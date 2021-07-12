Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского
Суд над боевым генералом Павловским, против которого в России возбуждены уголовные дела по защите Украины, - это системное преследование со стороны властей Зеленского украинских генералов, волонтеров и активистов.
Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Идет судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение российских войск против него в России возбуждено уголовное дело, которое делает Павловскому честь", - напомнил Порошенко.
"А вот попытка отправить его в тюрьму на территории Украины - это позор Зеленского, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела. Как и дела многих других генералов, которые рассыпались, - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера из Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Звиробий", - перечислил Порошенко.
"Смотрите, какой длинный список тех, кого зеленая власть пытается упрятать за решетку. Я хочу подчеркнуть, что это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу ", - резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До нього наші силовики звільнили дві третини окупованого Донбасу, а прийшов зюзік і сказав, що треба перестати звільняти, "нада просто перестать стрелять".
Не трогай людей, які ризикували життям заради батьківщини.
Розкажи що зробив ти
79.9 млрд. гривен
за газ - 34,3 млрд грн
за отопление и горячую водe - 30,6 млрд грн
за воду - 6,9 млрд грн
за електроенергію - 8,1 млрд грн
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с 2020 года составил 33,6%
При этом
По состоянию на 01.07.2021 г. задолженность банков перед НБУ по рефинансу составил 117.674 млрд .гривен.
Хіба що ви, диванні, цього знати не хочете.
https://citaty.info/quote/173144
https://citaty.info/quote/173144 ЧТО, ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ СПОСОБ ВОЕВАТЬ? Не сжигая и без жертв?
ШТИРЛИЦ
И еще цитаты неглупых людей о войне
НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПОД ЛОЗУНГОМ "ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"
Уинстон Черчилль
https://citaty.info/quote/66895
https://citaty.info/quote/66895 Война состоит из непредусмотренных событий.
https://citaty.info/man/napoleon-i-bonapart Наполеон I Бонапарт
Войн без потерь не бывает, и иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение. Война всегда непредсказуема ...
Петра они съели, но Зюзя их не накормит. Эпоха убожества от Зюзей только раскочегаривается
Сами не живут и другим не дадут. Тупорылые совки
Или вы до сих пор считаете , что их 73%?
Посмотрите на рейтинги, их уже в два с лишним раза меньше. Толи еще будет