За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выявлено 63 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 63 подтвержденных случая COVID-19. Три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-служба КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"В столице 63 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки. Умерли три человека. В общем летальных случаев от COVID-19 - 5 207. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 215 727", - сообщил Кличко.

Так, заболели 29 женщин в возрасте от 27 до 85 лет, 23 мужчины в возрасте от 19 до 76 лет. А также 6 девочек от 2 месяцев до 11 лет и 5 мальчиков от 2 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом, а также 41 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 206 664 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 30, в Святошинском - 10 и в Соломенском районе - 7 случаев", - отметил Кличко.