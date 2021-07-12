Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано

Экс-депутат "Слуги народа" Александр Юрченко прокомментировал скандальное ДТП во Львове и категорически отрицает, что был под наркотиками.

По его словам, у него во Львове в автомобиле сломался кондиционер и поехал в СТО для его починки, но в центре города попал в неприятную ситуацию.

"Сдавал задом. Неожиданно какие-то крики, может я как-то ответил. Выбегает человек и начинает бегать вокруг автомобиля с телефоном. Чтобы его остановить, подхожу, взял его телефон. Был уверен, что это какая-то провокация, потому что человек неожиданно начинает агрессивно себя вести. Этот человек не просто оскорбляет, а ведет себя, будто он хозяин Львова - угрозы, оскорбления, после чего люди, которые собрались, начинают извиняться за поведение этого человека", – сказал парламентарий и добавил, что действительно его "Мустанг" немного задел другой автомобиль.

После того, как на место ДТП прибыл начальник местной полиции, они отправились в медицинский центр сдавать анализы, а происходило это под присмотром полицейских.

"Я знаю, что ничего не употреблял. Или подсыпали (наркотики), или это было как-то спланировано. Даже не было мысли, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов … Я не употреблял наркотики никогда в жизни", - рассказал Юрченко.

По словам парламентария, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

