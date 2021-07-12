РУС
Разумков - нардепам: Приближаются отпуска - каждый должен думать, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада

Текущая пленарная неделя будет насыщенной.

Об этом на Согласительном совете сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам спикера, президент вернул в Верховную Раду с вето три законопроекта, в частности по реформе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе ВР может рассмотреть предложения Зеленского по закону о возобновлении работы ВККС, - Вениславский

Разумков рассказал, что также на текущей пленарной неделе "будут рассмотрены законопроекты по поддержке бизнеса", в частности относительно индустриальных парков.

Он также обратился к коллегам относительно скандала, который состоялся на прошлой неделе с вождением в нетрезвом состоянии с одним из нардепов.

"Закон должен быть один для всех. Мне жаль, что в законодательстве нет нормы, которая действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Нам также нужно поработать в этом плане и внести соответствующие изменения", - подчеркнул глава Верховной Рады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разумков надеется, что Юрченко сложит депутатский мандат: "Стыдно за то, что происходит". ВИДЕО

Разумков уверен, что депутатам нужно поработать в этом направлении: "Напоминаю, уголовная ответственность и решение суда является основанием, чтобы народный депутат потерял свой мандат. Нас люди выбирали, поэтому давайте делать так, чтобы нам не было стыдно смотреть им в глаза ни на округах, ни на отдыхе. Еще раз обращаюсь ко всем коллегам - у нас приближается работа в регионах и отпуска, каждый должен думать, что он будет делать, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада".

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

ВР (29386) мандат (386) отпуск (254) ВККСУ (503) Разумков Дмитрий (1522)
+5
Анал-Табу?
12.07.2021 11:30 Ответить
+3
Поэтому отдыхайте не дальше Бердянска и без " анала"...
12.07.2021 11:31 Ответить
+3
Можно уже краснеть. Ведь на отпуск там никто не наработал.
12.07.2021 11:37 Ответить
-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
12.07.2021 12:49 Ответить
Анал-Табу?
12.07.2021 11:30 Ответить
Поэтому отдыхайте не дальше Бердянска и без " анала"...
12.07.2021 11:31 Ответить
Более чем достаточно того, что она позеленела
12.07.2021 11:55 Ответить
Можно уже краснеть. Ведь на отпуск там никто не наработал.
12.07.2021 11:37 Ответить
Что бы не краснеть - никаких бомж-пакетов до 10 000$.
12.07.2021 11:43 Ответить
да мне уже стыдно за то, что (кто такой ) разумков учит как себя вести депутатам в отпуске. Мы на родительском собрании? позорище. я представляю, как в Германии в бундестаге перед отпуском канцлер предупреждает депутатов про наркоту и за вождение в алкогольном состоянии. кого навыбирали?
12.07.2021 11:48 Ответить
таваріщ, ви й так червоні, як прапор кєтая.
12.07.2021 12:07 Ответить
Запізнілий заклик, монобільшість вже "позеленіла і запліснявіла", куди там червоніти.
12.07.2021 12:07 Ответить
Усім "шлюхам на роту" час у відпустку. Безстрокову.
12.07.2021 12:08 Ответить
Вам, слугам, слово "сором" не відомо взагалі...
12.07.2021 13:03 Ответить
Родителей вызови!
12.07.2021 13:11 Ответить
Хотів би подивитись, як під час війни, використовують "зароблену" "ВІДПУСТКУ"!!!- тільки ЗРАДНИКИ, МАРОДЕРИ, БАРИГИ і вся проклята "еліта". ГАНЬБА ВЛАДІ!!! Україна переможе!!!
12.07.2021 15:06 Ответить
 
 