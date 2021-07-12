Рада ждет в пятницу на час вопросов к правительству Шмыгаля. Накопилось много вопросов, - Разумков

ВР приглашает премьер-министра Дениса Шмыгаля отчитаться в пятницу на часе вопросов к правительству.

Об этом на согласительном совете сказал спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Все будут не против заслушать премьер-министра на часе вопросов к правительству, потому что накопилось много вопросов", - отметил он.

По словам Разумкова, правительство должно рассказать о своих дальнейших действиях.

