Цензор.НЕТ
Адвокат Черненко о деле генерала Павловского: Следствие хочет "выйти" на Порошенко, это 100% политическое дело

Адвокат Черненко о деле генерала Павловского: Следствие хочет

Дело против генерал-лейтенанта Игоря Павловского исключительно политическое.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат генерала Павловского Павел Черненко.

"Мишенью не является непосредственно Игорь Валентинович. Игорь Валентинович - это лицо, через которого следователи с прокурорами надеются, наверное, как-то выйти на пятого президента. Хотя по данному делу я убежден, что у них нет шансов, поскольку все сделано по закону, и все это подтверждается теми же материалами, которые следователи передали в суд по избранию меры пресечения. Исключительно фантазии следователей и прокуроров на сегодняшний день двигают это дело", - отметил правозащитник.

По словам адвоката, фамилия пятого президента Петра Порошенко фигурирует почти по всему тексту подозрения.

"И такие формулировки, как "Павловский хотел угодить Порошенко". Причем Порошенко ни о чем не просил Павловского, да? Но Павловский так инициативно хотел якобы угодить, и поэтому произошло такое неприятное преступление. ... Это 100% политическое дело", - подчеркнул Черненко.

"Мы два "рекорды" установили уже в данном процессе. Первый - это размер залога, второй - сроки рассмотрения ходатайства о заключении под стражу. В понедельник рассмотрение продолжится, и это 10 дней уже будет рассматриваться ходатайство. В Украине не было подобных ситуаций", - подытожил он.

Полный текст интервью с адвокатом генерала Павловского Павлом Черненко читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты из "ЕС" и участники войны против России заявили о готовности взять на поруки генерала Павловского.

адвокат (1445) Порошенко Петр (19647) Павловский Игорь (115)
Топ комментарии
+22
они хотяят выйти на Пороха разными путями. Но выйдут на Ростов, а то и дальше(это если повезет).
12.07.2021 11:45 Ответить
+14
Пока вова строит себе дорогу на Ростов - "Санду намерена в ближайшее время приступить к формированию нового правительства: Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы"...Молдаване стали европейцами а украинцы поддерживают сцарювання ПРокремлевского клована , ведомого региональщиками напиханными и возвращенными взад во все щели власти вовы.
12.07.2021 11:50 Ответить
+13
Тетяна Чорновол.

10-00.
Генералу Павловському Печерський суд продовжить обирати запобіжний захід.
Це вперше в історії України людину арештовують десятий день …
Це катування?
Чи страшно «закрити» без жодного факту провини, лише за посаду?
12.07.2021 11:53 Ответить
100%!!!
12.07.2021 11:49 Ответить
Все це - цирк на дроті, якого не помічають лише ідіоти. Заспокойтеся, блазень не чіпатиме вашого петю, бо це одна й та сама банда. Якби зебіли справді хотіли вийти на петю, то проголосували б за створення нової тск по Іловайську, бенедиктова не закрила б Роттердам + тощо
13.07.2021 00:52 Ответить
Конечно не тронет, точнее не сможет. Но этот цирк привел к тому, что клоуном, а значит и Украиной, в Европе брезгуют. А это серьезно и очень плохо. Для нас.
13.07.2021 06:29 Ответить
Звісно що не зможе після реформування судів і прокуратури па-новаму. Все через те що народ - безмізке стадо з політичною пам'яттю рибки. Як можна було після крові Майдану привести до влади кримінального олігарха петю парашенка, що був у партії мертвечука сдпу о, створив ПР разом із ландиком і азіровим, був двічі мінстром уряду януковоча-азірова ? Ця тварина каналізувала духовне піднесення що було після Майдану, диередитувало ідею Майдану і національного відродження. Конвертувало у власне збагачення кров патріотів.
Гори воно у пеклі падло пейсате
13.07.2021 15:45 Ответить
в Украине все дела политические. за какую ниточку не потяни - вытянешь в итоге одного из олигархов, который заказывает политику в Украине.
12.07.2021 11:50 Ответить
Что ж ваш зекретин беню никогда не вытягивает ,в отличии от Запада и теперь Израиля?
показать весь комментарий
не люблю агрессивному быдлу отвечать, но сейчас ничем не занят, потому отвечу: беня каломойский сейчас рулит и он заказывает музыку и указывает кого вытягивать. кто же его вытянет?
показать весь комментарий
Так что ж ты,который "нелох" и "небыдло", в воюющую страну с кризисной экономикой "рассмеши комика" привел?вопрос риторический,и к вы,полные кретины,таковыми себя не признаете)
показать весь комментарий
Не скажите. Те уголовные дела, которые начнут открываться в Украине сразу после того, как клоун перестанет быть президентом не будут политичесским заказом. Там будет все. Там будет Гос измена, там будет узурпация власти , там будет превышение должностных полномочий, там будет воровство в особо крупных из гос бюджета. Уже за чуть больше два года у власти криворожский наркоман понаподписывал только всего, его личная подпись фигурирует, что назвать эти будушие дела политичесским заказом, ни у кого язык не повернется.
показать весь комментарий
Зелена хдоба яка привела до влади банду дебылв і колаборантів щось знову захрюкала в своє виправдання. Будеш висіти разом з зе-дегенартом і його шоблою....
показать весь комментарий
Но есть надежда - охота за Порохом, как страсть к наркомании , приводит к большому БА-БА-БАХ!!!
12.07.2021 11:52 Ответить
Так зекретин и чауса выкрал,чтоб и ее подставить,в угоду пуйлу,и Пороха туда как то прилепить -но всрался )
показать весь комментарий
Нород Молдови й побачив різницю від правління клована в Україні й справжніх лідерів - влада Молдови гучно розповіла пр прєлєсті лялькового управліняя олігархоПРорашистськими силами.
показать весь комментарий
))))зекретин- жалкий наркоман,которого пуйло с коломойшей попользовали и в хвост и в гриву...и у которого теперь нет никакого будущего,от слова совсем)
показать весь комментарий
Війну з Порошенком , зебілам не виграти . В них для цього - нема розуму . Але всеодно пнуться ,, аж очі на лоб ,малацца . . От така б наснага їм у боротьбі з каломойшою . !! .
показать весь комментарий
А що на нього виходити? Якщо "Кузня" отримувала через держзамовлення нечесні надприбутки - то і йшли вони в кишеню власника "Кузні". А власником, і що не дивно одночасно головним чиновником держави на той момент був саме Порошенко.
показать весь комментарий
Так потереби теперь свои три извилины -значит "Кузня" ничего ,из тобой перечисленного ,не делала,зебил)
показать весь комментарий
Методичку смени,свинособака -эта уже не катит
показать весь комментарий
Соромлюся спитати, пробачте, а з яких пір отримання прибутку підприємством, своєчасна виплата підприємством заробітньої платні своїм працівникам, в Україні вважається злочином???? Якщо як ви кажите, було оформлено держоборонзамовлення підприємству , Кузня виробила продукцію, і отримала за це кошти, то пробачте, але в чому полягає не чесність?????
показать весь комментарий
Арестуйте майно его и потроха по бэпэпэшному закону в обход судейной системы,быстро признается и сдаст хозяина.
показать весь комментарий
Ну тогда твоему зекретину Запад жопу на бошку натянет,зесрань)))
показать весь комментарий
Як тільки щось стосується злочинів бариги, так відразу і "політична справа". Ню-ню...
показать весь комментарий
Опиши конкретний злочин - бажано для даного випадку і без особистих психіатричних аспектів.
показать весь комментарий
Есть такое слово ре-пу-та-ци-я!
показать весь комментарий
і що? Репутація Г+Г давно відома.
показать весь комментарий
Так и Питра Ликсееча тоже відома,,,
показать весь комментарий
Тыц😂🌷×××
показать весь комментарий
Від Павловського прямий шлях до Порошенка, слідству нікуди й не треба "виходити". Як от зараз від Зеленського прямий шлях до Тарана, це реальність. А от які і хто там віддавав накази, доручення і незаконні вказавки, хай слідство і розбереться. Претензії можуть бути лише до якості і упередженності слідства.
показать весь комментарий
Якщо бути принциповим, то де справа про "прямий шлях" Зеленський-Таран? Якщо її нема, то справа суто політична, бо восени по рейтингу Порох обжене бубу по рейтингу і з цим треба щось робити.
показать весь комментарий
Наступники зелені розберуться, хто де срав.
показать весь комментарий
"восени по рейтингу Порох обжене бубу по рейтингу" це, фактично, психіатричний діагноз.
показать весь комментарий
я не розумію, звідки така люта ненависть до Пороха у зе
показать весь комментарий
Так оно, в сравнении с Порохом,ущербное по всем фронтам)
показать весь комментарий
А чего тут непонятного - ответка
показать весь комментарий
Це у бені така люта ненависть. А заодно у всіх олігархів, яких Порох в 2014-му, (як вони, олігархи, вважають) наіпав. Хоа вони навть не доганяють, що Порох виконував накази з Майдану Гідності...
А зеля... та що це таке? Це ж буратіна; і, якщо є в нього ненависть до Пороха - так це ненависть нікеми до успішного політика і бізнесмена.
показать весь комментарий
Зеленая плесень ссытся от слова "Порошенко"
показать весь комментарий
зернятко до зернятка, кажуть поляки, і буде мірка. Крапля до краплі і переповниться посудина. Скільки б не тривало терпіння але і йому приходить кінець. Жбанок до пори воду носить. Прийде й кінець Зе-срані, і чим швидше, тим краще для країни.
показать весь комментарий
Адвокат Черненко про справу генерала Павловського: Слідство хоче "вийти" на Порошенка, це 100% політична справа
показать весь комментарий
Басня: Заєць захотів Кобилу. Вона наче і не проти була. Цілий день він носив за нею каміння, щоб достати. Тільки складе його, а вона візьме та й відійде. Та й наче й не проти вона. Але Заєць цілий день носив каміння за Кобилою. Ось уже два роки Зе носить каміння за Порохом.
показать весь комментарий
Адвокат, як зрештою завжди в Україні, елементарний словоблуд. Прикидається, що не знає, як в "наших судах" вирішуються справи. Раз ТАМ(!) прийнято рішення посадити, значить буде сидіти. І неважливо, чи то генерал Павловський, чи то розжалуваний і обісраний пецоботами Семен.
показать весь комментарий
та да. гулаг. 37 год.
показать весь комментарий
