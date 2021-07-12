РУС
Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю коллегу президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность", на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выборах в парламент Молдовы побеждает проевропейская партия PAS, - ЦИК обработал более 96% бюллетеней. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, на выборах в парламент Молдовы победила проевропейская партия "Действие и солидарность" PAS, которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду. Санду в ближайшее время намерена приступить к формированию нового правительства: "Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы", - заявила она.

выборы (24776) Зеленский Владимир (21666) Молдова (1912) Мая Санду (225)
А шош ти мовчав коли вона намагалась додзвонитись до тебе? Казьол криворогатий.
12.07.2021 12:53 Ответить
Респект молдованам і пані Санду!!!! ))))
12.07.2021 12:54 Ответить
Что там по Чаусу, зе-диот?
12.07.2021 12:55 Ответить
А шош ти мовчав коли вона намагалась додзвонитись до тебе? Казьол криворогатий.
12.07.2021 12:53 Ответить
ИДИОТ конченный !!!!!!!
12.07.2021 13:41 Ответить
Респект молдованам і пані Санду!!!! ))))
12.07.2021 12:54 Ответить
Что там по Чаусу, зе-диот?
12.07.2021 12:55 Ответить
Намагався підісрати, але не вийшло. Тепер доводиться вітати з перемогою.
12.07.2021 12:58 Ответить
И обещал вернуть Чауса в подарок!!!
12.07.2021 12:56 Ответить
А в нас законопроекты и рехвормы , такое впечатление , что они для того что бы усложнить нам жизнь , - Все платежи повысились , цены то же , деньги тают быстрее мороженного.
12.07.2021 12:58 Ответить
Deşteaptă-te, române!
Как поется в ихнем гимне: Акум ор ничодатэ! Кроештець алте соартэ! Сейчас или никогда! Создайте себе новую судьбу! Молодцы молдаване! С победой партию PAS
12.07.2021 13:00 Ответить
Это гимн Румынии. В Молдове другой гимн.
12.07.2021 13:04 Ответить
Хороший гимн. В Молдове он вроде тоже был? Или уже поменяли?
А партия АУР - это чисто унионистов за Унирю или пророссийский проект? Так смело приезжали на пемеэровские пункты перехода и и махали флагами Румынии, ничего не боялись
12.07.2021 13:11 Ответить
Непонятно что с этим AUR. В Румынии их считают проектом России. Сами они себя позиционируют националистами антиглобалистами за православные ценности Румынии.
12.07.2021 13:14 Ответить
Понятно. Рашке такие выгодны. Ихний руководитель Билецкий наверное считает себя новым Зеля-Кодряну)
12.07.2021 13:18 Ответить
У них у всех крайне низкий рейтинг и доверие людей, чтобы люди пошли за них голосовать. Пока что они только чесали языком и не более того. Людей сейчас не волнует объединение с Румынией потому, что существуют другие проблемы в десятки раз более важные.
12.07.2021 13:21 Ответить
Так они говорят что Униря решит все проблемы - Молдова автоматически войдёт в ЕС, зарплаты вырастут до румынских и т.д.
12.07.2021 13:27 Ответить
Да, и Молдова высадится на Луну. Дешёвые сказки популистов.
12.07.2021 14:01 Ответить
Тотальный разгром. 52,74%. 63 депутата в парламенте из 101. Скоро начнут повсеместно перекрывать контрабанду из Приднестровья и в Приднестровье. Она собирается позвать таможенников из Германии для полного реформирования таможни.
12.07.2021 13:03 Ответить
Мая Санду народилася 24 травня 1972 року в селі Рісіпені, район Фалешті, в родині Григорія та Емілії Санду.

У 1989-1994 здобула спеціальність менеджменту в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM).
У 1995-1998 спеціалізувалась на міжнародних відносинах в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі.
В 2010 року закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.
Окрім рідної румунською, вільно володіє англійською, іспанською та російською мовами.
Незаміжня.
Мешкає у Кишиневі у двохкімнатній квартирі (74 кв.м). Має авто Toyota RAV4 2007 року випуску.
12.07.2021 13:05 Ответить
Мы с ней родились в одном селе.
12.07.2021 13:14 Ответить
Поздравляю вас соседи! У вас все пошло по правильному пути.
12.07.2021 14:40 Ответить
Про румунський паспорт, будь ласка, детальніше.
13.07.2021 17:48 Ответить
Да ты ж ,чмо,ее подставил ,в угоду пуйлу,когда чауса украл...
12.07.2021 13:13 Ответить
Хорошая новость и для Молдовы и для Украины.. Нужно дожимать додоновскую пятую колонну до конца, а то как у нас возродятся и расплодятся как те тараканы.
12.07.2021 13:18 Ответить
Привітання направив по інету, не дзвінком, бо інакше Майя мала би змогу запитати "нащо ти викрав Чауса"?
12.07.2021 13:24 Ответить
Дык энто не Зеленский поздравил , энто Чаус Зеленским поздравление передал !
12.07.2021 13:26 Ответить
Чауса с праздничной ленточкой теперь найдется в Молдове?
12.07.2021 13:29 Ответить
молдова скинула прокремлевских гнид
теперь мы остались самой прокацапской страной после сябров
12.07.2021 13:33 Ответить
Ничего и Украина скоро избавится от совка есть прошлое но есть и будуещее . Так что врепед вместе в будущее
12.07.2021 13:41 Ответить
Скоро и нам зе-боната выкидывать на мороз. Скорее, чем вы думаете
12.07.2021 13:50 Ответить
Зеля - чмо двуличне, слова якої не варті нічого.. балаболка пустопорожня, а дебілам нрАвітся
12.07.2021 13:43 Ответить
Як можна щось ще ляпати, коли якраз воно підставило Санду, виконуючи замовлення ху@ла, але не в його силах було зашкодити молдавському народові вибрати Санду. Там немає Голобородька, і телевізора Беня, хоча викраденням Чауса все робив, щоб її викинули на смітник.
12.07.2021 13:44 Ответить
А про Чауса отчитался?
12.07.2021 13:51 Ответить
Просто чудова новина. Видно, що більшість населення Молдови є адекватними. Сподіваюся, що у Майні все вийде. Але треба посилити охорону, щоб не прибрали.
12.07.2021 14:16 Ответить
Краще б розповів про Чауса!!!- мабуть секретарка забулася сказати, що такий був в ******** історії діяльності " святого Вовочкі"!!!
12.07.2021 14:17 Ответить
Краще сказав би куди дів Чауса!!!- вони питали!!!
12.07.2021 14:26 Ответить
 
 