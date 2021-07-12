Макей обвинил "внешние силы" в попытках сделать из Беларуси "вторую Украину"
Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о попытках внешних сил сделать из страны "вторую Украину".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру.
"Я думаю, что цель состояла в том - я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси - чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию", - сказал Макей в интервью RT.
По словам министра, Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада.
"И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - добавил он.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 % голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за ними стоит Запад, который хочет уничтожить Беларусь. Он также обвинял в причастности к организациям волнений Украину.
2 июля Лукашенко заявил, что Киев участвовал в создании "спящих" террористических ячеек в Беларуси. Он распорядился закрыть границу с Украиной, откуда, по его словам, поступает много оружия.
Было бы странно ожидать других высказываний.
Реально напугали Луку массовой поддержкой революции со стороны Польши и прочих стран и теперь конечно же они закрываются со всех сторон и 100% с теми, кто их режим поддержал - с РФ.
Это вполне логично.
не думаю, что нынешний режим это то, что надо Беларуси, но это была большая ошибка Польши и Литвы так по сути открыто поддерживать и организовывать протестное движение в Беларуси. Массовости у протеста не было. вышел опять какой-то процент населения, а остальные сидели по домам.
Это говорит о неготовности народа Беларуси к революционным изменениям.
А если они к этому неготовы, почему же кто-то извне им что-то навязывает?
Это правильно вообще?
С чем залогинился с тем и залогинился.
навязывает белорусам свою модель, поглощает белоруссию и уже де факто лишила её государственности??? Этож не Польша тянет белоруссию в союз с собою а рашка!!! Ну так поляки то хоть живут нормально - могут примером быть, а пример чего рашка??? Ну чего, а???
Ни с одной ни с другой стороны.
скоро и бараболю будут закупать.. а то ж хамон испанский и устрицы - теперь табу, не провезти через Б.
Хотя Украину вполне может ожидать то же самое, очевидно, что дорвавшееся до власти зеленое быдло, не отдаст её цивилизованный путем.
Білорусь - 53 місце,
Україна - 74 місце.
генеральною лінією партії". Побачимо, скільки твій акаунт побуде на свободі...