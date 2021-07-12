"Для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет", - МИД Беларуси о закрытии границы с Украиной!

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "закрытие границы с Украиной" не касается бизнеса, туристов и обычных граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни (а здесь от фактов никуда не уйти), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал Макей.

"Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - отметил глава МИД Беларуси.

Как сообщалось 2 июля захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

В свою очередь, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от белорусской стороны никаких сообщений об изменениях в режиме работы.