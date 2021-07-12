РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10715 посетителей онлайн
Новости
10 007 45

Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано

Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано

Экс-депутат "Слуги народа" Александр Юрченко прокомментировал скандальное ДТП во Львове и категорически отрицает, что был под наркотиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По его словам, у него во Львове в автомобиле сломался кондиционер и поехал в СТО для его починки, но в центре города попал в неприятную ситуацию.

"Сдавал задом. Неожиданно какие-то крики, может я как-то ответил. Выбегает человек и начинает бегать вокруг автомобиля с телефоном. Чтобы его остановить, подхожу, взял его телефон. Был уверен, что это какая-то провокация, потому что человек неожиданно начинает агрессивно себя вести. Этот человек не просто оскорбляет, а ведет себя, будто он хозяин Львова - угрозы, оскорбления, после чего люди, которые собрались, начинают извиняться за поведение этого человека", – сказал парламентарий и добавил, что действительно его "Мустанг" немного задел другой автомобиль.

После того, как на место ДТП прибыл начальник местной полиции, они отправились в медицинский центр сдавать анализы, а происходило это под присмотром полицейских.

"Я знаю, что ничего не употреблял. Или подсыпали (наркотики), или это было как-то спланировано. Даже не было мысли, что врачи сфальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов … Я не употреблял наркотики никогда в жизни", - рассказал Юрченко.

По словам парламентария, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко вновь призвал Юрченко сложить мандат: Пусть идет на перевыборы, если считает, что люди ему доверяют

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разумков надеется, что Юрченко сложит депутатский мандат: "Стыдно за то, что происходит". ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7732) наркотики (2164) Юрченко Александр (101)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Классика:

- Ваш пакетик?
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо остальные сдавать.
- Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! - отчаянно вскричал председатель.


И 4 бутылки пива когда воровал из магазина - тоже "подбросили"
показать весь комментарий
12.07.2021 12:11 Ответить
+22
не виноватая я!!! мне всё подсыпали!!!
Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано - Цензор.НЕТ 2105
показать весь комментарий
12.07.2021 12:13 Ответить
+21
Хулиганы в подворотне заставили употребить и посадили в Мустанг...
показать весь комментарий
12.07.2021 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оправдан!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:11 Ответить
красава юрченко, а нам они еще в штаны насрали, прикинь!!!
Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано - Цензор.НЕТ 6158
показать весь комментарий
12.07.2021 12:15 Ответить
- Рафик не виновник, ваабще! Он мне так и сказал:- папа - это не мои, мне подбросили
показать весь комментарий
12.07.2021 12:34 Ответить
Наркотики - подсыпали...деньги - подкинули...бабу - подложили!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:41 Ответить
Фу...у! Наконец то. Наркотики отвергнуты. Теперь понятно,что просто долбойоб от рождения!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:47 Ответить
Классика:

- Ваш пакетик?
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо остальные сдавать.
- Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! - отчаянно вскричал председатель.


И 4 бутылки пива когда воровал из магазина - тоже "подбросили"
показать весь комментарий
12.07.2021 12:11 Ответить
73/43%зебіли всіх сортів, це ваше чергова порція сечі на ваші очі. Вірте. Жрі-те.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:12 Ответить
Хулиганы в подворотне заставили употребить и посадили в Мустанг...
показать весь комментарий
12.07.2021 12:12 Ответить
не виноватая я!!! мне всё подсыпали!!!
Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано - Цензор.НЕТ 2105
показать весь комментарий
12.07.2021 12:13 Ответить
Судя по всему он и это чешет под кайфом.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:14 Ответить
а шо тока клоунам надзирателя от рашистов Ермака в ОПУ можно?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:17 Ответить
Этот тот урод который на пороха бросался в вышиванке в прямом эфире на г+г. Еще тогда его надо было на наркоту проверить и посадить.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:16 Ответить
"Сдавал задом. Неожиданно какие-то крики, может я как-то ответил. Выбегает человек и начинает бегать вокруг автомобиля с телефоном. Чтобы его остановить, подхожу, взял его телефон. Был уверен, что это какая-то провокация, потому что человек неожиданно начинает агрессивно себя вести. Этот человек не просто оскорбляет, а ведет себя, будто он хозяин Львова - угрозы, оскорбления, после чего люди, которые собрались, начинают извиняться за поведение этого человека".
странно, что человек за свой личный телефон ещё и челюсть этому неадеквату не сломал. я бы не удержался.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:17 Ответить
Пиво брал, чего и телефон не взять? Опыт есть)
показать весь комментарий
12.07.2021 15:00 Ответить
Юрченко о ДТП во Львове: Наркотики не употреблял, или подсыпали, или это было как-то спланировано - Цензор.НЕТ 2940
показать весь комментарий
12.07.2021 12:18 Ответить
Потерпи, боляще. Завтра проголосуєш закон Зеленського про канабіс, і ці безсердечні менти та лікарі з постраждалими, ще й вибачатись перед тобою будуть, за нечуйність.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:18 Ответить
та то Зинка во всем виновата......
показать весь комментарий
12.07.2021 12:20 Ответить
Кем они там себя считают и всех остальных заодно? Сопли на кулак и : Не виноватая я. ФСБ, ЦРУ, Моссад и МИ-6 одновременно совершили провокацию против столпа и опоры украинского парламентаризма и светоча демократии. Бырыга обнюханый вот кто, никому не нужный и не интересный.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:20 Ответить
А мы все катимся, катимся и не зная куда.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:23 Ответить
Дерьмо такое - подбросили тебе? Ворюга, взяточник и наркоман!!! Что еще нужно, чтобы такую дрянь посадить наконец-то???
показать весь комментарий
12.07.2021 12:24 Ответить
смена власти нужна
показать весь комментарий
12.07.2021 14:34 Ответить
Та да
И гавно не ел, только фасоль выбрал.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:26 Ответить
Кермо не довіряти
показать весь комментарий
12.07.2021 12:28 Ответить
У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП./ Трудно жить в ВР без пистолета.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:28 Ответить
В Киеве анализы сдавал? Так от Львова до Киева добраться надо, на это время ушло...вместе с наркотой. Фуууу, допрыгаешься таки....
показать весь комментарий
12.07.2021 12:30 Ответить
Липнева ніч накрила все село
Колгоспники всі геть позасинали
Заснув у своїй буді і пес Рябко
Колише вітер прапор на сільраді
А через наш паркан, лізе якась сволоч .
Хто це мамо, мамо, хто це?!
Наркомани на городі
Наркомани на городі
Депутати на городі
Ріжуть маковиня ..

--------------------------------

-Брати Гадюкіни .
показать весь комментарий
12.07.2021 12:32 Ответить
А воно виявляється ще і падлюка, як казала тітка Галька.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:36 Ответить
... отправились в медицинский центр сдавать анализы ...

Я знаю, что ничего не употреблял. Или подсыпали (наркотики), ... Источник: https://censor.net/ru/n3276486

Куда подсыпали, в кровь? Так даже российских ментов серьезно трахнули за подбрасывание наркотиков (в карман или куда там) оппозиционному журналисту, а в Украине ведь какая-никакая, но демократия и это хоть и экс-, но депутат же. Его вроде же не за наличие, а за "нахождение под действием" наркотиков припутали. Ну чтобы они оказали действие им недостаточно лежать в кармане, они присутствуют в крови, в моче и даже, насколько я знаю, даже внутри волос обнаруживаются, если сделать соответствующий анализ.
Опять же, как можно подсыпать в анализы например коноплю?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:40 Ответить
Слуги урода им сы в глаза а им все божья роса уроды цирковые
показать весь комментарий
12.07.2021 12:51 Ответить
Заявление написал ментам про "подсыпали"?
Может, начальник полиции теперь и с этим наркоманом встретится лично?
показать весь комментарий
12.07.2021 13:02 Ответить
Хорошо шо зельца возят на машине а то ему тоже постоянно подсыпают,ездил бы на велосипеде--уже убился б...
показать весь комментарий
12.07.2021 13:05 Ответить
..подхожу....ВЗЯЛ ! ЕГО !!!!! телефон! . Вже стаття за розбій.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:05 Ответить
Взятку подбросили, наркотики подсыпали. Враги, кругом враги.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:16 Ответить
100% Порошенко підсипав, він інакше не може, весь час слугам щось підсипає та гроші підкладає
показать весь комментарий
12.07.2021 13:20 Ответить
Аналізи воно здало в Києві. Скоріш за все там де не лох здавав перед виборами.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:29 Ответить
Юрченко про ДТП у Львові: Наркотики не вживав, або підсипали, або це було якось сплановано - Цензор.НЕТ 5568
показать весь комментарий
12.07.2021 13:36 Ответить
что было ничем, то стало всем - поздравляем 73% зебилов, вы трахнули себя разом, дебилы-экспериментаторы..
показать весь комментарий
12.07.2021 13:50 Ответить
ЗАВТРА ЗЕЛЕНСКИЙ СРОЧНО СОБИРАЕТ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КАННАБИСА
Понедельник, 12/07/2021
https://news24ua.com/zavtra-zelenskiy-srochno-sobiraet-deputatov-dlya-legalizacii-kannabisa
Вот и станет депутан "в законе"
показать весь комментарий
12.07.2021 14:00 Ответить
Підсипати могли тільки в офісі - там той ще притоняка. Потрібно було вживати там, а ти виніс і ще поїхав до Львова.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:07 Ответить
...виноваты расхитители социалистической собственности
показать весь комментарий
12.07.2021 14:52 Ответить
"на место ДТП прибыл начальник местной полиции" - херасе важный петушок...
показать весь комментарий
12.07.2021 14:57 Ответить
"...Сдавал задом. Неожиданно какие-то крики..."

Анал вже не табу?
показать весь комментарий
12.07.2021 15:17 Ответить
"...По словам парламентария, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества..."

А потім візьми і докажи був під наркотиками чи ні. Щоб з цим покінчити раз і назавжди ось що потрібно зробити:
1. При підозрі на наркотики особа здає аналізи.
2. В результаті розбіжностей результатів, контрольні зразки відправляються водну з міжнародних дабораторій з бездоганною репутацією.
3. На основі висновків цієї лабораторії приймаються міри: лабораторія яка сфальсифікувала результат аналізів закривається повністю без права відновлення, її майно конфіскується, за рахунок її майна проводиться оплата послуг міжнародної лабораторії.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:27 Ответить
То происки врагов и завистников - всем чинушам все подсыпают наркоту и заливают пойло насильно в глотку. А так они все как один трезвенники идейные. Вы ж там не подумайте чего...
показать весь комментарий
12.07.2021 17:07 Ответить
 
 