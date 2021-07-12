Разумков - нардепам: Приближаются отпуска - каждый должен думать, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада
Текущая пленарная неделя будет насыщенной.
Об этом на Согласительном совете сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам спикера, президент вернул в Верховную Раду с вето три законопроекта, в частности по реформе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Разумков рассказал, что также на текущей пленарной неделе "будут рассмотрены законопроекты по поддержке бизнеса", в частности относительно индустриальных парков.
Он также обратился к коллегам относительно скандала, который состоялся на прошлой неделе с вождением в нетрезвом состоянии с одним из нардепов.
"Закон должен быть один для всех. Мне жаль, что в законодательстве нет нормы, которая действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Нам также нужно поработать в этом плане и внести соответствующие изменения", - подчеркнул глава Верховной Рады.
Разумков уверен, что депутатам нужно поработать в этом направлении: "Напоминаю, уголовная ответственность и решение суда является основанием, чтобы народный депутат потерял свой мандат. Нас люди выбирали, поэтому давайте делать так, чтобы нам не было стыдно смотреть им в глаза ни на округах, ни на отдыхе. Еще раз обращаюсь ко всем коллегам - у нас приближается работа в регионах и отпуска, каждый должен думать, что он будет делать, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада".
Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.
