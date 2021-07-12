Суд продлил на два месяца арест куратору организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяеву

Киевский райсуд Харькова продлил подозреваемому по делу о рейдерском захвате агропредприятия в 2018 году Олегу Ширяеву содержание под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Заседание началось около 9:00. Прокурор просил арестовать Ширяева на два месяца и привел три риска, почему Ширяеву нельзя избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Ширяеву было выбрано содержание под стражей, поскольку он скрывался от органов досудебного расследования, чтобы избежать уголовной ответственности. Учитывая то, что эта мера пресечения была избрана на срок досудебного расследования, который истекает сегодня, 12 июля ... В этом уголовном производстве продолжается стадия ознакомление сторон с материалами уголовного производства, которые содержат большой объем информации - более 20 томов. Ознакомление с ними требует большого времени ", - сказал прокурор Максим Сагун.

"А также учитывая то, что Ширяев обоснованно подозревается в совершении инкриминируемых уголовных преступлений, доказательства которых указаны в ходатайстве, наличие рисков - в настоящее время у органов предварительного расследования возникла необходимость в продлении срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без определение размера залога", - добавил прокурор.

Защитники Ширяева выступают против применения любого пресечения и настаивают на том, что подозреваемый не скрывался от следствия.

Сам Ширяев сказал суду, что он является участником АТО, предположение того, что он может скрываться от органов следствия на неподконтрольных Украине территориях его "возмущает и оскорбляет".

Судья объявил решение через час. Олега Ширяева арестовали до 9 сентября включительно.

Как сообщалось, 11 сентября 2018 года в селе Занки Змиевского района при попытке рейдерского захвата частного элеватора произошла массовая драка со стрельбой. Были ранены семь человек, включая заместителя начальника Змиевского райотдела милиции. На месте были задержаны до полсотни человек, 22-м из них предъявлено подозрение в совершении группового хулиганства с применением оружия.

На следующий день министр МВД Арсен Аваков заявил: полиция обоснованно подозревает, что группу злоумышленников возглавлял экс-командир роты МВД Олег Ширяев. Его задержали 12 сентября и отправили в изолятор временного содержания, а через день сообщили о подозрении.

13 ноября Ширяев вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

В прошлом году Ширяев стал куратором всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь".

Задержали Ширяева вечером 5 июля 2021 года в центре Харькова на ул. Сумской.

