С начала года на водоемах Украины утонули 665 человек, в том числе 70 детей, - ГСЧС

С начала года на водоемах Украины уже утонули 665 человек, из которых 70 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Только с начала июля на водоемах погибли 124 жителей Украины, из них 16 детей. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.

"Даже такая неутешительная ситуация не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии", - сказано в сообщении.

Например, только в эти выходные на Львовщине утонули 5 человек.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 665 человек, из которых 70 ребенок. Спасено 307 человек, в том числе 63 детей.

