3 461 9

Евроагентство охраны границ и береговой линии Frontex начинает срочную операцию на границе Литвы и Беларуси

Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex дало ответ на запрос Литвы и согласилось начать быстрое пограничное вмешательства на границе Литвы с Беларусью. В частности, для контроля границы будут направлены дополнительные патрульные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Frontex.

"Ситуация на границе Литвы с Беларусью остается тревожной. Решено направить быстрое пограничное вмешательство в Литву для укрепления внешней границы ЕС", - говорится в сообщении.

В частности, в Литву будут направлены дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные офицеры для проведения собеседований с мигрантами и сбора информации.

"Быстрые вмешательства призваны немедленно помочь государству-члену ЕС, которое находится под давлением на своем внешней границе, особенно в отношении большого количества граждан, что не входят в ЕС, но пытаются незаконно попасть на ее территорию",- добавляют в пресс-центре.

Так, в течение ближайших дней агентство развернет собственные пограничные службы вместе с офицерами Литвы. Они будут сотрудничать, чтобы совместно показать реакцию Европы на продолжающийся кризис с мигрантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов: "Это гибридная атака Лукашенко при посредничестве Кремля"

Отмечено, что только за одну неделю власть Литвы зафиксировала более 800 незаконных пересечений границы.

Напомним, что Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью.

Добавим, что эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов.

Кроме этого, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Прикольно. таракану навезли всякого сброда для транзита в ЕС, а транзит взяли и обломали, и назад это шобло уже не выгонишь. Повезло беларусам - получили на свою голову то, что готовили для ЕС...
12.07.2021 11:32 Ответить
Будуть білоталіби, білоалькаїди...
12.07.2021 11:38 Ответить
таракану рубанули то, с чего он мог хоть как-то получать бабло. А теперь повышают расходы, в т.ч. и на содержание этого транзитного сброда.
12.07.2021 11:39 Ответить
Есть хорошее средство против незванных гостей. В нескольких вариантах. Принцип действия простой - уничтожение. Стрельба на поражение. Энтузиазм как рукой снимает!
12.07.2021 11:38 Ответить
***** нагнало лукашеску всякой нечисти, а тут вместо обычной озабоченности и обеспокоенности этой нечисти взяли и перекрыли дорогу из Беларашы. нежданчик.
12.07.2021 11:43 Ответить
Nu eta vnutri eiropeiskaja problema , tut s azabochenostju neprokatit , a v Ukraine vibrali ZEstabilitet ....tut toka azabochennostj, k balshomu sozheleniju
12.07.2021 12:04 Ответить
ров с крокодилами тоже, говорят, помогает...
12.07.2021 11:52 Ответить
заборчик??? вы че охренели? кпп , бесплатная вакцинация пфайзером, прием докумов на пенсию, обазование,проживание, на основании паспорта рф, можно без них... ну как в Украине....
