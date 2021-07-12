РУС
"Слуга народа" вызвала на сегодняшнее заседание фракции министра экономики Любченко и главу Минфина Марченко, - Арахамия

На заседание фракции "Слуга народа", которое состоится сегодня, 12 июля, вызвали первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко для обсуждения проекта закона №5600 об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "СН".

"Мы вызвали на фракцию первого вице-премьер-министра, министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно и среди депутатов как представителей общества", - отметил он.

По словам Арахамии, представители Кабмина должны разъяснить нардепам все новации, предусмотренные этим документом.

Он также подчеркнул, что это необходимо для формирования общей позиции фракции перед голосованием в зале.

Читайте также: Закон о повышении налогов №5600 приведет к потере рабочих мест. У власти есть другие источники поступлений в бюджет, - эксперт

налоги (3252) Арахамия Давид (994) Марченко Сергей (302) Слуга народа (2656) Любченко (4)
+2
небось Мао Цзедуна будут хором цитировать... или СиЦзинпиня... страшно подумать что эти зеленые хунвейбины после себя оставят народу разгребать...
12.07.2021 12:12 Ответить
12.07.2021 12:12 Ответить
+2
марченко денег не привез. он привез договоренность про договоренности. Это раз. Вывод: зебобики, вас будут грабить. Это два. Думаю, продолжать не стоит, и этого хватит
12.07.2021 12:12 Ответить
12.07.2021 12:12 Ответить
+1
Узяв би з собою цю ЗЕлену бібізянку ...
12.07.2021 12:12 Ответить
12.07.2021 12:12 Ответить
Філатов готується летіти в космос слідом за мільярдером Бренсоном
"У нього вийшло. Річард Бренсон злітав в космос. 12 років, довгих майже 12 років я чекав цієї події. Коли я приєднався до команди Virgin Galactic мені ніхто не вірив. … Ми вклали свої щирі сподівання і навіть великі гроші в абсолютну невідомість", - написав Філатов.
Він зазначив, що готувався до польоту і вже пройшов базовий курс підготовки астронавтів.
"Всі ці роки, ми - майбутні астронавти Virgin Galactic, підтримували зв'язок і один одного, в надії, що у нас вийде. … А ще ми готувалися. Я, наприклад, пройшов базовий курс підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA, кілька разів літав по кривій Кеплера, випробував центрифугу - симулятор польотів Фенікс", - розповів політик.
12.07.2021 12:11 Ответить
12.07.2021 12:11 Ответить
Як лідери «Слуги народу» Арахамія та Корнієнко хвалили Комуністичну партію Китаю, - відео

https://bykvu.com/ua/bukvy/iak-lidery-sluhy-narodu-arakhamiia-ta-korniienko-khvalyly-komunistychnu-partiiu-kytaiu-video/
12.07.2021 12:14 Ответить
12.07.2021 12:14 Ответить
Не поможет, сорвало тормоза, стенка уже не поможет, КРАНТЫ.
12.07.2021 12:17 Ответить
12.07.2021 12:17 Ответить
ПОРОХОБОТИ! Привітаймо нашого Гетьмана України з іменинами. СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
12.07.2021 12:19 Ответить
12.07.2021 12:19 Ответить
Вони що , "дєвочки по визову"? А запросити не можна?
12.07.2021 12:19 Ответить
12.07.2021 12:19 Ответить
Команда нового не смогла придумать, кроме увеличения налогов и поборов. Все предвыборные обещания - пустой сленг, как и у всех. Цены на газ и электроэнергию поднимают почти в 2 раза. Все растет в цене и будет расти, большинство народа - 85% беднеют, 15% - богатеют. К этому прибавить все провальные реформы и напрашивается вопрос - зачем эти профи и не ужели нам 7 лет назад было невмоготу так плохо жить и так хотелось видеть барыг и артистов ближе, чем экран телевизора? Каждый народ достоин своего правителя. Русские-Путина, китайцы - Си, а мы - Зе. Все закономерно и не чего скулить!
12.07.2021 12:41 Ответить
12.07.2021 12:41 Ответить
 
 