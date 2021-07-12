Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков
После телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом российский президент дал ряд поручений, как это обычно происходит после переговоров на высшем уровне.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, давал ли Путин поручения российским ведомствам по итогам переговоров с Байденом.
Тем не менее, Песков не стал конкретизировать, какие поручения и каким ведомствам были даны.
"Не могу вам рассказать", - сказал пресс-секретарь президента.
И Песков не знает.
И Машка спряталась.
И Лавров.
вот жеж настоящее куйло
В Молдові мокшанска партія з промовистою назвою Left-Wing пролетіла як фанера над Москвою. Схоже, у Молдові нарід стає народом.
Рыдало ночью в подушку, а днём закидывалось коксом.
И разродилось "поручениями", о которых нельзя сказать.
