Рада ждет в пятницу на час вопросов к правительству Шмыгаля. Накопилось много вопросов, - Разумков
ВР приглашает премьер-министра Дениса Шмыгаля отчитаться в пятницу на часе вопросов к правительству.
Об этом на согласительном совете сказал спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
"Все будут не против заслушать премьер-министра на часе вопросов к правительству, потому что накопилось много вопросов", - отметил он.
По словам Разумкова, правительство должно рассказать о своих дальнейших действиях.
