Из-за штрафов ГПСУ жители оккупированных территорий вынуждены обращаться к нелегальным "обнальщикам" для получения пенсий, – правозащитник Лисянский

Из-за штрафов ГПСУ жители оккупированных территорий вынуждены обращаться к нелегальным

Украинские пограничники за 2020 год выписали жителям оккупированной территории Донбасса и Крыма штрафов на сумму почти $ 700 тыс.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, формальная причина штрафа, на которую ориентируются сотрудники Государственной пограничной службы Украины - это въезд жителей ОРДЛО в Украину через РФ, а не через КПВВ расположенные на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях.

Однако, с учетом того, что работа КПВВ ограничена оккупантами и именно они не осуществляют пропуск на КПВВ, у людей не остается другого выхода, как заезжать в Украину со стороны России. В итоге, затрудненный въезд на контролируемую Киевом территорию способствовал развитию в ОРДЛО рынка нелегальных пенсионных "обнальщиков", которые приносят ежегодно НВФ "ЛНР" и "ДНР" около $ 48-84 млн.

Лисянский подчеркивает, что сотрудники пограничной службы Украины стали массово выписывать постановления о штрафе согласно ст. 204-2 Кодекса Украины об Административных правонарушениях. По трактовке сотрудников украинской пограничной службы, если человек въехал на временно оккупированную территорию Украины (Луганская и Донецкая области) через КПВВ, расположенные в Луганской и Донецкой областях, а выехал через территорию РФ, то он нарушил ст. 204-2 Кодекса Украины про Административные правонарушения. Таким образом, пограничники выписывают "нарушителю" штраф в размере от 1700 до 3400 грн., а при повторном нарушении – от 3400 до 5100 грн.

Согласно данным администрации Государственной пограничной службы Украины, предоставленным народному депутату (ответ на его запрос) Мусе Магомедову, за 2020 год сотрудники пограничной службы оштрафовали на пунктах въезда в КПП "Гоптовка" (1760 чел.), "Меловое" (8681 чел.), "Чонгар" (188 чел.) более 10 тыс. человек. В целом украинским гражданам, проживающим на оккупированной территории, выписали штрафов на сумму 18 млн. грн. ($ 659 тыс.)

Читайте также: Жителей оккупированных территорий с российскими паспортами заставят голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму через платформу "Дистанционное электронное голосование", – правозащитник Лисянский

Лисянский отмечает, что критериев оценки правонарушения у пограничников нет – фактически инспектор пограничной службы самостоятельно решает, кого из жителей ОРДЛО и аннексированного Крыма штрафовать, а кого нет. Отсутствие законодательно урегулированного механизма создает коррупционный риск.

При этом случаются просто шокирующие кейсы, например, в феврале 2021 года пограничники на КПП "Гоптовка" оштрафовали женщину 1972 года рождения с ограниченными возможностями (первая группа инвалидности по зрению), которая ехала в Украину, чтобы получить медицинскую помощь. Или в начале марта 2021 года женщина направлялась, чтобы сопроводить своего сына, инвалида детства по ДЦП, на плановое медицинское обследование. На оформление постановления о штрафе у пограничников уходит около 1,5 часа, а если есть соответствующая очередь, то человек может простоять в ней и 4–6 часов зимой и летом, в холод и жару.

"Понятно, что люди возмущаются такими случаями. Если мы не отказались от оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, то нужно пресекать подобное нарушение прав человека и отменять эти штрафы в целом. К слову, суды это понимают и встают на сторону людей", – говорит Лисянский.

Начиная с января 2021 года адвокаты "Восточной правозащитной группы" подали 307 исковых заявлений относительно отмены выписанных пограничниками штрафов в суды первых инстанций разных областей Украины. Иски рассматривали суды Луганской, Донецкой, Харьковской, Одесской, Запорожской и Сумской областей.

По состоянию на 26 июня 2021 года вынесено 71 решение суда в пользу адвокатов "Восточной правозащитной группы", представляющих интересы жителей ОРДЛО. Остальные 236 исков еще находятся на рассмотрении в судах. Ни по одному иску адвокатов "Восточной правозащитной группы" суды не отказывали в удовлетворении исковых требований.

Лисянский добавляет, что такое отношение со стороны украинских пограничников способствуют тому, чтобы в ОРДЛО существовали "серые схемы" по обналичиванию пенсий и нелегальным перевозкам. Ведь одной из причин, по которым НВФ "ЛНР" и "ДНР" закрыли КПВВ, является финансовое обогащение главарей оккупационных администраций РФ в ОРДЛО. До марта 2020 года через КПВВ в Луганской и Донецкой областях проходило от 50 тыс. до 80 тыс. человек в день.

После закрытия КПВВ люди, получающие выплаты, стали обращаться за услугами к местным так называемым "обнальщикам" (обналичивающим деньги через интернет-банкинг), чтобы получить свои средства, не выезжая за пределы ОРДЛО.

Такой запрос возник в связи с тем, что с учетом штрафов на границе РФ и Украины, а также затрат на дорогу в оба конца требовалась сумма 5500–6000 грн, что соответствует 1,5–2 месячным пенсиям. А гонорар "обнальщиков" составлял от 12% до 20% суммы на карте, что, естественно, дешевле и легче, чем поездка в Украину через РФ. Сумма, которую приносит НВФ "ЛНР" и "ДНР" обналичивание средств украинских пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, составляет 4–7 млн долларов в месяц.

Читайте также: Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом

"Многие перевозчики коррупционным путем договариваются с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и провозят своих клиентов без составления постановлений о штрафе. Дельцы из ОРДЛО не скрывают этот механизм, открыто рекламируя свои услуги в объявлениях. Это вызывающий возмущение беспредел, который необходимо пресекать", – завершает Лисянский.

+11
Какие могут быть зарплаты окупантам и жителям окупированных территорий? Вы же понимаете что ети деньги все до копейки идут окупантам на содержание вражеской армии. Украинской армии власть урезала финансирование зато вражескую армию власть финансирует по полной программе. Максимум ето им можно помогать продуктовыми наборами
12.07.2021 11:21 Ответить
+10
Лугандон і Крим переказують бабло в ПФ для цих халявщиків?
12.07.2021 11:15 Ответить
+10
Граждане Украины находящиеся на оккупированных территориях и соответствующие хотя бы одному из перечисленных ниже критериев - 1) получили после 2013 года паспорт РФ 2) получили паспорт "ДНР" или "ЛНР"3) участвовавшие в выборах, референдумах и т.д. как организаторы, участники или даже принимавшие участие в голосовании на оккупированных территориях 4) работники оккупационных организаций, силовых структур, пропагандистских СМИ, псевдо государственных органах и службах ( кроме медицины и начального образования ( без наличия пропаганды ) 5 ) Члены всяческих местных "партий" созданных оккупантами и их холуями 6) лица поддерживающие нарушение Украинского суверенитета ( в том числе участники антиукраинских и про российских митингов, шествий и т.д) должны быть лишены права получения каких либо выплат со стороны Украины. ( в противном случае это преступление против государства в условиях не прекращающейся войны) Вся ответственность за население оккупированных территорий возлагается на оккупанта и его структуры ( даже если они объявили что это " независимые государства"), а так получается что Украина помогает им содержать эти территории т.е. по сути помогает врагу вести войну .. ( или кто то ошибочно думает, что выплата этих денег от Украины изменит менталитет, настроения тамошних жителей... да не смешите сами себя.)
12.07.2021 11:28 Ответить
Лугандон і Крим переказують бабло в ПФ для цих халявщиків?
12.07.2021 11:15 Ответить
И что вы предлогаете? Узаконить незаконное пересечение границы и росийские паспорта в Украине?
12.07.2021 11:18 Ответить
пир чем российские паспорта до того что ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ не по своей вине не могут попасть в свою страну из-за оккупантов? И это последнее скотство - штрафовать слепую женщину или ребенка с ДЦП!


Только не надо опять ныть "они же звали путина!"


Звали на камеру пара дурачков, остальные - просто захваченные террористами заложники.


Или у нас не война с Россией, а гражданская?
12.07.2021 12:17 Ответить
Только не надо мировую скорбь по тарелке размазывать.
Украинская власть жителям оккупированных территорий пенсии не платит.
Выплаты идут вынужденным переселенцам которые (только не смейтесь) ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ в большую Украину. Наши все дома сидят (и пенсии получают) Но есть хитро вые сделанные которые тоже как будто переселенцы. Вот их то и дерут на границе коррумпированные пограничники, Пусть дерут. Не жалко.

P.S Ахмед из Сирии смотался в Германию и получил статус беженца. Ща он вернулся в Пальмиру и требует у госпожи Меркель денежные переводы.
12.07.2021 13:31 Ответить
Насрать на них
12.07.2021 11:18 Ответить
Бог тебе судья.

Ты только что насрал на слепую женщину и ребенка с ДЦП. Они наверное сильно много по демонстрациям За Россию бегали или может в боевиках много настреляли?

Или их вина в том что они нигде не нужны - ни атм ни здесь - и ты можешь безнаказанно их унижать?

пусть тебе дастся вдвое против того что ты пожелал им. Как и все кто тебя лайкнул.
12.07.2021 12:19 Ответить
Какие могут быть зарплаты окупантам и жителям окупированных территорий? Вы же понимаете что ети деньги все до копейки идут окупантам на содержание вражеской армии. Украинской армии власть урезала финансирование зато вражескую армию власть финансирует по полной программе. Максимум ето им можно помогать продуктовыми наборами
12.07.2021 11:21 Ответить
Все КПВВ с Лугандоном надо закрыть.
12.07.2021 11:22 Ответить
ты боевик ЛНР или ДНР, я вот не пойму? рассуждаешь точно как они. Они ведь и закрыли КПВВ.
показать весь комментарий
на який кормільцам пєнсія від ненависної України?
показать весь комментарий
От фразы "въезд на контролируемую Киевом территорию" невыносимо воняет лаптями.
показать весь комментарий
Граждане Украины находящиеся на оккупированных территориях и соответствующие хотя бы одному из перечисленных ниже критериев - 1) получили после 2013 года паспорт РФ 2) получили паспорт "ДНР" или "ЛНР"3) участвовавшие в выборах, референдумах и т.д. как организаторы, участники или даже принимавшие участие в голосовании на оккупированных территориях 4) работники оккупационных организаций, силовых структур, пропагандистских СМИ, псевдо государственных органах и службах ( кроме медицины и начального образования ( без наличия пропаганды ) 5 ) Члены всяческих местных "партий" созданных оккупантами и их холуями 6) лица поддерживающие нарушение Украинского суверенитета ( в том числе участники антиукраинских и про российских митингов, шествий и т.д) должны быть лишены права получения каких либо выплат со стороны Украины. ( в противном случае это преступление против государства в условиях не прекращающейся войны) Вся ответственность за население оккупированных территорий возлагается на оккупанта и его структуры ( даже если они объявили что это " независимые государства"), а так получается что Украина помогает им содержать эти территории т.е. по сути помогает врагу вести войну .. ( или кто то ошибочно думает, что выплата этих денег от Украины изменит менталитет, настроения тамошних жителей... да не смешите сами себя.)
12.07.2021 11:28 Ответить
да, но таких там немного. Большинство - обычные люди. Которые когда город захватывали боевики смотрели из окон перепуганные и ждали что дальше будет.

Они ничего не решали там. И такие как они - серая масса около 60-70%, ничего не решают тут.
Это не то что мне хочется или нет - это так ЕСТЬ.

тем более странно обвинять в чем-то слепую женщину, о которой говорится в статье или парня с ДЦП, который ну явно не был боевиком. И их штрафовать за то что хотели свалить из Лугандона в Украину?

За что вы так не любите людей?
12.07.2021 12:22 Ответить
Не утрируйте. Я перечислил категории которым вообще не нужно ничего выплачивать, а наоборот возбуждать против них уголовные дела по статье государственная измена.( со всем вытекающими). Это уже не " серая масса" это пособники оккупантов. И не нужно рассказывать про " большинство", приплетать " слепых старушек" " больных ДЦБ", "желающих свалить" ( семи лет не хватило..), " не хватало только " распятых мальчиков в трусиках". Ну и последнее, те кто хочет , как вы сказали "свалить" из оккупированных территорий, добро пожаловать в Украину, но это не касается тех кто ездят сюда за деньгами, товарами, продуктами, а сами ( как сказал один пожилой интеллигент из Донецка в приватном разговоре ) "лучше повеситься чем обратно в Украину" При этом ему это не мешает ездить к " бЕндеровцам" за пенсией при этом получая пенсию в" оккупационный дойчмарках" ( рублях), участвовать в выборах, митингах и поносить Украину на чем свет стоит, расхваливать тамошнюю жизнь, полную гармонию и счастье, вывешивать портрет Путина и Сталина... Ну не люблю я таких, что тут со мной поделаешь..Не люблю.
12.07.2021 12:58 Ответить
"Військовим- борг по зарплаті на млрд, ордло- пенсія," - політика від пліснявих.
12.07.2021 11:28 Ответить
Я бы их вообще не пускал на подконтрольную территорию, не говоря уже про пенсии. Пусть там варятся в собственном соку и гордятся маладой рэспубликой
12.07.2021 11:48 Ответить
ты боевик из Лугандона? Это ж чисто их методы.
Кстати, они именно этого и хотели, когда закрывали КПВВ.

Как умилительно для путина, что в Украине полно полезных ему дурачков, бесплатно работающих на Кремль.
показать весь комментарий
А с какой кстати я должен их кормить? Они ни налоги не платят, ни в пенсионный фонд отчисления. Предали Украину, позвали войну в страну, и теперь с ними сюсюкаться? Сам и сюсюкайся с ними, лошара!
показать весь комментарий
Пусть пишут заявления в гаагский суд об убытках и снижение уровня жизни в результате российской оккупации,все их неудобства следствие агрессии путинской засрашки,Украина и украинские законы нужно соблюдать.
12.07.2021 11:48 Ответить
Если они будут соблюдать украинские законы, то никогда не смогут выехать из Лугандона, так как боевики закрыли все КПВВ.

Но по законам Украины, гражданину Украины нельзя запретить въезд в страну. Ни по какой причине, даже если потерял документы - все равно выдаются временные и человек въезжает.

А штрафовать слепую женщину или парня с ДЦП - это не по-человечески. Так поступают НЕЛЮДИ.

К сожалению, погранцы на границе ведут себя часто как менты во дворах - унижают, обирают, самотверждаются короче.
Позорят страну и таким образом старательно ********* людей против Украины.
12.07.2021 12:26 Ответить
Треба взагалі заборонити виплату пенсій українцям і всі гроші віддавати донбасятам.
12.07.2021 12:05 Ответить
Часом этот Магомедов не азер? Если б он так парился о пенсиях арам в Карабахе, ему в Баку яйца вмиг бы оторвали.
12.07.2021 12:15 Ответить
в ОРДЛО живут УКРАИНЦЫ.


Потому что ДОНБАСС - ЭТО УКРАИНА!
12.07.2021 12:27 Ответить
...и каждый третий "украинец" с роспаспортом,а пенс еще и с вторым пенсионом от Украины.. Коллаборантов лишь могила исправит..
12.07.2021 12:53 Ответить
Только не те кто предал Украину ( они уже преступники). А отдельные районы Луганской и Донецкой областей в международно признанных границах, находящиеся сейчас под гибридной оккупацией РФ ( как и Крым и Севастополь) это конечно же УКРАИНА.
12.07.2021 13:04 Ответить
якщо цей штемп такий жалісливий, нехай виплачує штрафи із власної кишені.
12.07.2021 14:46 Ответить
 
 