5 813 38

Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют

Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призывает внефракционного нардепа Александра Юрченко сдать мандат.

Об этом он заявил сегодня на согласительном совете ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Корниенко, Юрченко может пойти на перевыборы, если считает, что люди ему доверят.

Обращаясь к коллегам, Корниенко заявил: "нужно не забывать, что мы народные депутаты 24 часа 7 дней в неделю".

Читайте также: Разумков надеется, что Юрченко сложит депутатский мандат: "Стыдно за то, что происходит". ВИДЕО

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

ВР (29386) ДТП (7732) мандат (386) Корниенко Александр (658) Юрченко Александр (101)
Топ комментарии
+12
Да ложил болт этот нарик и пивной ворюга на все эти разговоры. Ведь вокруг него в ВР сидят ничем не лучше.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:35 Ответить
+5
Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют - Цензор.НЕТ 5692
показать весь комментарий
12.07.2021 11:37 Ответить
+5
Чувачек, тырящий пиво из супермаркетов, требующий взятки и гоняющий за рулем под наркотой сам сдаст мандат? Смешно. Чем вы думали, когда таких чувачков в партию набирали?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:41 Ответить
Кто же будет голосовать за наркотики если не наркоманы?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:32 Ответить
Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют - Цензор.НЕТ 5692
показать весь комментарий
12.07.2021 11:37 Ответить
-- Ходят всякие, -- сказал администратор, пожимая плечами, очередному умслопогасу, -- кто их знает, кто они такие... Может быть, он из Наркомпроса?.. Кажется, я его видел в Наркомпросе...
Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.(с)
показать весь комментарий
12.07.2021 12:32 Ответить
один клоун призивает другого клоуна не бить клоуном
показать весь комментарий
12.07.2021 12:59 Ответить
Глосеево проголосовало за наркомана, кретина и бездельника



Юрченко - мажоритарник


Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_211 виборчий округ № 211 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Голосіївський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . На час виборів не працював
показать весь комментарий
12.07.2021 14:07 Ответить
Призывать то можно , как громко пукать в лужу , как делают ЗЕсуки по любому скандалящему их случаю... ДА вот... Юрченко наверное слишком много знает о всех зеленых...
показать весь комментарий
12.07.2021 11:35 Ответить
То, что люди выражают на форумах свое мнение по любому случаю - это прекрасно. Но для влияния на правительство, презедента - более весомо, когда народ выходит в Киеве на митинги и выражает свои требования, например, так, как это происходит в Грузии:
https://www.newsgeorgia.ge/%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83/ На масштабном митинге в Тбилиси требуют отставки правительства Гарибашвили
Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего сегодняшнего дня продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави.

Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат: Нехай іде на перевибори, якщо вважає, що люди йому довіряють - Цензор.НЕТ 38
показать весь комментарий
12.07.2021 11:54 Ответить
Да ложил болт этот нарик и пивной ворюга на все эти разговоры. Ведь вокруг него в ВР сидят ничем не лучше.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:35 Ответить
Свидетели Мальдив и офшоров проголосуют даже за серийного педофила если им пообещать покращення и кусок колбасы по 1,20 руб.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:37 Ответить
ты это к чему, валенок? Жарко? Снимай галошу, авось попустит.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:38 Ответить
Херово у тебя с остроумием, с мозгами, судя по всему та же фигня...
показать весь комментарий
12.07.2021 11:40 Ответить
есть и другой вариант: юмор у тебя дурацкий и непонятный умным людям. Как по мне, это куда более реальный вариант.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/485622 - нормальний. Тобі також треба навчити тримати себе в руках, щоб зайве не найзжати. Якщо він заслужив на "чуть-чуть" наїзду - то настільки і потрібно.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:24 Ответить
не буду
показать весь комментарий
12.07.2021 12:24 Ответить
1-20 ліверна, шолі?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:41 Ответить
смайлики потрібно ставити в таких випадках!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:21 Ответить
Да не будет такого, не сложит, это его Все!
показать весь комментарий
12.07.2021 11:37 Ответить
Ото подвиг разведчика!
Призвал!)))
показать весь комментарий
12.07.2021 11:37 Ответить
Ему доверяют как и Корниенко. Так что идите на перевыборы все, желательно с Президентом.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:38 Ответить
Юрченко опять послал Корниенко куда подальше! "Чем я хуже Зеленского?", - подумал Юрченко)
показать весь комментарий
12.07.2021 11:41 Ответить
А нюхнуть на дорожку, ты же обещаль?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:41 Ответить
Чувачек, тырящий пиво из супермаркетов, требующий взятки и гоняющий за рулем под наркотой сам сдаст мандат? Смешно. Чем вы думали, когда таких чувачков в партию набирали?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:41 Ответить
Аж кинувся
показать весь комментарий
12.07.2021 11:43 Ответить
Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют - Цензор.НЕТ 228
показать весь комментарий
12.07.2021 11:49 Ответить
Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют - Цензор.НЕТ 4350
показать весь комментарий
12.07.2021 11:50 Ответить
А что там с продавцом собак?? Наркоши..
Что замяли уже??
Что замяли уже??
показать весь комментарий
12.07.2021 11:50 Ответить
понабирают по объявлению...., понятно же, спешка была такая, что хватали просто проходимцев разных, теперь надо отвечать, были бы умнее и дальновиднее, продумали бы механизм освобождения от таких "членов" фракции..., впрочем, о чем это я...
показать весь комментарий
12.07.2021 11:50 Ответить
Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют - Цензор.НЕТ 894
показать весь комментарий
12.07.2021 11:51 Ответить
Та клав він з великим прибором на всі ваші заклики. І хєр шо ви з ним зробите.
показать весь комментарий
12.07.2021 11:58 Ответить
Зелено-ригівський Регламентний комитет Ради, на чолі із зеленою сосною Оксаною Гринчук, Корнійчук не хоче закликати відсторонити наркошу Юрченко?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:00 Ответить
Корнієнко знову закликав Юрченка скласти мандат: Нехай іде на перевибори, якщо вважає, що люди йому довіряють - Цензор.НЕТ 8416
показать весь комментарий
12.07.2021 12:08 Ответить
Всех не разгоните.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:15 Ответить
Думаю,дойдёт до того,что перед каждым голосованием депутаты должны будут проходить тест на наркотики.Напринимают какой-нибудь дурни,а потом годами расхлёбывать!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:24 Ответить
Чучело!!!! а чего так скровно, призвал))) в вашем ваЗЕлиновском Сброде за наркоту нужно убирать каждого второго, а начинать с "величайшего" нарко-Дегенерата и малоПИД,,,роса ваЗЕлина, анализы которые он сдал кгбэшной Крысе пальчевскому и которые уже в кремле....
показать весь комментарий
12.07.2021 12:59 Ответить
Дело о взятке по этому уроду уже полгода пылится в ГП, а про ДТП с его участием под наркотой
показать весь комментарий
12.07.2021 13:40 Ответить
це обличчя влади....ще канабісу в столову і будуть парити в небесах
показать весь комментарий
12.07.2021 14:28 Ответить
юрченко и зеленский вместе долбят, а корниенко с арахамией подтаскивают
показать весь комментарий
12.07.2021 23:29 Ответить
 
 