 Ответить
Конечно. А разоблачитель канал "прямой". Я так понимаю, что следующей новостью будет "Зеленский убил своего брата"
показать весь комментарий
12.07.2021 11:58 Ответить
Все написанное в законопроекте о деятельности АМКУ - трэш. Основная идея - платить "соседке" Зеленского зарплату в полмиллиона грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4125
показать весь комментарий
12.07.2021 10:44 Ответить
Епоха зубожіння минула! Згодні, ЗЕбіли?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:45 Ответить
когда абсолютная власть можно тырить безбожно
показать весь комментарий
12.07.2021 10:47 Ответить
Шош поделаешь? Соседка стока секретов знает!! Да вообще своим надо помогать ,как-никак коренные Украинцы...Поступок настоящего мачо ,однако. Или чмо?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:47 Ответить
Главное, никакого кумовства, как и обещал прастой, честный парень Вова.
Только друзья по детскому горшку, соседи, подруги жены, бизнес-партнеры и дружбаны-рашисты.

"Ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского.
Как установили журналисты, президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсора "Слуги народа" Светлану Пищанскую.
Она является родной сестрой Ольги ( главы АМКУ )."

Источник: https://censor.net/ru/n3276453
показать весь комментарий
12.07.2021 10:52 Ответить
грубо к носу пол лимона гривен это 16.000 в еврах..... тю так она ж просто четырежды учитель
шо вы присякались....
показать весь комментарий
12.07.2021 10:55 Ответить
Происходит то, о чем, до выборов, говорили нормальные люди недоразвитому населению. Ребята-будут происходть вначале тектонические сдвиги в разрушении базиса государства и это будет какое то время недоступно к пониманию вашими куриными мозгами. Но разрушенный во многих местах фундамент очень скоро начнет сказываться и в вашей жизни усилением монополий, повышением цен, тарифов, налогов, произволом в судах... Но недоразвитые хотят смотрет Кварталы...
показать весь комментарий
12.07.2021 11:11 Ответить
Этот трэш-лишь составная часть всеобщего зелёного трэша.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:12 Ответить
Все,що зв"язано з бєнєю, все треш,обман,блєф,злодійство проти людства !
показать весь комментарий
12.07.2021 11:16 Ответить
ПУСТИТЕМЕНЯВНАТА,,,,,,,,,,,,
показать весь комментарий
12.07.2021 12:26 Ответить
То, розумні люди кажуть клоунам - а там вже ролі розписані - сцена не витримає змін!!!- букви попутають, дебіли і театр не зійдеться!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
 
 