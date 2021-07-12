РУС
"Для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет", - МИД Беларуси о закрытии границы с Украиной

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "закрытие границы с Украиной" не касается бизнеса, туристов и обычных граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни (а здесь от фактов никуда не уйти), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - Лукашенко

"Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - отметил глава МИД Беларуси.

Как сообщалось 2 июля захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. 

В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от белорусской стороны никаких сообщений об изменениях в режиме работы.

"Для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет", - МИД Беларуси о закрытии границы с Украиной!

Надо быть полным избирателем Зеленского, что бы поехать с туристическими целями, а тем более по бизнесу, в этот чумной барак с вывеско "Лукашенко и сыновья".
12.07.2021 13:13 Ответить
вроде как закрыта...но вроде как и нет...
это называется ловушка, силки для глупой дичи...
12.07.2021 13:12 Ответить
Гриб їздив. Вже проходили, знаємо.
12.07.2021 13:20 Ответить
картохоголовые мзду берут за проезд авто, что-то в районе 300 гривень!
говорят, на борьбу с "несуществующим" ковидом
12.07.2021 13:17 Ответить
При пересечении фур, каких либо поборов со стороны белорусских погранцов и таможенников нет. Если и платишь, то все официально и в бюджет страны. Зато наши патриоты на карман берут так что аж гай шумит!
12.07.2021 13:32 Ответить
о боже как прекрасно
12.07.2021 13:41 Ответить
Наверное надо нашим гражданам, которые "бизнесмены"( контрабандисты), турЫсты и просто "перемещающиеся", слегка думать головой, куда и зачем они едут и на свою задницу не искать приключений. Это касается и ковидного по уши Крыма, который почему-то до сих пор не закрыт, хотя надо было это сделать ещё с мая и по октябрь
12.07.2021 13:15 Ответить
крым не только не закрыт - зе-падло приготовил бидоны для подвоза воды...
12.07.2021 13:19 Ответить
Гриб їздив. Вже проходили, знаємо.
12.07.2021 13:20 Ответить
Думаю нині їздити в Білорусь небезпечно.
12.07.2021 13:20 Ответить
ТАК, ЗВИЧАЙНО))))

Отличный план - поехать в Минск на выходные, а очутиться в камере смертников усть-************* тюрьмы в качестве "бандеровского диверсанта"
12.07.2021 13:35 Ответить
В Минске еще со времен СССР, одна из тюрем, где приводились в исполнение "высшие меры"...
12.07.2021 13:39 Ответить
Неужто Б-фюрер стал отрабатывать задний ход... Как-то все синхронно случилось. Байден звонит пыне, пыня - по инстанциям...
12.07.2021 13:57 Ответить
У труне я бачыў туды ездзіць, пакуль Прусак жывы, ябаць-пярдзэць.
12.07.2021 14:00 Ответить
"Интереснее всего в этом вранье то,что оно- вранье от первого до последнего слова." (с)
12.07.2021 14:41 Ответить
 
 