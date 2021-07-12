РУС
Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков

После телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом российский президент дал ряд поручений, как это обычно происходит после переговоров на высшем уровне.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, давал ли Путин поручения российским ведомствам по итогам переговоров с Байденом.

Тем не менее, Песков не стал конкретизировать, какие поручения и каким ведомствам были даны.

"Не могу вам рассказать", - сказал пресс-секретарь президента.

+7
}{уйло приказало принести себе в бункер джентльменский набор:
Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 8955
12.07.2021 13:38 Ответить
+4
***** распорядилось..
12.07.2021 13:27 Ответить
+4
Гидота кремлівська дала доручення: "Продовжуємо гадити усім"
12.07.2021 13:27 Ответить
Нічого конкретного в цій новині.
12.07.2021 13:27 Ответить
Потому что кхмуйло в полном ***** и не знает что сказать.
И Песков не знает.
И Машка спряталась.
И Лавров.
12.07.2021 14:01 Ответить
***** распорядилось..
12.07.2021 13:27 Ответить
Гидота кремлівська дала доручення: "Продовжуємо гадити усім"
12.07.2021 13:27 Ответить
кто это рядом с байденом? кто-то из его преслуги?
вот жеж настоящее куйло Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 2925
12.07.2021 13:29 Ответить
сенсационная новость
12.07.2021 13:30 Ответить
Конечно дал и всем понятно кроме америкосов какие распоряжения , увеличить интенсивность кибератак вымогателей ! Эта хрень сработала не хуже войск на границе, только намного дешевле и даже с прибылью !
12.07.2021 13:30 Ответить
сказал глотать?)))
12.07.2021 13:32 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1414451769757913090 5 ч

В Молдові мокшанска партія з промовистою назвою Left-Wing пролетіла як фанера над Москвою. Схоже, у Молдові нарід стає народом.

Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 2474
12.07.2021 13:37 Ответить
}{уйло приказало принести себе в бункер джентльменский набор:
Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 8955
12.07.2021 13:38 Ответить
Пуйло доручило частіше памперси йому міняти!))) Інсайд -100 відсотків!)))
12.07.2021 13:44 Ответить
***** бледное и опухшее после разговора.
Рыдало ночью в подушку, а днём закидывалось коксом.
12.07.2021 13:59 Ответить
Путин дал ряд поручений после телефонного разговора с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 4052
12.07.2021 13:56 Ответить
Наконец-то кхмуйло пришло в себя после телефонного разговора.
И разродилось "поручениями", о которых нельзя сказать.
12.07.2021 13:57 Ответить
Нам ЗЕ-баснопліт розкаже!!!
12.07.2021 14:05 Ответить
з КРИМУ і ДОНБАСУ забиратися доведеться
12.07.2021 14:32 Ответить
Согласно статьи на сайте UAINFO.org от 10.07.2021 года, Украина находится на 59 месте из 83 возможных в рейтинге качества жизни. Это официальные данные сайта Quality of Life Index.
Аналитическое исследование стран проводили за такими критериями: покупательская способность, безопасность, медицина, стоимость жизни, загруженность дорог, стоимость жилья, уровень загрязнения и климат.
Теперь самое интересное. Среди европейских стран по качеству жизни Украина третья снизу. (место номер 32). Ниже ее только Россия и Беларусь. Причем Россия - в хвосте.
А в общем рейтинге по данным сайта Quality of Life Index (сам не поленился заглянуть) за средину 2021 года, у Беларуси шестидесятое место, у России - семидесятое. Напоминаю: Украина - пятьдесят девятая.
Вот до чего игры с духовноскрепием доводят! Россия - самая отсталая и бедная страна Европы!! Это с ее ресурсами!
Посему главная ошибка Путина - что он стал президентом России и довел страну до такого упадка. Вообще, любая отсталая страна, выбравшая европейский путь развития, рано или поздно опередит Россию по качеству жизни.
12.07.2021 14:52 Ответить
Прежде, чем на этой громадной территории человек, по сути - раб, мог назвать себя гражданином, империя, управляемая вертухаями должна рухнуть!
12.07.2021 15:17 Ответить
Дал поручение собирать бутылки с горлышками пошире
12.07.2021 16:23 Ответить
 
 