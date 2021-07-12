Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю коллегу президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность", на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, на выборах в парламент Молдовы победила проевропейская партия "Действие и солидарность" PAS, которую возглавляла нынешний президент республики Майя Санду. Санду в ближайшее время намерена приступить к формированию нового правительства: "Надеюсь, это будет конец тяжелой эпохи для Молдовы", - заявила она.