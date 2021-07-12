63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция. ФОТО
Работники Хмельницкого районного управления полиции расследуют обстоятельства, при которых 63-летняя женщина во время ссоры подожгла своего 49-летнего сожителя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
"Происшествие произошло вечером 9 июля в одном из сел Хмельницкого района. Во время семейной ссоры женщина облила бензином и подожгла своего гражданского мужа. В течение двух дней мужчина пытался самостоятельно лечиться, но его состояние только ухудшалось.
В ночь с 11 на 12 июля каретой скорой помощи он был доставлен в ожоговое отделение Хмельницкой областной больницы с телесными повреждениями в виде обширных ожогов тела. По информации врачей, жизни пострадавшего ничего не угрожает", - сказано в сообщении.
По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль