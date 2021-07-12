РУС
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев

Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, -

Комитет ВР по вопросам финансов с прошлого понедельника каждый день проводит рабочие группы по законопроекту №5600 о повышении налогов.

Об этом на Согласительном совете рассказал глава комитета, нардеп "СН" Даниил Гетманцев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, этот законопроект "вызывает много мифов, легенд и сказок".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% - нельзя. Даешь налоги на потребление!", - Чернышов

"Я хотел бы подчеркнуть, о чем этот законопроект, потому что не все это понимают. Это законопроект о пенсиях, которые у нас самые низкие в Европе, о заработных платах медикам, которые выезжают в Польшу, а также учителям, которые идут торговать на базар вместо того, чтобы учить наших детей. А за счет чего? За счет ликвидации тех дисбалансов налогообложения, которые десятилетиями создавались в нашей налоговой системе, за счет повышения ренты на добычу полезных ископаемых, которая у нас является самой низкой в мире, за счет отмены немотивированных льгот для производителей электроэнергии", - объяснил Гетманцев.

ВР (29386) налоги (3252) Гетманцев Даниил (412)
+13
бЗдит - что дышит.....
12.07.2021 12:19 Ответить
+10
Ось вам нарід - будували лібертаріанство, а вийшов китайський комунізм.)))
12.07.2021 12:22 Ответить
+9
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2014
12.07.2021 12:29 Ответить
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4923
12.07.2021 12:19 Ответить
бЗдит - что дышит.....
12.07.2021 12:19 Ответить
Не він один :
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2497
12.07.2021 12:24 Ответить
Итак, имеем 15,5 - 2,1 = 13,4 млн долларов, потраченных Зеленским на приобретение активов за 5 лет войны. Это около 335 млн гривен. Мне стало интересно, если Владимир и Елена Зеленские столько заработали, то сколько же приносят дохода подконтрольные им компании, какие зарплаты получает коллектив, и, главное, сколько налогов заплатили они в бюджет Украины от коммерческой деятельности за эти 5 лет.

Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом

https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
12.07.2021 12:48 Ответить
ЭТОТ УРОД--должен сидеть по полной ,самый гнусный зеленый недоумок
12.07.2021 13:47 Ответить
Бывший личный аудитор "Квартал-95" и семьи ЗЕленских обманывать не будет!!! Я ему верю!!!
12.07.2021 12:20 Ответить
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6145
12.07.2021 12:27 Ответить
да-да, зарплат "в конвертах" и пенсий слуш уродов, чинуш и соседок/кумовьев/друзй бесноватого вовки-шута))
а уж как он реально повысит тарифы и цены для зебилов - об этом зебилам лучше не знать))... пока - не знать!
12.07.2021 12:22 Ответить
" ...учителям, которые идут торговать на базар вместо того, чтобы учить наших детей"..

та ладно, учителя уже два года получают по 4000 евро запрплат.. а им все мало, бегут на базары зарабатывать?))
вопрос - а кто у них покупает, на базарах? все поголовно миллиардеры, что ли...))
12.07.2021 12:24 Ответить
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7428
12.07.2021 12:28 Ответить
Ага! За счет тех же пенсионеров.
12.07.2021 12:22 Ответить
Хіба що, підвищенню зарплат і пенсій "слуг урода", та іншої провладної наволочі.
12.07.2021 12:22 Ответить
Ось вам нарід - будували лібертаріанство, а вийшов китайський комунізм.)))
12.07.2021 12:22 Ответить
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2014
12.07.2021 12:29 Ответить
головний бидляк поставив клеймо сорому на усій банді 95 - а як харашо поживали... на сценах раші та Кремля бабло косили... ЗЕусьо треба відповідати...
12.07.2021 12:37 Ответить
А ДЕ ГРОШІ ВІД САНКЦІЙНОЇ КЛОУНАДИ ДАНІЛОВА?
12.07.2021 12:22 Ответить
ой вибачаюсь- там же вова главний на РНБО
12.07.2021 12:23 Ответить
ТІ ГРОШІ В ЗВЄЗДЄ.
12.07.2021 12:55 Ответить
а как насчет офшоров?
12.07.2021 12:22 Ответить
зебилов будут грабить и денег у них будет больше. "У них" - это не зебилы. Это другие которые, которые умные
12.07.2021 12:22 Ответить
"Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат"
кому?! слугам???
12.07.2021 12:23 Ответить
и за счет НДС при продаже квартир
12.07.2021 12:24 Ответить
...и собак.
12.07.2021 12:24 Ответить
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7131
12.07.2021 12:30 Ответить
То что пенсии и зарплата Маленькая Знаем и знаем и то , Что у вас самая маленькая зарплата , но за то самая большая в Мире Премия в 1000 зарплат медиков и учителей.
12.07.2021 12:25 Ответить
Засыпать хотят пенсионеров деньгами. Куда еще повышать?
12.07.2021 12:27 Ответить
пенсионеры отбиваются от пенсии Гетманцева:
Налоговый законопроект №5600 будет способствовать повышению пенсий и зарплат, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6385
12.07.2021 12:32 Ответить
Та да! Нкспертному середовищу, в тому числі міжнародному не повіримо! Повіримо зебвлу-злодію Гєтманцеву! Які нах. пенсії і зарплати? На велике кралівництво все піде!
12.07.2021 12:29 Ответить
Инвесторов разогнали, промышленность гробят, мелкий и средний бизнес осталось додавить и айтишникам повысить налоги- чтоб все окончательно на Кипр и в Польшу сбежали оформлять спд.
Ума не хватает, но жадность сродни чиновникам яныка- поэтому остается только повышать налоги больше и больше
12.07.2021 12:33 Ответить
Звичайно! Інфляція це зробить. Ти ж зовсім не розумієш, що підвищення податків автоматично підвищить ціни: на оренду, на будь яку продукцію, на будь який товар в магазинах. Це і так з серпня буде завдяки електроенергії.
12.07.2021 12:35 Ответить
Гетьманцев - идиот
Нагрузить бизнес дополнительно налогами , чтобы платить РАЗДУТОМУ ЧИНОВНИЧЬЕМУ АППАРАТУ деньги . Он совсем не соображает , что бизнес уйдёт в соседние западные страны .? Или угробить экономику Украины ему поручили в хремле ?
12.07.2021 12:49 Ответить
Він не ідіот. Він на завданні *******, як і більшість провладного кагалу.
Знищити економіку, армію, енергетику.
Вони, за два роки, в "турборежимі", зробили те, чого кацапи не могли досягти 30 років.
12.07.2021 13:00 Ответить
На манеже одни и те же наглые, продажные слуги народа.
12.07.2021 12:52 Ответить
Зебіли, читається так. Ми вас обкладемо додатковими податками (ПДВ з продажу житла та податок з продажу власної сільськогосподарської продукції на землі понад 0,5 га). Податкова тепер зможе автоматично списувати борги ФОПів (існують тисячі випадків, коли нараховують фіктивний податковий борг), тепер спочатку платіть, а потім ідіть до суду і доводьте, що ви не "олень". Так що ціни полізуть вгору, але вам дебілам це продають під соусом "що якісь пенсії і зарплати виростуть". В принципі Гетьманце ж не скаже, що шановні виборці - в нас не вистачає бабла, тому ми заліземо до вас "у кишеню".
12.07.2021 12:53 Ответить
" Чтоб ТЫ жил на одну зарплату !" (с)
12.07.2021 13:02 Ответить
Твои пеньсии и зарплаты пойдут сюда - " В Киеве и других городах Украины в новом отопительном сезоне отопление и горячая вода могут подорожать на 30-40% уже с 1 октября. В некоторых регионах тарифы вырастут еще больше - до 70%."
и сюда - "С 1 августа в Украине изменят тарифы на электроэнергию".
12.07.2021 13:09 Ответить
Повышению цен он будет способствовать, ЦЕН НА ВСЁ!
12.07.2021 13:19 Ответить
Мрази,а когда будут законы способствующие развитию экономики позволяющие бизнесу создавать рабочие места,когда будут законы по которым казнокрадов засадят по зонам,когда ахметкины прокладочные фирмы,через которые он производит экспорт,будут ликвидированы,когда внук чикатилы перестанет нам писать законы?
12.07.2021 13:22 Ответить
Скаті..а така,ти зроби закон на пониження податків тоді будут платити більшість,але ти робиш навпаки то отримаєш дулю з маком,совок недобитий!!!Той пенсіонер буде взагалі кості глодати з вами рехформаторами зеленими!!!!!
12.07.2021 13:35 Ответить
Підняття зарплат, кажеш?
0:25 https://censor.net/ru/news/3276453/vse_napisannoe_v_zakonoproekte_o_deyatelnosti_amku_tresh_osnovnaya_ideya_platit_sosedke_zelenskogo_zarplatu
12.07.2021 14:18 Ответить
"дЕРЖАВА" із усіма підсвинками не знає, що виробляє сама ДЕРЖАВА!!! - сала поки вистачає, а каштани гинуть?!!!
12.07.2021 14:44 Ответить
Тогда зачем налог на покупку квартиры в 20 процентов. Что у жителей от этого станет больше возможности купить квартиру?
12.07.2021 15:06 Ответить
ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ?????
12.07.2021 15:55 Ответить
На спиртное и табак повысьте до полика.
А еще легализуйте путан - они аж раком стают так вам налоги платить хотят, а вы им не даете!
12.07.2021 17:15 Ответить
Это будет сильнейший удар по экономике Украины! Получат 50 млд.грн. (что вряд ли), но потеряют 500млд. грн. (100%). Тогда Гетманцева надо посадить в тюрьму, чтобы он эти деньги (-450 млд. грн.) выплачивал народу Украины до конца его поганой жизни, чтобы другим неповадно было.
12.07.2021 19:41 Ответить
а кто будет платить ?
не врачи ли с учителями ?
или охметов с клованом ?
гетьманцев стебётся с лохов
12.07.2021 23:19 Ответить
 
 