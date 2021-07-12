РУС
"Слуга народа" Корниенко об итогах текущей сессии: Рада неплохо продвинулась в реализации запланированных реформ

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Верховная Рада неплохо продвинулась в реализации реформ, которые ранее были запланированы.

Об этом он заявил на Согласительном совете, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко поблагодарил коллег, которые проголосовали за земельную реформу. Он выразил надежду, что на этой неделе будет реализован пакет законопроектов по судебной реформе для того, чтобы заработали ВККС и ВСП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, будет торжественное заседание ВР ко Дню независимости и еще одна внеочередная сессия, - Стефанчук

"Обращаюсь к коллегам с просьбой не использовать шулерские методы, типа постановлений об отмене законопроектов, которые превратились в инструмент политического давления. В результате, закон задерживается на три-четыре недели. Это плохо", - сказал первый замглавы фракции "СН".

Он также рассказал, что на текущей пленарной неделе должен быть рассмотрен законопроект об усилении роли Антимонопольного комитета, который президент предложил проголосовать на внеочередном заседании ВРУ.

ВР (29386) судебная реформа (1807) Антимонопольный комитет (487) Корниенко Александр (658)
+2
РАДА НЕПЛОХО ДВІГАЕТСЯ ВООБЩЕ!!!
12.07.2021 11:57 Ответить
+2
Той хаос, який зараз в країні, називається "реформи'??? Чи Реформи, це коли 5 близьких друзів-олігархів Зеленського, збагатіли за рік у декілька раз...? Чи "реформи", це коли майже Всі депутати"слуги" у Верховній раді стали мільйонерами всього за 2 роки правління Бубочки... ???
12.07.2021 12:14 Ответить
+1
а "парламентский корреспондент https://censor.net/" - конспектує всіх спікерів на погоджувальній раді, чи тільки слуг уродів?
12.07.2021 12:00 Ответить
Бубачкини рехворми жівут пабіждають.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:07 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-vivtorok-rada-rozgljane-vetovanij-zelenskim-zakon-pro-reformu-vkks/ У вівторок Рада розгляне вето Зе на закон про реформу ВККС

За словами Дмитра Разумкова https://www.facebook.com/radatvchannel/videos/348951253477531 на погоджувальній раді Верховної Ради, цей тиждень у парламентарів буде насичений. "Три законопроекти, які були прийняті Верховною радою, повернуті з вето президента, будуть розглянуті на цьому тижні. Один з них, як і прогнозувалося, це №3711-д, реформа ВККС. Були дві неузгоджені правки. Я знаю, що у п'ятницю комітет розглянув цей закон. Завтра одним з перших питань ми його зможемо розглянути в залі для того, щоб продемонструвати, що ми рухаємося у напрямку судової реформи", - зазначив спікер Ради.
Голова Парламенту заявив, що одразу будуть винесені на розгляд два законопроєкти, пов'язані з діяльністю Вищої ради правосуддя - № 5068 та № 5069.
Крім того, на цьому тижні нардепи мають розглянути законопроєкти пов'язані із бізнесом, наприклад, про функціонування індустріальних парків.
12.07.2021 12:08 Ответить
Той хаос, який зараз в країні, називається "реформи'??? Чи Реформи, це коли 5 близьких друзів-олігархів Зеленського, збагатіли за рік у декілька раз...? Чи "реформи", це коли майже Всі депутати"слуги" у Верховній раді стали мільйонерами всього за 2 роки правління Бубочки... ???
12.07.2021 12:14 Ответить
"Слуга народа" Корниенко об итогах текущей сессии: Рада неплохо набила себе карманы проводя псевдореформы а-ля-95 квартал
12.07.2021 12:26 Ответить
про що ви! народ задоволений! за Зе знов проголосує більшість...
12.07.2021 12:26 Ответить
Зайдіть в магазин або подивіться платіжки - не треба бути економістом , щоб помітити продвіжєніє . Армія , міжнародні відносини - у всьому рродвіжжжєніє ! Ще пару місяців , і країна не витримає продвіжєнія . Скажіть цій неголеній свині , що його за такі продвіжєнія треба паяльною лампою обсмалити .
12.07.2021 12:29 Ответить
Та о чем базар? Огромные подвижки в увеличении тарифов и цен, но все еще впереди!!
12.07.2021 12:50 Ответить
Реформы по личному обогощению,,слуг,, идут более чем успешно.
12.07.2021 16:55 Ответить
 
 