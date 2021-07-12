Адвокат Черненко о деле против Павловского по закупке топлива: Прокуроры заявили, что купили дорого, но сколько оно реально стоило - не знают
Если нынешнее руководство государства не будет вмешиваться в дело генерал-лейтенанта Игоря Павловского о закупке топлива для ВСУ, то есть все шансы на оправдательный приговор.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат Павловского Павел Черненко.
"Вполне очевидно, что прокуроры пытаются любым образом затягивать это дело, особенно прокурор Грищук, который зачитывает от начала до конца все документы, которые вообще не имеют никакого значения. Даже когда судьи говорят, что не надо зачитывать эти документы, тратить время", - рассказал правозащитник.
"В одном из последних заседаний судья спросил прокурора вы говорите, что Минобороны купило топливо по завышенной цене, но есть ли у вас документы о том, что топливо стоило на рынке дешевле в то время? Прокурор отмечает: "Нет, у нас такой информации нет". То есть, прокуроры направили в суд обвинительный акт о том, что купили дорого, но сколько оно реально стоило - не знают", - добавил адвокат.
По словам Черненко, если в этот процесс не будет вмешиваться политики высшее руководство государства - есть все шансы на оправдательный приговор.
Интервью с адвокатом генерала Павловского Павлом Черненко для Цензор.НЕТ читайте здесь.
Факти, для плісняви та їх хазяяїв, ніколи не були важливими. Головне голосно крикнути :" Злодій !"
"А вот попытка посадить его на территории Украины - это позор Зеленскому, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела. Как и дела многих других генералов, которіе рассыпались - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера из Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Звиробий", - перечислил Порошенко.
"Смотрите, какой длинный список тех, кого зеленая власть пытается упрятать за решетку. Я хочу подчеркнуть, что это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу", - резюмировал Порошенко.
