В новом сезоне отопление в Киеве может подорожать на 30-40%, а в регионах - на 60-70%
В Киеве и других городах Украины в новом отопительном сезоне отопление и горячая вода могут подорожать на 30-40% уже с 1 октября. В некоторых регионах тарифы вырастут еще больше - до 70%.
Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, сообщает "Обозреватель".
По словам эксперта, новые тарифы на отопление могут быть обнародованы уже в сентябре.
Сколько будет стоить отопление:
- отопление для "однушки" в среднем будет стоить как минимум 2000 грн;
- для двухкомнатной (63 кв. м) – 3150 грн;
- для трехкомнатной (80 кв. м) – 4000 грн.
Согласно прогнозу, размер тарифа будет зависеть от региона. Так, если в Киеве отопление подорожает на 30-40%, то в регионах цена может вырасти на 60-70%.
"В городах, где тариф на отопление не поднимали, последние 2-3 года не проводилась модернизация теплокоммунэнерго, тарифы вырастут более чем на 60 или даже 70%", - отметил эксперт.
В Черновцах уже заявили о росте тарифа на 70%.
В Киеве, по мнению Попенко, отопление может подорожать больше, чем заявлено, – до 45%.
В Кременчуге готовятся увеличить тариф на 53%.
нет, вы несите !
и увидите что случится
. ..
Вольодя, давай побольше повышай!!!! Пусть твои избиратели умоются слезами!
Ну что, Вольдемар Оманович, Ростов уже совсем близко?
ТЕПЕРЬ ********** С НИМИ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ !
Все модернизации - ваша личная частная приватная головная боль !
А нам дайте отключиться - ************ от нас с вашими "услугами" !!!!!!
имеет полное право отключиться от дремучего совкового центрального отопления.
С которым никакая экономия в принципе невозможна.
Не платишь за интернет - отключают.
Не нравится цена товара - не покупаешь.
А отопление насаждают силой - где тут рынок ?
Еврейские понятия о "рыночных отношениях" - вот откуда берётся антисемитизм.
Я честно говоря просто удивляюсь кто в состоянии это все оплачивать. Минималка в Украине вроде ж растет намного медленнее, чем растут цены и тарифы. Про пенсии я даже не заикаюсь. Так откуда у людей деньги на оплату постоянно повышающихся тарифов? Или все украинцы уже имеют детей за границей, способных помочь с оплатой коммуналки, которая такими темпами скоро как минимум будет равна польской?
Давайте тогда работу.