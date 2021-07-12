Бил пистолетом по голове и выстрелил: Полковник полиции, напавший на егеря Черноморского биосферного заповедника, предстанет перед судом
Начальник одного из управлений Нацполиции в Сумской области, напавший и едва не убивший егеря, предстанет перед судом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
В августе 2018 года полковник полиции незаконно въехал на территорию Черноморского биосферного заповедника НАН Украины "Морской", который расположен на территории и акватории Херсонской и частично Николаевской областей. Егерь заповедника обнаружил правонарушение и изъял автомобиль правоохранителя.
Вечером того же дня полицейский проник в служебное помещение заповедника и решил выяснить отношения с егерем. Он ударил его рукояткой пистолета по голове, бил кулаком по лицу.
Затем полицейский выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось задержать нападавшего.
Полковник полиции обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и в незаконном проникновении в жилище или другое владение, совершенном должностным лицом с применением насилия (ч. 2 ст. 162 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
