С 3 июня на вакцинацию от COVID-19 записались почти 300 жителей оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий заявляет, что в течение июня на вакцинацию от коронавируса записались почти 300 граждан из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"С 3 июня 2021 года началась запись на прививку от COVID-19 граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и относятся к приоритетным группам, в частности, пожилых людей старше 65 лет и старше. Так, по состоянию на 7 июля 2021 года на вакцинацию в общем записано 293 человека, в том числе в Донецкой области - 23 человека, в Луганской 249 и в Херсонской - 21 (из них 74 человека вакцинированы; 158 человек ожидают вакцинации и 61 человек не явился на вакцинацию)", - следует из сообщения.

При этом подчеркивается, что иммунизация осуществляется вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

