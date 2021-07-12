Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского

Суд над боевым генералом Павловским, против которого в России возбуждены уголовные дела по защите Украины, - это системное преследование со стороны властей Зеленского украинских генералов, волонтеров и активистов.

Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Идет судилище над боевым генералом, организатором обороны Мариуполя Игорем Павловским. Именно за уничтожение российских войск против него в России возбуждено уголовное дело, которое делает Павловскому честь", - напомнил Порошенко.

"А вот попытка отправить его в тюрьму на территории Украины - это позор Зеленского, который является заказчиком и организатором этого политически мотивированного дела. Как и дела многих других генералов, которые рассыпались, - генерала Марченко, генерала Шевчука, генерала Назарова. И не только генералов - Риффмастера из Сил специальных операций, депутата Федыны, Маруси Звиробий", - перечислил Порошенко.

"Смотрите, какой длинный список тех, кого зеленая власть пытается упрятать за решетку. Я хочу подчеркнуть, что это то, чем занимался Янукович. Кто-то хочет быть похожим на Путина или на Лукашенко, он все ближе и ближе приближается к Януковичу ", - резюмирует Порошенко.