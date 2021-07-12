РУС
Новости
Рада ждет в пятницу на час вопросов к правительству Шмыгаля. Накопилось много вопросов, - Разумков

ВР приглашает премьер-министра Дениса Шмыгаля отчитаться в пятницу на часе вопросов к правительству.

Об этом на согласительном совете сказал спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Все будут не против заслушать премьер-министра на часе вопросов к правительству, потому что накопилось много вопросов", - отметил он.

По словам Разумкова, правительство должно рассказать о своих дальнейших действиях.

Читайте также: Разумков - нардепам: Приближаются отпуска - каждый должен думать, чтобы потом не краснела вся Верховная Рада

Автор: 

Кабмин (14096) Разумков Дмитрий (1522) Шмыгаль Денис (2819)
Лупоглазий такий собі правильний всезнайка. Готується до виборів.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:03 Ответить
Зробить показушну мордобийку Шмигалю, й піде на канікули до виборів готуватись - маладца... От шкода в рейтинги його не беруть ...
показать весь комментарий
12.07.2021 12:05 Ответить
Какие вопросы, все ж нормально. Рехвормы от зебилья продвигаются быстро, завтра легализируют наркотики и движение будет таким, что голова пойдет кругом .Единственный момент: зебилье, вы уверены, что рехвормы мчатся в правильном направлении? Может вам тоже нужны какие-то деньги для жития?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:06 Ответить
Цікаво, а що вони хочуть питати в уряду, який на 100% складається з дебілів та агентури росіян?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:55 Ответить
 
 