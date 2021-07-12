РУС
В Киеве и других городах Украины в новом отопительном сезоне отопление и горячая вода могут подорожать на 30-40% уже с 1 октября. В некоторых регионах тарифы вырастут еще больше - до 70%.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, сообщает "Обозреватель".

По словам эксперта, новые тарифы на отопление могут быть обнародованы уже в сентябре.

Сколько будет стоить отопление:

- отопление для "однушки" в среднем будет стоить как минимум 2000 грн;

- для двухкомнатной (63 кв. м) – 3150 грн;

- для трехкомнатной (80 кв. м) – 4000 грн.

Согласно прогнозу, размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30-40%, то в регионах цена может вырасти на 60-70%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ

"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2-3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%", - отметил эксперт.

В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%.

В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, – до 45%.

В Кременчуге готовятся увеличить тариф на 53%.

Ух-х .!!

В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 1786. ..
12.07.2021 12:18 Ответить
Жри ТЕ зебилоиды мельхиоровой ложечкой,не обляпайтесь
12.07.2021 12:21 Ответить
В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 7611
12.07.2021 12:25 Ответить
В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 5821
12.07.2021 12:14 Ответить
Несите больше ЗЕлени в дом !
нет, вы несите !

и увидите что случится
12.07.2021 13:13 Ответить
а долги по коммуналке населения, несомненно, снизятся раз в пять...
12.07.2021 12:17 Ответить
будут снимать с карточек принудительно даже у тех кого нет долгов
12.07.2021 12:44 Ответить
у вас нет долгов? - "это не ваша заслуга, это наша недоработка!"...
12.07.2021 12:48 Ответить
А где-же Юлия Владимировна. Почему молчит? Или это не тарифный геноцид?
12.07.2021 12:18 Ответить
В новом сезоне отопление в Киеве може подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 7611
12.07.2021 12:25 Ответить
Геноцид ти у Тимошенко і решти зебілів можуть лише Поршенко і ЄС.
12.07.2021 12:33 Ответить
Так а навіщо їй зараз про це говорити. Виборів же нема ще. От коли будуть, то знову заволае.
12.07.2021 13:24 Ответить
У новому сезоні опалення в Києві може подорожчати на 30-40%, а в регіонах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 2640
12.07.2021 13:36 Ответить
Завжди дивуюсь, чому баригоботи так нахабно брешуть? Ото пердне таке "днєпро" гучно і товариство їм подібних з захопленням винюхують.
12.07.2021 15:50 Ответить
Ух-х .!!

В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70% - Цензор.НЕТ 1786. ..
12.07.2021 12:18 Ответить
Слава Украине!слава тарифам,ура нашему прэзыденту, товариши всех с концом эпохи бедности!ура!
12.07.2021 12:35 Ответить
Звісно , через вас дебілів , фінансово будуть страждати всі , і порохоботи також .. Але в моральному плані я буду насолоджуватись ,, дивлячись на те , як ви - зебіли , будете здирати шкуру зі своїх сраних - нових ліц , і зі свого предзидента - недоумка , малороса .. Нікуди ви не дінетесь , будете . !! .
12.07.2021 16:27 Ответить
Жри ТЕ зебилоиды мельхиоровой ложечкой,не обляпайтесь
12.07.2021 12:21 Ответить
Надеюсь, что к началу учебного года я, как преподаватель (т.е. педагог), таки буду получать в месяц ₴4000, и тогда мне это повышение не страшно. Правда, остальных жалко. Пусть идут в учителя, в школах не хватает.
12.07.2021 12:22 Ответить
Вот интересные у нас економисты в стране. Официальную инфляцию они нам подсовывают в 8% а все цены и тарифы дорожают на 40-100%. Вы уже там или трусы оденьте или галстук снимите
12.07.2021 12:23 Ответить
ehf, по нашему -УРА
12.07.2021 12:23 Ответить
Чого "може"? Таки і подоржпє! Тут і до Гєтманцева не треба ходити!
12.07.2021 12:31 Ответить
Хуже не будет, да дебилы?
12.07.2021 12:33 Ответить
будет, только надеюсь для тех кто решил повысить
12.07.2021 12:37 Ответить
Ето только отопление. А еще с 1 августа дорожает електроенергия в 2-3 раза, которая потянет вверх не только платежки а и цены которые все связаны с електроенергией в том числе продукты, которые нужно в такую жару каждый день поливать. Лучше ЗЕ с Германии не возвращаться. Пускай сразу с Штенгенциркулем **** в мацкву на ПМЖ.
12.07.2021 12:36 Ответить
Ох і радість то яка! Нарешті скінчилася епоха бідності, тепекр будемо платити "по богатому"!
12.07.2021 12:41 Ответить
ЗЕлошари, ну як вас кинув ЗЕ через рояль?
12.07.2021 12:42 Ответить
Поматросіл і бросіл. .
12.07.2021 13:00 Ответить
Штангельциркуль не дурний туди їхати. Воно йому треба в туалет надвір ходити.
12.07.2021 12:43 Ответить
Маловато, блин, маловато!!!

Вольодя, давай побольше повышай!!!! Пусть твои избиратели умоются слезами!

Ну что, Вольдемар Оманович, Ростов уже совсем близко?
12.07.2021 12:49 Ответить
Вы приватизировали все эти облэнерго ?
ТЕПЕРЬ ********** С НИМИ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ !
Все модернизации - ваша личная частная приватная головная боль !
А нам дайте отключиться - ************ от нас с вашими "услугами" !!!!!!
12.07.2021 12:57 Ответить
Пральна! "Мудрый нарид" надо драть догола!!
12.07.2021 12:52 Ответить
Ни одна вшивая "партия" не ставит в программу, что собственник жилья
имеет полное право отключиться от дремучего совкового центрального отопления.
С которым никакая экономия в принципе невозможна.
12.07.2021 13:01 Ответить
На это и расчет,ты вынуждены платить сколько они скажут,альтернативы нет.это безпредел
12.07.2021 13:48 Ответить
Если не платишь за телефон - отключают.
Не платишь за интернет - отключают.
Не нравится цена товара - не покупаешь.
А отопление насаждают силой - где тут рынок ?
Еврейские понятия о "рыночных отношениях" - вот откуда берётся антисемитизм.
12.07.2021 14:08 Ответить
Останется законодательно разрешить конфисковывать квартиры за долги.
12.07.2021 13:09 Ответить
для Зе важно перед Госдепом и МВФ отчитаться, остальное мазок.
12.07.2021 13:19 Ответить
Госдепу наши хрущёвки и гостинки не очень-то нужны.
12.07.2021 13:43 Ответить
Значит будут президентские перевыборы
12.07.2021 13:28 Ответить
Давай, не останавливайся, дави их всех, еще воду пусть поднимут, и без желательно, может до 73% слабоумніх что-то начнет доходить.
12.07.2021 13:42 Ответить
Вольодя, подымай на 73% для 73%!!!!
12.07.2021 13:43 Ответить
"Лишь бы не Порошенко!"© Балбесы, выбравшие идиота, должны страдать, так что считаю такое повышение тарифов мизерным, что бы зебилоиды прочувствовали на своей шкуре, надо поднимать тарифы на все в 3-5 раз.... и, разумеется, никаких субсидий любителям халявы, продуктовых пайков и прочей копеечной херни в предвыборный период.
12.07.2021 13:52 Ответить
О. Снова тарифы повышают. Стабильность.
Я честно говоря просто удивляюсь кто в состоянии это все оплачивать. Минималка в Украине вроде ж растет намного медленнее, чем растут цены и тарифы. Про пенсии я даже не заикаюсь. Так откуда у людей деньги на оплату постоянно повышающихся тарифов? Или все украинцы уже имеют детей за границей, способных помочь с оплатой коммуналки, которая такими темпами скоро как минимум будет равна польской?
12.07.2021 14:06 Ответить
Смысл работы слуг еврейского народа - лишить украинцев жилья за долги.
12.07.2021 14:10 Ответить
Суки,відповісте,гади,за новий геноцид народу України!
12.07.2021 14:47 Ответить
Считаю это категорически правильным решением... Другое дело, что у быдла, голосовавшего за зелёную падаль, элементарно не хватит мозгов составит простую логическую цепочку...
12.07.2021 16:13 Ответить
Надо сделать так,что бы при одном упоминании фамилии зеленского у его избирателей начинался кровавый понос. Голову лечить поздно,будете лечиться ректально
12.07.2021 16:51 Ответить
И? Я за прошлый сезон еще не рассчитался.
Давайте тогда работу.
12.07.2021 17:01 Ответить
вот вам олигархические тец, газ, уголь. роттердам.
12.07.2021 18:18 Ответить
Та, брызги шампанского для вчителей и почтальенов. Вчителя, как и обещал Влад Ссаныч , аккурат 4000 евриков два года как получают. Поштальены, правда паменьше-1000 долларов, но на отопление хватит!
12.07.2021 18:25 Ответить
 
 