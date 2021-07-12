Макей обвинил "внешние силы" в попытках сделать из Беларуси "вторую Украину"

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о попытках внешних сил сделать из страны "вторую Украину".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лента.ру.

"Я думаю, что цель состояла в том - я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси - чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию", - сказал Макей в интервью RT.

По словам министра, Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада.

"И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 % голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за ними стоит Запад, который хочет уничтожить Беларусь. Он также обвинял в причастности к организациям волнений Украину.

2 июля Лукашенко заявил, что Киев участвовал в создании "спящих" террористических ячеек в Беларуси. Он распорядился закрыть границу с Украиной, откуда, по его словам, поступает много оружия.