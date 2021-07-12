В законопроект о реставрации памятников пытаются внести нормы, нивелирующие действие закона об украинском языке, - нардеп "Голоса" Железняк

В бюджетном законопроекте №5551-2 найдены несколько поправок, которыми пытаются нивелировать действие закона об украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Поправка с символическим №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Поправка №16 - убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским. Поправка №17 - позволить использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и универах. + еще и убирает штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг", - говорится в сообщении.

По его словам, законопроект №5551-2 стоит в повестке за день до вступления в силу закона о языке.

"Поэтому это последняя возможна попытка, которую мы не имеем права допустить", - подытожил нардеп.

Отметим, законопроект №5551-2 предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета.

