В законопроект о реставрации памятников пытаются внести нормы, нивелирующие действие закона об украинском языке, - нардеп "Голоса" Железняк
В бюджетном законопроекте №5551-2 найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Поправка с символическим №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Поправка №16 - убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским. Поправка №17 - позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и универах. + еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг", - говорится в сообщении.
По его словам, законопроект №5551-2 стоит в повестке за день до вступления в силу закона о языке.
"Поэтому это последняя возможна попытка, которую мы не имеем права допустить", - подытожил нардеп.
Отметим, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета.
"слуги НЕ українського народу".
Ініціатор(и) законопроекту:
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21159 Кравчук Євгенія Михайлівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274 Потураєв Микита Русланович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21161 Красов Олексій Ігорович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21214 Рябуха Тетяна Василівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21047 Забуранна Леся Валентинівна (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21256 Нальотов Дмитро Олександрович (IX скликання)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20986 Богуцька Єлізавета Петрівна (IX скликання)
Вся їх "робота" зводиться до того, щоб виконати завдяння *******. Як протягти інтереси ворога. Обійти українське законодовство на догоду фуйлу.
Таких розстрілювати треба.
Скоро мову обойдут через закон "Об уборке городских территорий"
Самая большая проблема - вера. Религий и конфессий хоть десятки. А верующих только 12%.