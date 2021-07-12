РУС
С 3 июня на вакцинацию от COVID-19 записались почти 300 жителей оккупированных территорий, - Минреинтеграции

С 3 июня на вакцинацию от COVID-19 записались почти 300 жителей оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий заявляет, что в течение июня на вакцинацию от коронавируса записались почти 300 граждан из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"С 3 июня 2021 года началась запись на прививку от COVID-19 граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и относятся к приоритетным группам, в частности, пожилых людей старше 65 лет и старше. Так, по состоянию на 7 июля 2021 года на вакцинацию в общем записано 293 человека, в том числе в Донецкой области - 23 человека, в Луганской 249 и в Херсонской - 21 (из них 74 человека вакцинированы; 158 человек ожидают вакцинации и 61 человек не явился на вакцинацию)", - следует из сообщения.

При этом подчеркивается, что иммунизация осуществляется вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

На спутник-вектор, конечно? Они ж хотели, как на лаптестане...
12.07.2021 12:50 Ответить
на пфайзер! премию выписать и доставку туда-сюда, желательно на вертолете!
12.07.2021 13:08 Ответить
С 3 июня на вакцинацию от COVID-19 записались почти 300 жителей оккупированных территорий, 299,999?
12.07.2021 13:36 Ответить
12.07.2021 14:05 Ответить
при вакцинации верифицировать жителей ОРДИЛО будут по российским паспортам?
12.07.2021 14:31 Ответить
 
 