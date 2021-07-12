Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев
Комитет ВР по вопросам финансов с прошлого понедельника каждый день проводит рабочие группы по законопроекту №5600 о повышении налогов.
Об этом на Согласительном совете рассказал глава комитета, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, этот законопроект "вызывает много мифов, легенд и сказок".
"Я хотел бы подчеркнуть, о чем этот законопроект, потому что не все это понимают. Это законопроект о пенсиях, которые у нас самые низкие в Европе, о заработных платах медикам, которые выезжают в Польшу, а также учителям, которые идут торговать на базар вместо того, чтобы учить наших детей. А за счет чего? За счет ликвидации тех дисбалансов налогообложения, которые десятилетиями создавались в нашей налоговой системе, за счет повышения ренты на добычу полезных ископаемых, которая у нас является самой низкой в мире, за счет отмены немотивированных льгот для производителей электроэнергии", - объяснил Гетманцев.
а уж как он реально повысит тарифы и цены для зебилов - об этом зебилам лучше не знать))... пока - не знать!
та ладно, учителя уже два года получают по 4000 евро запрплат.. а им все мало, бегут на базары зарабатывать?))
вопрос - а кто у них покупает, на базарах? все поголовно миллиардеры, что ли...))
кому?! слугам???
Ума не хватает, но жадность сродни чиновникам яныка- поэтому остается только повышать налоги больше и больше
Нагрузить бизнес дополнительно налогами , чтобы платить РАЗДУТОМУ ЧИНОВНИЧЬЕМУ АППАРАТУ деньги . Он совсем не соображает , что бизнес уйдёт в соседние западные страны .? Или угробить экономику Украины ему поручили в хремле ?
Знищити економіку, армію, енергетику.
Вони, за два роки, в "турборежимі", зробили те, чого кацапи не могли досягти 30 років.
и сюда - "С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию".
0:25 https://censor.net/ru/news/3276453/vse_napisannoe_v_zakonoproekte_o_deyatelnosti_amku_tresh_osnovnaya_ideya_platit_sosedke_zelenskogo_zarplatu
А еще легализуйте путан - они аж раком стают так вам налоги платить хотят, а вы им не даете!
не врачи ли с учителями ?
или охметов с клованом ?
гетьманцев стебётся с лохов