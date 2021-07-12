Евроагентство охраны границ и береговой линии Frontex начинает срочную операцию на границе Литвы и Беларуси
Европейское агентство охраны границ и береговой линии Frontex дало ответ на запрос Литвы и согласилось начать быстрое пограничное вмешательства на границе Литвы с Беларусью. В частности, для контроля границы будут направлены дополнительные патрульные машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Frontex.
"Ситуация на границе Литвы с Беларусью остается тревожной. Решено направить быстрое пограничное вмешательство в Литву для укрепления внешней границы ЕС", - говорится в сообщении.
В частности, в Литву будут направлены дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные офицеры для проведения собеседований с мигрантами и сбора информации.
"Быстрые вмешательства призваны немедленно помочь государству-члену ЕС, которое находится под давлением на своем внешней границе, особенно в отношении большого количества граждан, что не входят в ЕС, но пытаются незаконно попасть на ее территорию",- добавляют в пресс-центре.
Так, в течение ближайших дней агентство развернет собственные пограничные службы вместе с офицерами Литвы. Они будут сотрудничать, чтобы совместно показать реакцию Европы на продолжающийся кризис с мигрантами.
Отмечено, что только за одну неделю власть Литвы зафиксировала более 800 незаконных пересечений границы.
Напомним, что Евросоюз направит в Литву вертолеты для контроля границы с Беларусью.
Добавим, что эстонская полиция прибыла в Литву для защиты границы от мигрантов.
Кроме этого, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
