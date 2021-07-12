РУС
В законопроект о реставрации памятников пытаются внести нормы, нивелирующие действие закона об украинском языке, - нардеп "Голоса" Железняк

В бюджетном законопроекте №5551-2 найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Поправка с символическим №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Поправка №16 - убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским. Поправка №17 - позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и универах. + еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг", - говорится в сообщении.

По его словам, законопроект №5551-2 стоит в повестке за день до вступления в силу закона о языке.

"Поэтому это последняя возможна попытка, которую мы не имеем права допустить", - подытожил нардеп.

Отметим, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета.

+13
Все законы которые приняло зеленое стадо в будущем должны быть отменены..все до единого..
12.07.2021 12:54 Ответить
+7
А чего не пишут кто вносит и в чьих "Сватовских" интересах?
12.07.2021 12:56 Ответить
+7
Кстати о вывесках на зданиях и магазинах - 70% названий ресторанов, магазинов и т д - на английском языке . Как в самой недоразвитой стране - сплошные Monte Carlo в сёлах .
12.07.2021 13:04 Ответить
Сумніваюсь, що вас здивує авторство цього пікацапського трешу. Все ті ж
"слуги НЕ українського народу".
Ініціатор(и) законопроекту:
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21159 Кравчук Євгенія Михайлівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274 Потураєв Микита Русланович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21161 Красов Олексій Ігорович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21214 Рябуха Тетяна Василівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21047 Забуранна Леся Валентинівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21256 Нальотов Дмитро Олександрович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20986 Богуцька Єлізавета Петрівна (IX скликання)
12.07.2021 13:11 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!)))
12.07.2021 13:12 Ответить
Таке враження що довкола нас розставили червоні прапорці (лінії) і ми заціпеніли, як вовки.
12.07.2021 13:16 Ответить
І супер-пупур маркети ,замість крамниць !!!))
12.07.2021 13:15 Ответить
У моїх родичів, у різних районах Київщини казали: крамниця, лавка, магазин.
12.07.2021 13:22 Ответить
В Словакии называются магазины « ОБХОД», супермаркетами их называют только русскоязычные .
12.07.2021 14:00 Ответить
Ага! У Чернігові кілька років існувало кафе "Vareniks"!!! І до цих пір на колишньому пивбарі "Прохлада" висить назва - "ресторан "Сушимі"
12.07.2021 13:33 Ответить
Як можна сподіватися від цих зелених пікацапських підстілок якихось діянь на благо України?
Вся їх "робота" зводиться до того, щоб виконати завдяння *******. Як протягти інтереси ворога. Обійти українське законодовство на догоду фуйлу.
12.07.2021 13:06 Ответить
Мовне питання,найважливіший елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))
12.07.2021 13:09 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
12.07.2021 13:11 Ответить
Задовбали ці аферюги !
Таких розстрілювати треба.
12.07.2021 13:17 Ответить
Зелені підсвинки, самий великий ворог для України. Їм не війна, не зубожіння народу, їм головне знищити нашу мову, культуру і самих українців. Дякую 73% зелених баранів "какая разница". Просипаєшся зранку і переживаєш, щоб вічний потерпілий і малорос не споплюжив Україну, а 73% для цього йому дали і монобільшість і всі інструменти для нищення. І головне що не видно Білецьких, Свобод, Нацкорпусів, нацсук, Найомів, Лєщенків, Зіміних - нікого.
12.07.2021 13:39 Ответить
А яким чином закон про пам'ятки точніше їхню реставрацію відноситься до закону про мову та освіту чи за поправки вже заплачено а куди їх впхати це не головне автора в студію.
12.07.2021 13:40 Ответить
Автори, навіть, не опзж, а виключно "слуги кремля".
12.07.2021 15:45 Ответить
Закон о Реставрации памятников!
Скоро мову обойдут через закон "Об уборке городских территорий"
12.07.2021 13:49 Ответить
Мова,віра та армія,це наріжні камені націі та держави !!!))
12.07.2021 13:50 Ответить
C мовой и армией проблем нет.
Самая большая проблема - вера. Религий и конфессий хоть десятки. А верующих только 12%.
12.07.2021 14:40 Ответить
Мета Росіі,це повернення України в "родную говєнь" Московію ,тому мовне питання найважливіший елемент в здійсненні імперських амбіцій кремлівських гнид !!!))))
12.07.2021 14:36 Ответить
До законопроєкту про реставрацію пам'ятників намагаються внести норми, що нівелюють дію закону про українську мову, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9550
