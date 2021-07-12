Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах.
Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю коллегу президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность", на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, на выборах в парламент Молдовы победила проевропейская партия "Действие и солидарность" PAS, которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду. Санду в ближайшее время намерена приступить к формированию нового правительства: "Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы", - заявила она.
Как поется в ихнем гимне: Акум ор ничодатэ! Кроештець алте соартэ! Сейчас или никогда! Создайте себе новую судьбу! Молодцы молдаване! С победой партию PAS
А партия АУР - это чисто унионистов за Унирю или пророссийский проект? Так смело приезжали на пемеэровские пункты перехода и и махали флагами Румынии, ничего не боялись
У 1989-1994 здобула спеціальність менеджменту в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM).
У 1995-1998 спеціалізувалась на міжнародних відносинах в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі.
В 2010 року закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.
Окрім рідної румунською, вільно володіє англійською, іспанською та російською мовами.
Незаміжня.
Мешкає у Кишиневі у двохкімнатній квартирі (74 кв.м). Має авто Toyota RAV4 2007 року випуску.
теперь мы остались самой прокацапской страной после сябров