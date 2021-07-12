РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10043 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 495 193

Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского

Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского

Суд над боевым генералом Павловским, против которого в России возбуждены уголовные дела по защите Украины, - это системное преследование со стороны властей Зеленского украинских генералов, волонтеров и активистов.

Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Идет судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение российских войск против него в России возбуждено уголовное дело, которое делает Павловскому честь", - напомнил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокат Черненко о деле против Павловского по закупке топлива: Прокуроры заявили, что купили дорого, но сколько оно реально стоило - не знают

"А вот попытка отправить его в тюрьму на территории Украины - это позор Зеленского, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела. Как и дела многих других генералов, которые рассыпались, - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера из Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Звиробий", - перечислил Порошенко.

"Смотрите, какой длинный список тех, кого зеленая власть пытается упрятать за решетку. Я хочу подчеркнуть, что это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу ", - резюмирует Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) Порошенко Петр (19647) Павловский Игорь (115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского - Цензор.НЕТ 8570
показать весь комментарий
12.07.2021 12:38 Ответить
+51
Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского - Цензор.НЕТ 3398
показать весь комментарий
12.07.2021 12:39 Ответить
+47
Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского - Цензор.НЕТ 5185
показать весь комментарий
12.07.2021 12:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ти не цукерочку робив за ці 30 років, а тільки срав продукцією Г+Г.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:52 Ответить
Я ж кажу члени колективного розуму - (рос.) " Абыр, абыр, абыр..."
показать весь комментарий
12.07.2021 14:18 Ответить
А ще мені подобається останнім часом Кравчук, який "розруліл" ситуацію в Криму, погодившись на АР замість АО, як було до цього. Тобто коли він подарував їм конституцію він не "уявляв", до чого це реально може призвести, хоча на той час боєздатність нашої армії була зовсім інша і патріотизм був на високому рівні після декларування нашої незалежності. Проблема з Пенсійним фондом? Доводжу до відома - це Кравчук, коли була можливість вибрати або солідарну, або накопичувальну (як у цивілізованому світі) вибрав солідарну, бо це йому порадила ЙОГО ДРУЖИНА.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:50 Ответить
*прошла информация, чуть не упрятали, кажется рсзо, по-моему*,- ватный рашистский подонок ,заплатите большую цену ,каждый из вас за ложь ,пропаганду и подлость
показать весь комментарий
12.07.2021 16:23 Ответить
И таких вообще не бывает, потому что этого просто не может быть?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:56 Ответить
Нет никакой оккупации. Зе вайну закончил. Проснитесь
показать весь комментарий
12.07.2021 13:37 Ответить
Гріш ціна тим українцям, які вибрали головнокомандувачем тричі уклоніста ЗЄ
До нього наші силовики звільнили дві третини окупованого Донбасу, а прийшов зюзік і сказав, що треба перестати звільняти, "нада просто перестать стрелять".
Не трогай людей, які ризикували життям заради батьківщини.
Розкажи що зробив ти
показать весь комментарий
12.07.2021 13:37 Ответить
бот, ты этот комент уже раз 20 писало)
показать весь комментарий
13.07.2021 09:49 Ответить
скажи 73% населения, что они не украинцы!
показать весь комментарий
13.07.2021 09:50 Ответить
обосрался петя, а виноваты украинцы за свой выбор, логика для дебилов (порохоботов)
показать весь комментарий
13.07.2021 09:51 Ответить
Общий уровень задолженности за коммунальные услуги состоянием на 01.07.20201 г.
79.9 млрд. гривен
за газ - 34,3 млрд грн
за отопление и горячую водe - 30,6 млрд грн
за воду - 6,9 млрд грн
за електроенергію - 8,1 млрд грн
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с 2020 года составил 33,6%
При этом
По состоянию на 01.07.2021 г. задолженность банков перед НБУ по рефинансу составил 117.674 млрд .гривен.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:22 Ответить
И что с этой "полезной" информации следует?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:30 Ответить
Так это тот Павловский, которого НАБУ задерживало в 2017 году, когда Петя президентом был? Мутил что-то с топливом, закупал у Петиного друга Грановского
показать весь комментарий
12.07.2021 13:02 Ответить
да-да, закупив дешевше, ніж закупило НАБУ для своїх потреб, і цей факт неспростовно доведено в суді. https://censor.net/ru/resonance/3276445/pavlo_chernenko_advokat_generala_pavlovskogo_hto_z_vyiskovoslujbovtsv_moje_vnesti_pv_mlyarda_griven
показать весь комментарий
12.07.2021 13:05 Ответить
да шо там читати нічого нового, прочитав.... типова схема вибіркового правосуддя.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:27 Ответить
Именно. Они даже четырежды уклониста посадить не смогли
показать весь комментарий
12.07.2021 13:38 Ответить
При чем сдесь Назаров - отправивший на смерть десантников???? Или тоже нет политческой избирательности- лиш бі опять дорватся до власти. И то гавно и то гавно
показать весь комментарий
12.07.2021 13:03 Ответить
професія генералів (і офіцерів; і, взагалі: війскових командирів) відправляти своїх підлеглих на можливу смерть, ризикуючи їхніми життями.
Хіба що ви, диванні, цього знати не хочете.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:11 Ответить
Ну, Зеленський ніколи не пошле жодного українського солдата чи моряка на території, на котрі претендує РФ.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:38 Ответить
Приведу вам цитату из "любимого всеми советского фильма" "17 мгновений весны":

https://citaty.info/quote/173144
https://citaty.info/quote/173144 ЧТО, ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ВОЕВАТЬ? Не сжигая и без жертв?
ШТИРЛИЦ


И еще цитаты неглупых людей о войне



НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПОД ЛОЗУНГОМ "ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"
Уинстон Черчилль


https://citaty.info/quote/66895
https://citaty.info/quote/66895 Война состоит из непредусмотренных событий.
https://citaty.info/man/napoleon-i-bonapart Наполеон I Бонапарт
Войн без потерь не бывает, и иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение. Война всегда непредсказуема ...
показать весь комментарий
12.07.2021 13:56 Ответить
Что бы задавать такие вопросы ,необходимо что то соображать,а не повторять высказывания говноканала г+г.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:14 Ответить
А во время ВОВ, любимый вами маршал Жуков не посылал на смерть людей?
показать весь комментарий
12.07.2021 13:39 Ответить
сравниваешь петю с жуковым?
показать весь комментарий
13.07.2021 09:58 Ответить
Смешно с зесрани-чувствуете свою кончину не далёкую и истери те)))твоя зекрыса признала свою госизмену прилюдно -вас ,срань ,уже ничего не спасет
показать весь комментарий
12.07.2021 13:49 Ответить
И ты говно
показать весь комментарий
13.07.2021 10:23 Ответить
То, что Порошенко 5 лет подворовывал и на это пил на прошедших выборах меня волновало мало. Но вот родного брата за 100$ он зарезал напрасно.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:14 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2021 13:38 Ответить
Тварь паскудная, возвращайся в психдиспансер под мегадозы нейролептиков, ты несешь полную херню...
показать весь комментарий
12.07.2021 16:31 Ответить
Ты чего ругаешься? А?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:52 Ответить
очікувано чуддя соколов виніс ухвалу про арешт генерала Павловського
показать весь комментарий
12.07.2021 13:49 Ответить
Це ганьба перш за все 73% дебілів, які привели до влади свого Головного Косоворотку. Це ганьба Білецькому, Свободі, ******** і нацдружинам, які як і їх командири і узурпатори із Харкова - Венедіктора, Аваков, Ситник, ДБР, СБУ - наполовину з кривими рожками та інша малороська гвардія.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:52 Ответить
ты народ называешь дебилами только лишь потому что петька пролетел как фанера?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:08 Ответить
Дебилы это те, кто выбирая Зюзю поверили в конец эпохи бедности от Зюзи.
Петра они съели, но Зюзя их не накормит. Эпоха убожества от Зюзей только раскочегаривается
показать весь комментарий
13.07.2021 10:14 Ответить
а ты свою жизнь строишь только под кем-то? сам не можешь развиваться и зарабатывать? тебе только царь нужен? или нытик?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:32 Ответить
Пусть недоцарьки-зюзики уйдут из Украины. И она продолжит развиваться, как потихоньку начала развиваться до них
показать весь комментарий
13.07.2021 10:44 Ответить
и как до этих развивалась? сказочник?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:18 Ответить
Ну да. Как ни как бизнес партнер по сделке для своих фирм. "Исренний патриотизм" от брехла.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:10 Ответить
Ты обсосом родился, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
показать весь комментарий
12.07.2021 14:34 Ответить
і після всіх звинувачень Порошенку та його команді... хто ж тепер повірить, що мама в зе ніколи не займалась проституцією і не є зараз сутенером для баканова та венедіктової7
показать весь комментарий
12.07.2021 14:12 Ответить
Нда, Мертветчуку - отдых на собственной вилле , а генералу - тюрьма и пол ярда залога. Ага, ни грамма не заказное дело, как же - как же
показать весь комментарий
12.07.2021 14:36 Ответить
Так ***** портнов продолжает руководить судами, ничего не изменилось ,какие реформы нах...
показать весь комментарий
12.07.2021 16:36 Ответить
Порушення Конституції про захист Держави, неприйняття Римського Статуту очолівонную їм ДЕРЖАВИ УКРАЇНА - сьогоднішні репрессії проти захисників ДЕРЖАВИ, добровольців, ГАНЬБА владі!!!-баригам свято!
показать весь комментарий
12.07.2021 14:40 Ответить
Шмаркля и те реальные хозяева за его спиной это твари и подонки настоящие враги Украины как и те 73%дебилов которые продали предали эту землю за кусок с мнимой халявой которую им втюхали на Г+Г пустоголовые тараканы-желудки..
показать весь комментарий
12.07.2021 14:48 Ответить
100%
показать весь комментарий
13.07.2021 04:43 Ответить
если в стране 73% дебилов.... то как вы здесь живете?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:11 Ответить
Плохо живеми, будем еще хуже. К сожалению по воле 73% - ных.
Сами не живут и другим не дадут. Тупорылые совки
показать весь комментарий
13.07.2021 10:17 Ответить
если бы меня раздражали к примеру соседи (73%), то я бы съехал в другое место, т.к. 3/4 это много, а вы пытаетесь топить за давно потопленное.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:23 Ответить
Так самих "соседей" уже начинает сильно раздражать то, что Зюзя творит с Украиной.
Или вы до сих пор считаете , что их 73%?
Посмотрите на рейтинги, их уже в два с лишним раза меньше. Толи еще будет
показать весь комментарий
13.07.2021 10:48 Ответить
так я и не спорю про рейтинги, вы сказали про 73%!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:14 Ответить
Бляха-муха!!! Точно на ферме сегодня премия у членов (коллективного разума)!!! Прям особенно какие-то злые, с извращенными сексуальными фантазиями, с ругательными словами! Ух!!! Круто разошлись!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 15:02 Ответить
Я тут только-что совет одному парню оставил: "А Вы попробуйте их подастовать - это так прикольно!"
показать весь комментарий
12.07.2021 15:21 Ответить
Даже название игре придумал "Достань порохобота!"
показать весь комментарий
12.07.2021 15:24 Ответить
Я некоторое время назад одной упоротой доказывал, что деньги на мосты в Запорожье выделялись из Госбюджета, а она упорото доказывала, что из (внимание, перл!) из "госбюджета Запорожья", т.к. тендер был от имени Запорожской инспекции автомобильных дорог. Я ей - "это подразделение Укравтодора", а она "нет - это из денег города, которые остаются теперь в местных бюджетах благодаря реформе самоуправления Порошенко". Я ей и на ГУГЛ отправлял ( ), и еще несколько раз туда же ( ) чтобы не выглядела глупо, можно сказать пожалел. Закончилось это тем, что в ход пошли аргументы типа "щас, шнурки поглажу" и т.д. После чего и решился на изменение формы общения, переведя ее в игровую, как в детском садике малыши знакомятся с миром через игры. Это именно тот уровень.
показать весь комментарий
12.07.2021 15:47 Ответить
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 2441
показать весь комментарий
12.07.2021 15:55 Ответить
Не вийде - вона суха.
показать весь комментарий
12.07.2021 17:05 Ответить
А почалося при кому?
показать весь комментарий
12.07.2021 17:19 Ответить
При найвеличнишем и началась эпоха бидності
показать весь комментарий
13.07.2021 10:18 Ответить
Лахта, змийся на хрєн в унітаз...Не мозоль очі.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:46 Ответить
а в каких боях лично участвовал и победил боевой генерал?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:21 Ответить
У 2014 році брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(2014) обороні Маріуполя , очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C сектор «М» .
показать весь комментарий
13.07.2021 10:19 Ответить
тогда всё прощается.
показать весь комментарий
15.07.2021 18:37 Ответить
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 1121
показать весь комментарий
12.07.2021 21:45 Ответить
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 8131
показать весь комментарий
12.07.2021 21:47 Ответить
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 7593
показать весь комментарий
12.07.2021 21:47 Ответить
ну так и не считай его презом, не соблюдай УК, не плати налоги и т.д., но только далеко ли ты так продвинишься?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:19 Ответить
Порошенко про суд над бойовим генералом Павловським: Це ганьба Зеленському - Цензор.НЕТ 972
показать весь комментарий
12.07.2021 21:50 Ответить
зеленский подонок
показать весь комментарий
13.07.2021 07:31 Ответить
Для єтого его Беня и поставил
показать весь комментарий
13.07.2021 10:20 Ответить
Какая тема хорошая, одни кресты остались
показать весь комментарий
13.07.2021 08:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 