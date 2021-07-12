Адвокат Черненко о деле генерала Павловского: Следствие хочет "выйти" на Порошенко, это 100% политическое дело

Дело против генерал-лейтенанта Игоря Павловского исключительно политическое.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат генерала Павловского Павел Черненко.

"Мишенью не является непосредственно Игорь Валентинович. Игорь Валентинович - это лицо, через которого следователи с прокурорами надеются, наверное, как-то выйти на пятого президента. Хотя по данному делу я убежден, что у них нет шансов, поскольку все сделано по закону, и все это подтверждается теми же материалами, которые следователи передали в суд по избранию меры пресечения. Исключительно фантазии следователей и прокуроров на сегодняшний день двигают это дело", - отметил правозащитник.

По словам адвоката, фамилия пятого президента Петра Порошенко фигурирует почти по всему тексту подозрения.

"И такие формулировки, как "Павловский хотел угодить Порошенко". Причем Порошенко ни о чем не просил Павловского, да? Но Павловский так инициативно хотел якобы угодить, и поэтому произошло такое неприятное преступление. ... Это 100% политическое дело", - подчеркнул Черненко.

"Мы два "рекорды" установили уже в данном процессе. Первый - это размер залога, второй - сроки рассмотрения ходатайства о заключении под стражу. В понедельник рассмотрение продолжится, и это 10 дней уже будет рассматриваться ходатайство. В Украине не было подобных ситуаций", - подытожил он.

