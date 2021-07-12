Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призывает внефракционного нардепа Александра Юрченко сдать мандат.

Об этом он заявил сегодня на согласительном совете ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Корниенко, Юрченко может пойти на перевыборы, если считает, что люди ему доверят.

Обращаясь к коллегам, Корниенко заявил: "нужно не забывать, что мы народные депутаты 24 часа 7 дней в неделю".

Читайте также: Разумков надеется, что Юрченко сложит депутатский мандат: "Стыдно за то, что происходит". ВИДЕО

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.