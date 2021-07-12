Скорее всего, будет торжественное заседание ВР ко Дню независимости и еще одна внеочередная сессия, - Стефанчук

Верховная Рада, возможно, проведет внеочередную сессию

Об этом сообщил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня (началась. - Ред.) крайняя пленарная неделя (пятой сессии. - Ред.) Верховной Рады Украины. Но мы осознаем то, что, скорее всего, нас будет ожидать как минимум еще торжественное заседание 24 августа и, возможно, еще одна внеочередная сессия, которая может быть посвящена тем или иным важным для государства вопросам", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета в понедельник.

