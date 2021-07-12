РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10043 посетителя онлайн
Новости
5 672 61

Макей обвинил "внешние силы" в попытках сделать из Беларуси "вторую Украину"

Макей обвинил

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о попытках внешних сил сделать из страны "вторую Украину".

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Лента.ру.

"Я думаю, что цель состояла в том - я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси - чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию", - сказал Макей в интервью RT.

По словам министра, Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада.

"И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко засел в бункере, пытаясь насилием заставить белорусов подчиняться, - Тихановская

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 % голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за ними стоит Запад, который хочет уничтожить Беларусь. Он также обвинял в причастности к организациям волнений Украину.

2 июля Лукашенко заявил, что Киев участвовал в создании "спящих" террористических ячеек в Беларуси. Он распорядился закрыть границу с Украиной, откуда, по его словам, поступает много оружия.

Беларусь (7973) Лукашенко Александр (3640) Макей Владимир (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Как трогательно, глава МИД Беларуси на страже рассеюшки-матушки
показать весь комментарий
12.07.2021 12:46 Ответить
+7
И легким движением руки Россия превращается... превращается Россия... превращается... в мочную мировую державу! Извините за мелкие технические неполадки...
показать весь комментарий
12.07.2021 12:52 Ответить
+6
ну так потому лукашенко и макей делают из беларуси вторую кндр))
скоро и бараболю будут закупать.. а то ж хамон испанский и устрицы - теперь табу, не провезти через Б.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как трогательно, глава МИД Беларуси на страже рассеюшки-матушки
показать весь комментарий
12.07.2021 12:46 Ответить
Вообще МИД Беларуси топит за свой режим.
Было бы странно ожидать других высказываний.
Реально напугали Луку массовой поддержкой революции со стороны Польши и прочих стран и теперь конечно же они закрываются со всех сторон и 100% с теми, кто их режим поддержал - с РФ.
Это вполне логично.

не думаю, что нынешний режим это то, что надо Беларуси, но это была большая ошибка Польши и Литвы так по сути открыто поддерживать и организовывать протестное движение в Беларуси. Массовости у протеста не было. вышел опять какой-то процент населения, а остальные сидели по домам.
Это говорит о неготовности народа Беларуси к революционным изменениям.
А если они к этому неготовы, почему же кто-то извне им что-то навязывает?
Это правильно вообще?
показать весь комментарий
12.07.2021 13:51 Ответить
Что правда, им кто-то извне что-то навязывает? Это вам по Раша Тудэй сообщили?
показать весь комментарий
12.07.2021 18:58 Ответить
Конечно правда ☝️ Рашка навязывает им союз. Взяло таракана за фаберже и не спрашивая белорусов тянет их в свой ад.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:57 Ответить
Ну вот Ваня Иванов что-то другое явно имеет в виду
показать весь комментарий
12.07.2021 22:12 Ответить
Ну на то он и ваня☝️ як побачиш ти івана, бий його мов таракана!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 22:18 Ответить
епрст, ну давайте я назовусь Джон Смит. какая к херам разница, какой у меня ник.
С чем залогинился с тем и залогинился.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:53 Ответить
вот а точно про тоже и говорю!!! Разве правильно когда рашка, извне, НЕ СПРАШИВАЯ, НЕ ПРОВОДЯ РЕФЕРЕНДУМЫ И ТД
навязывает белорусам свою модель, поглощает белоруссию и уже де факто лишила её государственности??? Этож не Польша тянет белоруссию в союз с собою а рашка!!! Ну так поляки то хоть живут нормально - могут примером быть, а пример чего рашка??? Ну чего, а???
показать весь комментарий
12.07.2021 21:55 Ответить
я и не говорю, что это правильно.
Ни с одной ни с другой стороны.
показать весь комментарий
14.07.2021 16:54 Ответить
ну так потому лукашенко и макей делают из беларуси вторую кндр))
скоро и бараболю будут закупать.. а то ж хамон испанский и устрицы - теперь табу, не провезти через Б.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:46 Ответить
Во наркоманов развелось!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:47 Ответить
"Дебіл ***"-як сказав один розмовляючий кінь.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:49 Ответить
Идиотизм и маразм в своей наивысшей точке, - Нет слов и ничего культурного не могу подобрать.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:50 Ответить
"Намногожарче и горячее" - 😆😆😆
показать весь комментарий
12.07.2021 12:51 Ответить
Чого це, деякі білоруси заздрять росії.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:54 Ответить
И легким движением руки Россия превращается... превращается Россия... превращается... в мочную мировую державу! Извините за мелкие технические неполадки...
показать весь комментарий
12.07.2021 12:52 Ответить
А причому тут міліціонер, коли грім поросятко вбив? Чого це Україна так вас "мозолить", ніби ж нормальні стосунки були?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:55 Ответить
Очень нелепо выглядят эти попытки захвативших власть оправдать свои действия.
Хотя Украину вполне может ожидать то же самое, очевидно, что дорвавшееся до власти зеленое быдло, не отдаст её цивилизованный путем.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:56 Ответить
Мойша, а вы таксама такога ж меркавання, як і гэты Макей? Вы ўжо ўступілі ў шэрагі абаронцаў вашага чумнага бараку ад "подлага" Захаду які спіць і бачыць у сваёй уласнасці креветочны палі і вустрычны банкі на вашых балотах?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:56 Ответить
Россия превращается в мощную мировую державу, что абсолютно неприемлемо для Запада.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:03 Ответить
😆😆😆
показать весь комментарий
12.07.2021 13:05 Ответить
Ви мені нагадуєте роССіянина, який сидить на дерев"яному очку і читає газету Правда - гордість за родіну пре зі усіх отворів.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:13 Ответить
. . .. В Білорусі схрестили бульбу з кокою ?? Чи - чого такого цей міністр ще наковтався , що верзе сію нісенітницю . ?
показать весь комментарий
12.07.2021 13:14 Ответить
Идиот! Тьфу.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:05 Ответить
А бульбофюрер скоро станет первой Северной Кореей !
показать весь комментарий
12.07.2021 13:07 Ответить
мы спасем тебя, превращающаяся в мощную мировую державу, паРаша! проклятый Запад не пройдет!
показать весь комментарий
12.07.2021 13:08 Ответить
Кстати,а чем же расея раньше была за всё время правления путлера,если только сейчас "превращается"? Куском говна? Дурак макей даже не понимает,что мелет.)
показать весь комментарий
12.07.2021 13:13 Ответить
Макей имеет ввиду , что правление путлера составляет всего 20 лет , а это очень короткий срок от говна к державе ))
показать весь комментарий
12.07.2021 14:20 Ответить
Ми звинувачуємо запоребрикові сили у намаганні зробити з України Білорусь.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:14 Ответить
Індекс людського розвитку за 2020 рік:
Білорусь - 53 місце,
Україна - 74 місце.
показать весь комментарий
13.07.2021 01:02 Ответить
Роман Безсмертний стверджує, що перший дзвінок зі злиття "вагнергейту" отримав саме Макей від Єрмака. Той вже доповів бульбофюреру.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:20 Ответить
От цікаво, а шо такого в Україні є поганого шо кацапів та білорусів все лякають та лякають Україною? Ну звісно є війна з кацапсинами на бамбасі, це правда. А от шо ще такого? Ну з роботою важкувато, бариги не хочуть достойну зарплату платити, але на 6000 грн роботу знайти без пролем можна. Мінімалка навіть більша ніж у кацапів, свобода слова та взагалі питання свободи то кацапам та білорусам до нас як до Місяця. То чим лякають?
показать весь комментарий
12.07.2021 13:30 Ответить
пугают свой народ вот и всё.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:53 Ответить
Майданом. Он шибко страшный был. Но ничего, они спасены от Майдана и теперь у них вместе с рашкой всё будет харашо.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:08 Ответить
Свобода слова? Знущаєшся? Ану, напиши хоча б тут, на Цензорі, щось таке, що розходиться з "генеральною лінією партії". Побачимо, скільки твій акаунт побуде на свободі...
показать весь комментарий
13.07.2021 01:07 Ответить
Пишу: Я НЕ ЗГОДНИЙ З ТЕПЕРЕШНЬОЮ ВЛАДОЮ ЗЕЛЕНИХ, ВВАЖАЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО НІКЧЕМНИМ ПРЕЗИДЕНТОМ, НЕ ЗГОДЕН З НИНІШНІМ СОСТАВОМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ РОБОТА СУДДІВ, МЄНТІВ, ВСЯКИХ АДМІНІСТРАТОРІВ І ЗАКЛИКАЮ ЛЮДЕЙ НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ ЗА ЦЮ ВЛАДУ НЕ ГОЛОСУВАТИ. А попробуй ти кацап таке написати в Білорусі або на кацапстані.
показать весь комментарий
13.07.2021 09:24 Ответить
Ти мабуть переплутав, це не кацапсячий сайт і товаріщі майори його не читають А аккаунт мій не забанять, забанити можуть на декілька днів за матюки.
показать весь комментарий
13.07.2021 09:27 Ответить
Кого ти хочеш дурним зробити? На порохоботському сайті своїх не банять навіть за матюки. Гониво на зеленого тут вітається і заохочується. А спробуй написати щось негативне (хоч і правдиве) на адресу гетьмана, відразу ж вилетиш в бан. Я з нього за це майже не вилажу, побачимо, скільки цього разу протримаюсь після цього коментаря. Так що йди в сраку зі своєю свободою слова.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:16 Ответить
Взаємно тебе в сраку, тільки в цилюлітну та немиту з повною кишкою лайна
показать весь комментарий
14.07.2021 00:13 Ответить
Не станет Белоруссия второй Украиной, терпилоиды на это не способны, картофельный фюрер и его подельники могут не переживать)))))
показать весь комментарий
12.07.2021 13:36 Ответить
Слуга мокшів Макей - це роблять Кацапи, їх ще називають Засрашка, а ще Московія і ти разом з ними.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:48 Ответить
Да даже если бы и хотели то не получится, кацапию с белораши сделать, это да...
показать весь комментарий
12.07.2021 13:50 Ответить
Завидуют нам. Стать другой Украиной, они потеряли возможность еще в 19 веке. Мы тоже много потеряли за эти столетия, - но много чего и приобрели. А, самое главное, мы реально увидели своих врагов: как за поребриком, так и в своем королевстве кривых зеркал. А, значит, есть шанс исправить ситуацию.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/136740 Для интереса почитай пророчество Достоевского, об украинцах (так и забей в гугле). Написано в 1877 году, но читается как свежие новости. Я думал фейк, но нашел его в ПСС за 1983 год. Достоевский говорит, что получив независимость, украинцы возьмут курс на Европу, будут называть себя настоящими европейцами, а русских ордой, которая их поработила и угнетала, что они не имеют с ордой ничего общего, и должны быть частью "европейского оркестра". Европа, будет активно помогать украинцам рассорится с русскими, но к себе, никогда не возьмет. Что, очень вероятно, будет дальше, читай)))
показать весь комментарий
12.07.2021 15:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/489937, давай, продолжай в том же духе, расшатывать и влиять на разные социальные группы, внедряй в их сознание "выдуманное" мнение махровых имперцев (коим до мозга костей был Достоевский), - то есть: то, что сейчас несет путин (возомнив себя великим историком, мачо-личностью) для своего отупевшего возле зомбоящика, плебса; а на меня "дави" авторитетом Достоевского. Разочарую тебя. Я прочитал Д. где-то в 25 летнем возрасте и, поверь, что с той поры у меня нет никакого желания его перечитывать, даже в отрывках. Достоевский, наверное, для тех, кто за рубежом, тогда, морочил себя тем, что такое рЮсская загадочная душа, - я жил среди россиян, и наблюдал все эти темные закоулки без помощи имперской пропаганды и, костылей, типа Д. и, как украинец, испытывал на себе все имперские заготовки, которыми изобилует опыт россиян, о селекции украинцев, превращении их, сначала в быдло, тех, которые не подлежат ассимиляции. Так что засунь мнение скверно пишущего Д. себе в ж...пу.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/136740Я понял, Достоевский наврал?))
показать весь комментарий
12.07.2021 19:05 Ответить
Очень, очень даже возможно. Я бы не удивился. В рашке всё ложь: и литература, и история... Мерзкая страна.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/460845 Увы, но Достоевский все предсказал на 100%
показать весь комментарий
13.07.2021 06:46 Ответить
Макей звинуватив "зовнішні сили" у спробах зробити з Білорусі "другу Україну" - Цензор.НЕТ 9767
показать весь комментарий
12.07.2021 14:17 Ответить
Они хотят быть второй россией кем по сути де факто уже стали.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:50 Ответить
Я человек зрелый, и помню 1991 год, когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич, развалили СССР, чему я рад. Что было дальше? Первому, Ельцин позвонил Бушу, и началась "братская дружба" Раши и США. Визиты, кредиты, продажа активов, передача схемы прослушки посольства США..., да что там, на секретнейшем "Уралвагонзаводе", были американские наблюдатели!!! Ну в принципе как сейчас на "Укроборонпроме", "Укрозалiзницi", министерстве юстиции.... Что было дальше? В 1998 году, США не дали кредит, и был дефолт. Доллар, за ночь, вырос с 6 р, до 27 р. , за ним, кратно, и цены. Примерно этого и стОит ждать украинцам, по крайней мере быть готовыми.
показать весь комментарий
12.07.2021 16:18 Ответить
то это мериканьцы тырят, не Зеля с алигархами выходит??? Вотэто дааааа!!! Инфа 100%???
показать весь комментарий
12.07.2021 22:16 Ответить
Зєля з олігархами тирять рівно стільки, скільки їм дозволяють "зверху". Інакше - турма. Згадай Пашу Лазаренка.
показать весь комментарий
13.07.2021 01:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/460845 Я не говорил о тырят, тырят, это вторично. Просто многие здесь с придыханием говорят о США как о друзях, или братьях, а это крайне ошибочно. У США нет друзей, они сверхдержава, с гипертрофированным самомнением, и их цель не помогать, а извлекать выгоду. У США нет интересов, кроме своих собственных.
показать весь комментарий
13.07.2021 06:43 Ответить
"Шиза! - новий напрямок дипломитії?
показать весь комментарий
12.07.2021 19:08 Ответить
 
 