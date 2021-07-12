"Слуга народа" Корниенко об итогах текущей сессии: Рада неплохо продвинулась в реализации запланированных реформ

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Верховная Рада неплохо продвинулась в реализации реформ, которые ранее были запланированы.

Об этом он заявил на Согласительном совете, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко поблагодарил коллег, которые проголосовали за земельную реформу. Он выразил надежду, что на этой неделе будет реализован пакет законопроектов по судебной реформе для того, чтобы заработали ВККС и ВСП.

"Обращаюсь к коллегам с просьбой не использовать шулерские методы, типа постановлений об отмене законопроектов, которые превратились в инструмент политического давления. В результате, закон задерживается на три-четыре недели. Это плохо", - сказал первый замглавы фракции "СН".

Он также рассказал, что на текущей пленарной неделе должен быть рассмотрен законопроект об усилении роли Антимонопольного комитета, который президент предложил проголосовать на внеочередном заседании ВРУ.