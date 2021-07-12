Из-за штрафов ГПСУ жители оккупированных территорий вынуждены обращаться к нелегальным "обнальщикам" для получения пенсий, – правозащитник Лисянский
Украинские пограничники за 2020 год выписали жителям оккупированной территории Донбасса и Крыма штрафов на сумму почти $ 700 тыс.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, формальная причина штрафа, на которую ориентируются сотрудники Государственной пограничной службы Украины - это въезд жителей ОРДЛО в Украину через РФ, а не через КПВВ расположенные на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях.
Однако, с учетом того, что работа КПВВ ограничена оккупантами и именно они не осуществляют пропуск на КПВВ, у людей не остается другого выхода, как заезжать в Украину со стороны России. В итоге, затрудненный въезд на контролируемую Киевом территорию способствовал развитию в ОРДЛО рынка нелегальных пенсионных "обнальщиков", которые приносят ежегодно НВФ "ЛНР" и "ДНР" около $ 48-84 млн.
Лисянский подчеркивает, что сотрудники пограничной службы Украины стали массово выписывать постановления о штрафе согласно ст. 204-2 Кодекса Украины об Административных правонарушениях. По трактовке сотрудников украинской пограничной службы, если человек въехал на временно оккупированную территорию Украины (Луганская и Донецкая области) через КПВВ, расположенные в Луганской и Донецкой областях, а выехал через территорию РФ, то он нарушил ст. 204-2 Кодекса Украины про Административные правонарушения. Таким образом, пограничники выписывают "нарушителю" штраф в размере от 1700 до 3400 грн., а при повторном нарушении – от 3400 до 5100 грн.
Согласно данным администрации Государственной пограничной службы Украины, предоставленным народному депутату (ответ на его запрос) Мусе Магомедову, за 2020 год сотрудники пограничной службы оштрафовали на пунктах въезда в КПП "Гоптовка" (1760 чел.), "Меловое" (8681 чел.), "Чонгар" (188 чел.) более 10 тыс. человек. В целом украинским гражданам, проживающим на оккупированной территории, выписали штрафов на сумму 18 млн. грн. ($ 659 тыс.)
Лисянский отмечает, что критериев оценки правонарушения у пограничников нет – фактически инспектор пограничной службы самостоятельно решает, кого из жителей ОРДЛО и аннексированного Крыма штрафовать, а кого нет. Отсутствие законодательно урегулированного механизма создает коррупционный риск.
При этом случаются просто шокирующие кейсы, например, в феврале 2021 года пограничники на КПП "Гоптовка" оштрафовали женщину 1972 года рождения с ограниченными возможностями (первая группа инвалидности по зрению), которая ехала в Украину, чтобы получить медицинскую помощь. Или в начале марта 2021 года женщина направлялась, чтобы сопроводить своего сына, инвалида детства по ДЦП, на плановое медицинское обследование. На оформление постановления о штрафе у пограничников уходит около 1,5 часа, а если есть соответствующая очередь, то человек может простоять в ней и 4–6 часов зимой и летом, в холод и жару.
"Понятно, что люди возмущаются такими случаями. Если мы не отказались от оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, то нужно пресекать подобное нарушение прав человека и отменять эти штрафы в целом. К слову, суды это понимают и встают на сторону людей", – говорит Лисянский.
Начиная с января 2021 года адвокаты "Восточной правозащитной группы" подали 307 исковых заявлений относительно отмены выписанных пограничниками штрафов в суды первых инстанций разных областей Украины. Иски рассматривали суды Луганской, Донецкой, Харьковской, Одесской, Запорожской и Сумской областей.
По состоянию на 26 июня 2021 года вынесено 71 решение суда в пользу адвокатов "Восточной правозащитной группы", представляющих интересы жителей ОРДЛО. Остальные 236 исков еще находятся на рассмотрении в судах. Ни по одному иску адвокатов "Восточной правозащитной группы" суды не отказывали в удовлетворении исковых требований.
Лисянский добавляет, что такое отношение со стороны украинских пограничников способствуют тому, чтобы в ОРДЛО существовали "серые схемы" по обналичиванию пенсий и нелегальным перевозкам. Ведь одной из причин, по которым НВФ "ЛНР" и "ДНР" закрыли КПВВ, является финансовое обогащение главарей оккупационных администраций РФ в ОРДЛО. До марта 2020 года через КПВВ в Луганской и Донецкой областях проходило от 50 тыс. до 80 тыс. человек в день.
После закрытия КПВВ люди, получающие выплаты, стали обращаться за услугами к местным так называемым "обнальщикам" (обналичивающим деньги через интернет-банкинг), чтобы получить свои средства, не выезжая за пределы ОРДЛО.
Такой запрос возник в связи с тем, что с учетом штрафов на границе РФ и Украины, а также затрат на дорогу в оба конца требовалась сумма 5500–6000 грн, что соответствует 1,5–2 месячным пенсиям. А гонорар "обнальщиков" составлял от 12% до 20% суммы на карте, что, естественно, дешевле и легче, чем поездка в Украину через РФ. Сумма, которую приносит НВФ "ЛНР" и "ДНР" обналичивание средств украинских пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, составляет 4–7 млн долларов в месяц.
"Многие перевозчики коррупционным путем договариваются с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины и провозят своих клиентов без составления постановлений о штрафе. Дельцы из ОРДЛО не скрывают этот механизм, открыто рекламируя свои услуги в объявлениях. Это вызывающий возмущение беспредел, который необходимо пресекать", – завершает Лисянский.
Только не надо опять ныть "они же звали путина!"
Звали на камеру пара дурачков, остальные - просто захваченные террористами заложники.
Или у нас не война с Россией, а гражданская?
Украинская власть жителям оккупированных территорий пенсии не платит.
Выплаты идут вынужденным переселенцам которые (только не смейтесь) ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ в большую Украину. Наши все дома сидят (и пенсии получают) Но есть хитро
выесделанные которые тоже как будто переселенцы. Вот их то и дерут на границе коррумпированные пограничники, Пусть дерут. Не жалко.
P.S Ахмед из Сирии смотался в Германию и получил статус беженца. Ща он вернулся в Пальмиру и требует у госпожи Меркель денежные переводы.
Ты только что насрал на слепую женщину и ребенка с ДЦП. Они наверное сильно много по демонстрациям За Россию бегали или может в боевиках много настреляли?
Или их вина в том что они нигде не нужны - ни атм ни здесь - и ты можешь безнаказанно их унижать?
пусть тебе дастся вдвое против того что ты пожелал им. Как и все кто тебя лайкнул.
Они ничего не решали там. И такие как они - серая масса около 60-70%, ничего не решают тут.
Это не то что мне хочется или нет - это так ЕСТЬ.
тем более странно обвинять в чем-то слепую женщину, о которой говорится в статье или парня с ДЦП, который ну явно не был боевиком. И их штрафовать за то что хотели свалить из Лугандона в Украину?
За что вы так не любите людей?
Кстати, они именно этого и хотели, когда закрывали КПВВ.
Как умилительно для путина, что в Украине полно полезных ему дурачков, бесплатно работающих на Кремль.
Но по законам Украины, гражданину Украины нельзя запретить въезд в страну. Ни по какой причине, даже если потерял документы - все равно выдаются временные и человек въезжает.
А штрафовать слепую женщину или парня с ДЦП - это не по-человечески. Так поступают НЕЛЮДИ.
К сожалению, погранцы на границе ведут себя часто как менты во дворах - унижают, обирают, самотверждаются короче.
Позорят страну и таким образом старательно ********* людей против Украины.
Потому что ДОНБАСС - ЭТО УКРАИНА!