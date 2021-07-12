"Слуга народа" вызвала на сегодняшнее заседание фракции министра экономики Любченко и главу Минфина Марченко, - Арахамия

На заседание фракции "Слуга народа", которое состоится сегодня, 12 июля, вызвали первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко для обсуждения проекта закона №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".

"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно и среди депутатов как представителей общества", - отметил он.

По словам Арахамии, представители Кабмина должны разъяснить нардепам все новации, предусмотренные этим документом.

Он также подчеркнул, что это необходимо для формирования общей позиции фракции перед голосованием в зале.

