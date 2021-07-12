Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев

Комитет ВР по вопросам финансов с прошлого понедельника каждый день проводит рабочие группы по законопроекту №5600 о повышении налогов.

Об этом на Согласительном совете рассказал глава комитета, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, этот законопроект "вызывает много мифов, легенд и сказок".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов

"Я хотел бы подчеркнуть, о чем этот законопроект, потому что не все это понимают. Это законопроект о пенсиях, которые у нас самые низкие в Европе, о заработных платах медикам, которые выезжают в Польшу, а также учителям, которые идут торговать на базар вместо того, чтобы учить наших детей. А за счет чего? За счет ликвидации тех дисбалансов налогообложения, которые десятилетиями создавались в нашей налоговой системе, за счет повышения ренты на добычу полезных ископаемых, которая у нас является самой низкой в мире, за счет отмены немотивированных льгот для производителей электроэнергии", - объяснил Гетманцев.