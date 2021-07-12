В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70%

В Киеве и других городах Украины в новом отопительном сезоне отопление и горячая вода могут подорожать на 30-40% уже с 1 октября. В некоторых регионах тарифы вырастут еще больше - до 70%.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, сообщает "Обозреватель".

По словам эксперта, новые тарифы на отопление могут быть обнародованы уже в сентябре.

Сколько будет стоить отопление:

- отопление для "однушки" в среднем будет стоить как минимум 2000 грн;

- для двухкомнатной (63 кв. м) – 3150 грн;

- для трехкомнатной (80 кв. м) – 4000 грн.

Согласно прогнозу, размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30-40%, то в регионах цена может вырасти на 60-70%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ

"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2-3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%", - отметил эксперт.

В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%.

В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, – до 45%.

В Кременчуге готовятся увеличить тариф на 53%.