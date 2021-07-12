РУС
63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция. ФОТО

Работники Хмельницкого районного управления полиции расследуют обстоятельства, при которых 63-летняя женщина во время ссоры подожгла своего 49-летнего сожителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Происшествие произошло вечером 9 июля в одном из сел Хмельницкого района. Во время семейной ссоры женщина облила бензином и подожгла своего гражданского мужа. В течение двух дней мужчина пытался самостоятельно лечиться, но его состояние только ухудшалось.
В ночь с 11 на 12 июля каретой скорой помощи он был доставлен в ожоговое отделение Хмельницкой областной больницы с телесными повреждениями в виде обширных ожогов тела. По информации врачей, жизни пострадавшего ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция 01
Фото: сайт полиции

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция - Цензор.НЕТ 5648
12.07.2021 13:23 Ответить
Вспомнился старый анекдот " Танцплощадка, времен СССР, село, Парней мало ( почти нет) стоят девчонки стоят в сторонке , платочки в руках теребят... Играет медленная музыка. Вдруг заходит мужик.. ну сам из себя, весь в наколках, стеклянным взглядом, изрядно выпивший., папироска во рту. Тут объявляют " белый танец" молодая деваха мухой кинулась к нему и пригласила. Танцуют.. Она у него и спрашивает, ой что то я вас тут не видела.., вы от куда". А он ей , да вот только откинулся с зоны, пятнарик оттарабанил.. А она "Ой и за что ж это вас так" Он " Да жену убил, а потом расчленил".. А деваха как заорет на всю площадку - " Девчонки !!! Он холостой!!!"
12.07.2021 13:13 Ответить
Нет повести печальнее на свете - чем повесть о Ромео и Джульетте.
12.07.2021 13:20 Ответить
Взяла собі молоденького? (алкаша, наркомана, Зека?)
12.07.2021 13:05 Ответить
та нет поспорили кто лучше кива или шарий
12.07.2021 13:53 Ответить
63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция - Цензор.НЕТ 4448
12.07.2021 13:05 Ответить
Так не достанься же ты никому !
12.07.2021 13:07 Ответить
Патамуша телефоны нужно блокировать. Прочитает жена смску от Андрея: «ты же обещал жениться!» и думай потом как обьяснить что ты не толераст...
12.07.2021 13:10 Ответить
А я и не знал, что любовь может быть жестокой...
63-летняя женщина на Хмельнитчине облила бензином и подожгла своего 49-летнего сожителя, - полиция - Цензор.НЕТ 633
12.07.2021 13:12 Ответить
Обманутая женщина - страшная сила.
12.07.2021 13:23 Ответить
не удовлетворил???)))
12.07.2021 13:23 Ответить
вот это я понимаю любовь!
12.07.2021 13:24 Ответить
Пламенная.
12.07.2021 14:22 Ответить
зразу видно олегархов..богатое хозяйство...молодая хозяйка
13.07.2021 09:04 Ответить
 
 