Бил пистолетом по голове и выстрелил: Полковник полиции, напавший на егеря Черноморского биосферного заповедника, предстанет перед судом

Начальник одного из управлений Нацполиции в Сумской области, напавший и едва не убивший егеря, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

В августе 2018 года полковник полиции незаконно въехал на территорию Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской", который расположен на территории и акватории Херсонской и частично Николаевской областей. Егерь заповедника обнаружил правонарушение и изъял автомобиль правоохранителя.

Вечером того же дня полицейский проник в служебное помещение заповедника и решил выяснить отношения с егерем. Он ударил его рукояткой пистолета по голове, бил кулаком по лицу.

Затем полицейский выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось задержать нападавшего.

Полковник полиции обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

+14
Полковник нет, а вот мент настоящий, классичесский.
12.07.2021 10:43 Ответить
+13
Драсти! Стока счастливых советских лет начальство приучалось жить по особым законам и вдруг....какой-то ,прости Господе,егерь??*? мешает ПОЛКОВНИКУ ПОЛИЦИИ отдыхать в заповеднике !?? От такой наглости моно ни тока за пистолет схватиться а и ОМОН вызвать.
12.07.2021 10:42 Ответить
+13
Я бы даже сказал "мусор".
12.07.2021 10:44 Ответить
"Затем полицейский выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось задержать нападавшего." ???!!!
12.07.2021 10:34 Ответить
Водка рулит
12.07.2021 10:37 Ответить
Підготовка погана. Ні стрілять, ні втекти.
12.07.2021 10:42 Ответить
Не зачет, промахнулся в движущуюся мишень, за что и привлекут по полной.
12.07.2021 11:37 Ответить
"Кто же его посадит, он же памятник!"
12.07.2021 10:36 Ответить
Настоящий полковник.
12.07.2021 10:38 Ответить
Полковник нет, а вот мент настоящий, классичесский.
12.07.2021 10:43 Ответить
Я бы даже сказал "мусор".
12.07.2021 10:44 Ответить
Поліцейський, поліцейський вже 5 років без папєрєніков.
12.07.2021 10:46 Ответить
Комусь і кобила невістка....
12.07.2021 10:47 Ответить
Робот, ти дурак?
12.07.2021 10:48 Ответить
Скоріше Ви, бо намагаєтесь оцінювати, дивлячись на форму, а не на зміст Вам вони може і "поліцейські", а для мене НІ, так, звичайні і звичні пострадянські мусора.
12.07.2021 11:04 Ответить
ЗАТВЕРДЖЕНА
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1991 р. N 382
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09 888-09 ) та чинного законодавства,
бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником,
зберігати державну і службову таємницю.
Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій
службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно
вдосконалювати професійну майстерність та підвищувати рівень
культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх
справ.
Клянуся мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя,
боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя,
здоров'я, права й свободи громадян, державний устрій і громадський
порядок.
Якщо ж я порушу цю Присягу, то хай мене покарають за всією
суворістю закону.

(Підпис)

"____" ______________ 19____ р.
12.07.2021 12:12 Ответить
За таких дурнів як ти, працівників ОВС України в мирний час полягло понад 1000. Прояви повагу, бидло.
12.07.2021 12:22 Ответить
В контексте известного хита - настоящий.
12.07.2021 10:48 Ответить
Драсти! Стока счастливых советских лет начальство приучалось жить по особым законам и вдруг....какой-то ,прости Господе,егерь??*? мешает ПОЛКОВНИКУ ПОЛИЦИИ отдыхать в заповеднике !?? От такой наглости моно ни тока за пистолет схватиться а и ОМОН вызвать.
12.07.2021 10:42 Ответить
Ми не на расєє, у нас ОМОНа немає.
12.07.2021 10:54 Ответить
Голубчик,какая разница,- как опричников называть?
12.07.2021 11:00 Ответить
На опричниках ты полностью спалился.
12.07.2021 11:39 Ответить
Начальник нацполиции.
Геращенко ничо не хочет сказать/уволиться по этому поводу? Аваков?
12.07.2021 11:06 Ответить
за что? за то что не стали покрывать мента, возомнившего себя пупом земли?
12.07.2021 11:53 Ответить
Ну настаящий полковник!
12.07.2021 11:12 Ответить
А почему не разглашают ФИО этого мусора? Еще при должности?
12.07.2021 11:29 Ответить
И прошу заметить молчали с августа 2018 года, у полкана бабло закончилось на откупные.
12.07.2021 11:40 Ответить
Бил по голове газеткой , а в газетке полицейская дубинка вот проволят свою работу правоохоронци, ни чего не поменялось, не смотря, что Беркут расформировали.
12.07.2021 12:00 Ответить
нет, ну сразу видно, что полкан - прошел переаттестацию......
12.07.2021 12:25 Ответить
нихрена не понял, событие 2018 года, что происходило на протяжении последних трех лет в этом деле ?
12.07.2021 14:29 Ответить
 
 